Võ Hạ Trâm chia sẻ con gái té dập môi do đi xe đẩy trẻ em, nhiều mẹ bỉm đồng tình vì chung cảnh ngộ

Con gái Võ Hạ Trâm vừa bị té đến nỗi dập môi do sử dụng xe đẩy gấp gọn, bé khóc lớn khiến Võ Hạ Trâm xót con nên đã chia sẻ câu chuyện để nhiều mẹ bỉm rút kinh nghiệm.

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm tỏ ra lo lắng khi nhóc tỳ bị ngã đập mặt xuống sàn. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảnh báo tới các bà mẹ có con nhỏ. "Ba mẹ nào đang dùng xe đẩy gấp gọn nhớ cẩn thận. Con em hôm qua ngồi trên xe mà bị ngã té đập hẳn mặt xuống sàn nhà vì cái tay cầm của xe bị lỏng, xe sẽ tự đổ về phía trước… Con khóc đau một mà mẹ đau trăm lần. Thương con lắm, dập môi mà vẫn ăn đủ 2 tô cháo, 1 tô bánh canh, 5 trái nho, 1/4 miếng bánh tráng nướng với 3 hạt điều, 3 bình sữa… Thấy con ăn được mẹ cũng đỡ lo… trộm vía. Bắt đầu tuổi này các con chạy nhảy, leo trèo liên tục nên các mẹ nhớ theo sát các con nha. Giờ con em là trong tầm ngắm của mẹ với bà dú 24/24 luôn rồi!" Võ Hạ Trâm tỏ ra lo lắng khi nhóc tỳ bị ngã đập mặt xuống sàn Theo chia sẻ của giọng ca Chợt như giấc mơ, cô xót xa vô cùng khi con gái ngồi trên xe đẩy gấp gọn và không may bị ngã lộn nhào về phía trước. Vì cú ngã, cô nhóc Moon bị chảy máu, dập môi và khóc nức nở khiến Võ Hạ Trâm xót xa vô cùng.

Vì cú ngã, cô nhóc Moon bị chảy máu, dập môi và khóc nức nở khiến Võ Hạ Trâm xót xa vô cùng Võ Hạ Trâm đăng lời cảnh báo đến cho các bà mẹ bỉm sữa khác, cô cho biết ở độ tuổi lên 2 như bé Moon, các nhóc tỳ đang hiếu động, nghịch ngợm nên không tránh được tai nạn, các mẹ cũng nên chú ý khi cho con sử dụng xe đẩy gấp gọn vì nếu sơ xuất một chút có thể để lại hậu quả khôn lường. Võ Hạ Trâm đăng lời cảnh báo đến cho các bà mẹ bỉm sữa Ngoài ra Võ Hạ Trâm bày tỏ sự lo lắng về những chiếc xe đẩy gấp gọn, nó qua nguy hiểm cho trẻ bởi tính năng trượt khá nhanh, khuất tầm nhìn của bé, cô quyết định thanh lý ngay lập tức chiếc xe đó và lựa chọn mua cho con một chiếc xe đẩy lớn hơn để đảm bảo an toàn. "Trâm thấy nên dùng xe đẩy lớn cho an toàn các mẹ ơi. Chứ mà xui xui con té lỡ bị gì chắc mẹ hối hận cả đời luôn. Em tiễn lên đường cái xe gấp gọn luôn rồi".

Võ Hạ Trâm bày tỏ sự lo lắng về những chiếc xe đẩy gấp gọn, nó qua nguy hiểm cho trẻ Bên dưới bình luận của khán giả, không ít bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự xót xa, thương bé Moon sau cú tai nạn và bị chảy máu ở phần môi, hầu hết đều mong bé Moon mau chóng lành lại và vui chơi như bình thường. Bên cạnh đó, nhiều mẹ bỉm sữa cũng kể về trường hợp con em mình cũng gặp nạn chỉ vì chiếc xe gấp gọn không được chắc chắn và được Võ hạ trâm tương tác rất thân thiết. Không ít bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự xót xa, thương bé Moon. Hầu hết đều mong bé Moon mau chóng lành lại và vui chơi như bình thường Việc trẻ nhỏ té tử trên cao hoặc té úp thường rất nguy hiểm, các mẹ nên trông chừng kỹ các bé, nhất là các bé còn nhỏ, tìm hiểu các phương pháp sơ cứu để kịp thời cứu trẻ, tránh khỏi những trường hợp đáng tiếc.

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