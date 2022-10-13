Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Nuôi dạy con 13/10/2022 16:16

Bé Nu - Nguyễn Đức Minh Trung là con trai thứ 2 của doanh nhân Đức Hải và Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi chia tay với Quang Dũng.

Ít người chú ý, ngoài con trai Bảo Nam - cậu con trai nổi tiếng của Jennifer Phạm và Quang Dũng, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ còn 1 cậu con trai nữa là bé Nu - con chung của cô với chồng hiện tại doanh nhân Đức Hải. Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012. Sau 9 năm chung sống, cặp đôi đã có với nhau 3 "trái ngọt".

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 1
Bảo Nam - cậu con trai nổi tiếng của Jennifer Phạm và Quang Dũng

Năm 2013, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 hạ sinh bé gái Thùy An. Đến năm 2016, cặp đôi chào đón bé trai Minh Trung. Đầu năm 2020, tổ ấm Jennifer Phạm - Đức Hải đón thêm thành viên mới là bé gái Phương Bình. Bé Nu (Đức Trung) là người con trai thứ 2 của Jennifer Phạm, vì cô ít chia sẻ hình ảnh của bé lên mạng xã hội nên ít người biết đến. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 2
Tổ ấm hiện tại của Jennifer Phạm và chồng doanh nhân Đức Hải

Bé Nu có tên thật là Nguyễn Đức Minh Trung, sinh năm 2016 tại Mỹ nên cậu nhóc mang quốc tịch Mỹ. Nu theo bố mẹ về Việt Nam sinh sống từ năm 2017 và hiện đang theo học tại một trường quốc tế tại Việt Nam. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 3
Bé Nu có tên thật là Nguyễn Đức Minh Trung, sinh năm 2016 tại Mỹ

Bé Nu chính là đứa trẻ sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Qua ảnh, có thể thấy quý tử nhà Jennifer Phạm lớn phổng phao sau thời gian ngắn, ngoại hình giống bố. Với vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa, cậu bé Minh Trung được dân mạng dự đoán "hotboy tương lai".

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 4
Với vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa, cậu bé Minh Trung được dân mạng dự đoán "hotboy tương lai"

Cậu nhóc từ nhỏ đã sở hữu gương mặt sáng, đáng yêu và có tính cách vui vẻ, lém lỉnh. Dù ít xuất hiện nhưng mỗi lần đi cùng mẹ, cậu bé đều rất tự tin và tạo dáng ăn ý cùng mẹ trước ống kính. Nhờ sự dạn dĩ đó mà cậu nhóc cũng nhiều lần trở thành mẫu nhí cho các nhãn hàng thời trang trẻ em. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 5
Cậu nhóc từ nhỏ đã sở hữu gương mặt sáng, đáng yêu và có tính cách vui vẻ, lém lỉnh

Jennifer Phạm tiết lộ cậu bé Nu đắt show hơn cả mẹ khi được rất nhiều các nhãn hàng mời, tuy nhiên cô cũng cho biết mình rất cẩn thận và ký lưỡng khi quyết định cho con hợp tác với nhãn hàng nào. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 6
Jennifer Phạm tiết lộ cậu bé Nu đắt show hơn cả mẹ

Bé Nu được cả jennifer và chồng doanh nhân bảo bọc, chăm sóc kỹ lưỡng ngay từ khi còn nhỏ, chính vì vậy khi biết mẹ lại có em, Nu chính là đứa nhóc tỏ ra không thích nhất nhưng khi em bé chào đời cậu vẫn yêu thương, lo lắng đúng chuẩn anh trai lớn. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 7
Bé Nu được cả Jennifer và chồng doanh nhân bảo bọc, chăm sóc kỹ ngay từ khi còn nhỏ

Jennifer Phạm từng tâm sự về phương pháp dạy con của cô, vì là một bà mẹ hiện đại nên cô luôn dung hòa giữa truyền thống và tân tiến, hiểu biết khoa học, tiếp thu những cái tốt nhưng vẫn lắng nghe bản năng, cô cho biết có những phương pháp truyền thống tốt thì tiếp thu còn những cái chưa phù hợp thì cô lại dành thêm thời gian nghiên cứu.

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 8
Vì là một bà mẹ hiện đại nên cô luôn dung hòa giữa phương pháp dạy con truyền thống và tân tiến

Bà mẹ tâm sự"Sự nghiệp có thể làm lại được, còn với các con, bố mẹ không có cơ hội thứ hai", chính vì thế, cô luôn cố gắng cùng ông xã Đức Hải sắp xếp thời gian bên con, đưa các con đi du lịch thật nhiều để gắn kết tình cảm, cho các bé hiểu thêm về thế giới xung quanh qua lời kể của bố mẹ. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi - Ảnh 9
cô luôn cố gắng cùng ông xã Đức Hải sắp xếp thời gian bên con, đưa các con đi du lịch thật nhiều

Tái hôn năm 2012, hoa hậu Jennifer Phạm gần như chọn cách sống vì gia đình nhiều hơn, cô cũng chuyển hoàn toàn ra Hà Nội sống cùng gia đình chồng. Cả hai vợ chồng hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 - Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải luôn cố gắng xuất hiện và ở cạnh nhau nhiều nhất có thể dù trong cuộc sống riêng hay ở các sự kiện lớn nhỏ, vì hơn hết cả hai đều muốn vun vén cho gia đình của mình thật trọn vẹn nhất sau lần đổ vỡ đầu tiên. 

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