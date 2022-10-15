Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây!

Nuôi dạy con 15/10/2022 11:41

Diễn viên Hương Giang hiện tại đang có cuộc sống vui vẻ đầy đủ bên con gái nhỏ, cô nỗ lực hết mình qua mỗi vai diễn để đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Hương Giang được biết đến với vai trò diễn viên, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim được yêu thích như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại… Ngoài ra, Hương Giang còn nổi tiếng với vai trò MC của một số chương trình truyền hình. Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng đổ vỡ một lần và vừa chia tay với diễn viên Đình Tú.

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 1
Hương Giang được biết đến với vai trò diễn viên, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt

Là người của công chúng nhưng Hương Giang lựa chọn kết hôn từ rất trẻ. Nữ diễn viên không tiết lộ nhiều về chuyện hôn nhân và người chồng khi đó của cô. Chỉ có một lần, cô chia sẻ trên trang cá nhân:

"Nói 1 lần duy nhất! Tôi... 1 người phụ nữ 28 tuổi, đã từng kết hôn và có 1 cô con gái! Tôi chẳng bao giờ phải buồn hay xấu hổ hay chối bỏ sự thật này, đơn giản vì họ là những người thương yêu của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên!".

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 2
Mối tình của cô với Đình Tú kéo dài gần 5 năm

Dù đã sinh con nhưng Hương Giang vẫn giữ được sự trẻ trung cùng sắc vóc ngọt ngào như thiếu nữ. Nhờ vóc dáng thanh mảnh và gương mặt trẻ trung, nên hiếm ai đoán ra được cô đã là bà mẹ 1 con. 

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 3
Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 4

Chia sẻ về bí quyết có thể vừa chăm sóc con chu toàn vừa hoàn thành tốt các vai trò diễn viên, MC, mẫu ảnh, Hương Giang cho biết cô thực hiện mọi thứ bằng khả năng và tâm huyết của mình vì đó chính là đam mê của cô. Bên cạnh đó cô nàng cũng không ngừng xem xét và học hỏi để trau dồi thêm kiến thức phục vụ cho công việc.

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 5
Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 6
Hương Giang cho biết cô thực hiện mọi thứ bằng khả năng và tâm huyết của mình vì đó chính là đam mê của cô

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, Hương Giang thường xuyên bị khán giả nhắc đến với những cụm từ như “mẹ đơn thân” hay “tình duyên lận đận” nhưng cô cho biết mình cảm thấy bình thường và không quan tâm nhiều lắm bởi mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau nên không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, tuy nhiên quan trọng nhất là bản thân mình, cô luôn cố gắng không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trên hành trình của mình. Hương Giang luôn có một niềm tin rằng: Những điều tốt đẹp đang chờ phía trước, cuộc sống là của mình, vậy tại sao phải phụ thuộc vào những lời nói của người khác!

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 7
cô luôn cố gắng không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trên hành trình của mình

Hương Giang cũng tiết lộ, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ khá tốt. Cả hai trở thành bạn sau khi chia tay, cùng góp sức chăm lo cho con gái chung của hai người. Con gái của cô cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, bé rất thông minh và rất thích chia sẻ tâm sự với mẹ. Dù bận bịu và ít có thời gian dành cho con nhưng cô chia sẻ 2 mẹ con vẫn thường xuyên tâm sự qua lại và xem nhau như 2 người bạn thân, vì thế mà tình cảm mẹ con lúc nào cũng gắn bó, khắng khít. 

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 8

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 9

Con gái của Hương Giang là đứa trẻ hiểu chuyện, bé rất thông minh và rất thích chia sẻ tâm sự với mẹ

Con gái của Hương Giang được biết là cô bé yêu thích môn trượt băng nghệ thuật, ước mơ của bé là trở thành 1 huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hương Giang luôn ủng hộ mọi quyết định và sẽ luôn dõi theo con dù con có đi đâu hay làm gì đi nữa. Cô muốn bé được phát triển tốt nhất, thoải mái nhất. 

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 10

Năm 27 tuổi, Hương Giang quyết định ly hôn. Ở thời điểm đó, nỗi buồn đến cùng một lúc khi cô chẳng có gì trong tay khi không tài chính, mọi thứ bấp bênh, gia đình nhỏ và lớn đều tan vỡ.

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 11

Cũng vì chưa đủ kinh tế nên Hương Giang quyết định để con sống cùng bố. Cô nói: "Tôi không phải nuôi con, vì như đã nói ở thời điểm ly hôn, tôi không có gì cả và chồng cũ có điều kiện hơn nên anh ấy nuôi con. May mắn, anh ấy là người rất yêu con, biết cách chăm sóc nên tôi cảm thấy yên tâm khi anh ấy nuôi con. Chúng tôi, ly hôn trong hòa bình, văn minh nên không có chuyện cấm cản như con không được ở với mẹ. Bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ". Sau khi kinh tế ổn định, Hương Giang cũng hy vọng hai mẹ con được sống chung nhưng để tránh xáo trộn cuộc sống của bé nên vẫn để con ở với chồng cũ.

Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây! - Ảnh 12
Hương Giang cho biết bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ

Mỗi lúc rảnh rỗi cô đều dẫn con đi chơi, nấu những món con thích cho con ăn, tặng con những món quà con thích, cô cảm thấy cuộc sống tự lập, vui vẻ như hiện tại là đủ. 

Hiện tại, Hương Giang chỉ muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả với những vai diễn đa màu sắc. Ngoài công việc đóng phim, cô cũng mong muốn phát triển trong vai trò là MC chuyên nghiệp.

 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bé Nu - Nguyễn Đức Minh Trung là con trai thứ 2 của doanh nhân Đức Hải và Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi chia tay với Quang Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết chăm sóc con Diễn viên Hương Giang Con gái diễn viên Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 35 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 33 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?