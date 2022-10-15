Xinh đẹp nổi tiếng là vậy, khán giả bất ngờ khi biết diễn viên Hương Giang có con, mà còn đã lớn thế này đây!

Là người của công chúng nhưng Hương Giang lựa chọn kết hôn từ rất trẻ. Nữ diễn viên không tiết lộ nhiều về chuyện hôn nhân và người chồng khi đó của cô. Chỉ có một lần, cô chia sẻ trên trang cá nhân:

Hương Giang được biết đến với vai trò diễn viên, MC nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô là gương mặt quen thuộc qua các bộ phim được yêu thích như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại… Ngoài ra, Hương Giang còn nổi tiếng với vai trò MC của một số chương trình truyền hình. Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng đổ vỡ một lần và vừa chia tay với diễn viên Đình Tú.

Dù đã sinh con nhưng Hương Giang vẫn giữ được sự trẻ trung cùng sắc vóc ngọt ngào như thiếu nữ. Nhờ vóc dáng thanh mảnh và gương mặt trẻ trung, nên hiếm ai đoán ra được cô đã là bà mẹ 1 con.

"Nói 1 lần duy nhất! Tôi... 1 người phụ nữ 28 tuổi, đã từng kết hôn và có 1 cô con gái! Tôi chẳng bao giờ phải buồn hay xấu hổ hay chối bỏ sự thật này, đơn giản vì họ là những người thương yêu của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên!".

Chia sẻ về bí quyết có thể vừa chăm sóc con chu toàn vừa hoàn thành tốt các vai trò diễn viên, MC, mẫu ảnh, Hương Giang cho biết cô thực hiện mọi thứ bằng khả năng và tâm huyết của mình vì đó chính là đam mê của cô. Bên cạnh đó cô nàng cũng không ngừng xem xét và học hỏi để trau dồi thêm kiến thức phục vụ cho công việc.

Hương Giang cho biết cô thực hiện mọi thứ bằng khả năng và tâm huyết của mình vì đó chính là đam mê của cô

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, Hương Giang thường xuyên bị khán giả nhắc đến với những cụm từ như “mẹ đơn thân” hay “tình duyên lận đận” nhưng cô cho biết mình cảm thấy bình thường và không quan tâm nhiều lắm bởi mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau nên không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, tuy nhiên quan trọng nhất là bản thân mình, cô luôn cố gắng không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trên hành trình của mình. Hương Giang luôn có một niềm tin rằng: Những điều tốt đẹp đang chờ phía trước, cuộc sống là của mình, vậy tại sao phải phụ thuộc vào những lời nói của người khác!

cô luôn cố gắng không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trên hành trình của mình

Hương Giang cũng tiết lộ, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ khá tốt. Cả hai trở thành bạn sau khi chia tay, cùng góp sức chăm lo cho con gái chung của hai người. Con gái của cô cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, bé rất thông minh và rất thích chia sẻ tâm sự với mẹ. Dù bận bịu và ít có thời gian dành cho con nhưng cô chia sẻ 2 mẹ con vẫn thường xuyên tâm sự qua lại và xem nhau như 2 người bạn thân, vì thế mà tình cảm mẹ con lúc nào cũng gắn bó, khắng khít.

Con gái của Hương Giang là đứa trẻ hiểu chuyện, bé rất thông minh và rất thích chia sẻ tâm sự với mẹ

Con gái của Hương Giang được biết là cô bé yêu thích môn trượt băng nghệ thuật, ước mơ của bé là trở thành 1 huấn luyện viên chuyên nghiệp. Hương Giang luôn ủng hộ mọi quyết định và sẽ luôn dõi theo con dù con có đi đâu hay làm gì đi nữa. Cô muốn bé được phát triển tốt nhất, thoải mái nhất.

Năm 27 tuổi, Hương Giang quyết định ly hôn. Ở thời điểm đó, nỗi buồn đến cùng một lúc khi cô chẳng có gì trong tay khi không tài chính, mọi thứ bấp bênh, gia đình nhỏ và lớn đều tan vỡ.

Cũng vì chưa đủ kinh tế nên Hương Giang quyết định để con sống cùng bố. Cô nói: "Tôi không phải nuôi con, vì như đã nói ở thời điểm ly hôn, tôi không có gì cả và chồng cũ có điều kiện hơn nên anh ấy nuôi con. May mắn, anh ấy là người rất yêu con, biết cách chăm sóc nên tôi cảm thấy yên tâm khi anh ấy nuôi con. Chúng tôi, ly hôn trong hòa bình, văn minh nên không có chuyện cấm cản như con không được ở với mẹ. Bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ". Sau khi kinh tế ổn định, Hương Giang cũng hy vọng hai mẹ con được sống chung nhưng để tránh xáo trộn cuộc sống của bé nên vẫn để con ở với chồng cũ.

Hương Giang cho biết bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ

Mỗi lúc rảnh rỗi cô đều dẫn con đi chơi, nấu những món con thích cho con ăn, tặng con những món quà con thích, cô cảm thấy cuộc sống tự lập, vui vẻ như hiện tại là đủ.

Hiện tại, Hương Giang chỉ muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả với những vai diễn đa màu sắc. Ngoài công việc đóng phim, cô cũng mong muốn phát triển trong vai trò là MC chuyên nghiệp.