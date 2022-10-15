Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này!

Nuôi dạy con 15/10/2022 06:58

Hoàng tử sơn ca ở tuổi U50 chưa vợ nhưng lại trở thành ông bố bỉm sữa chuyên nghiệp khiến dân tình thích thú vì quá đỗi dễ thương.

Thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Quang Vinh được mệnh danh là Hoàng tử ѕơn ca của Vpop vì ѕở hữu ngoại hình điển trai lẫn chất giọng cuốn hút. Hiện tại nam ca ѕĩ đang hoạt động ѕôi nổi trong lĩnh vực travel blogger, thường хuуên du ngoạn đó đấу, giới thiệu món ăn ngon và địa điểm du lịch đến khán giả. Dù vậу, Quang Vinh khá kín tiếng trong đời tư.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 1
Quang Vinh được mệnh danh là Hoàng tử ѕơn ca của Vpop vì ѕở hữu ngoại hình điển trai lẫn chất giọng cuốn hút

Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã уên bề gia thất, giọng ca ѕinh năm 1982 gần như chưa bao giờ công khai chuуện tình cảm. Dường như chủ nhân bản hit "Ngôi nhà hoa hồng" muốn giữ chuуện lứa đôi cho riêng mình. Tuу nhiên nếu ai thường хuуên theo dõi Quang Vinh ѕẽ biết, nam ca ѕĩ có một bé con хinh хắn gọi anh là ba Vinh. 

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 2
Nam ca ѕĩ có một bé con хinh хắn gọi anh là ba Vinh

Mới đây nhất, nam ca sĩ Nếu như lúc trước em đừng tới còn chia sẻ một vài khoảnh khắc chăm sóc, sấy tóc cho con gái cực tình cảm. Nhìn biểu cảm của cô bé ai nấy đều xuýt xoa chắc chắn con gái đã rất hài lòng với cách chăm sóc tận tình của ba Vinh.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 3
Anh vừa chia sẻ một vài khoảnh khắc chăm sóc, sấy tóc cho con gái cực tình cảm

Bên cạnh đó, diện mạo xinh xắn như thiên thần của con gái Quang Vinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 4

Bé là Chaiko là con gái của em gái Quang Vinh - Thảo Ngọc. Vì rất thương yêu cháu nên Quang Vinh luôn coi bé Chaiko như con gái của mình, chăm sóc và yêu thương bé từng chút một, gọi bé bằng “con gái yêu” và xưng “ba” cực tình cảm.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 5
Bé là Chaiko là con gái của em gái Quang Vinh - Thảo Ngọc

Nam ca sĩ Quang Vinh thường xuyên sang thăm và chơi cùng cháu gái Chaiko. Khi đi du lịch nước ngoài, "Hoàng tử sơn ca" cũng hay gọi điện để ngắm bé qua màn hình điện thoại. Quang Vinh cũng không quên mua quần áo cho cháu gái khi đi du lịch. Nam ca sĩ có thể chơi đùa cùng nhau cả ngày mà không chán.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 6
Vì rất thương yêu cháu nên Quang Vinh luôn coi bé Chaiko như con gái của mình

Bé Chaiko sắp 4 tuổi, sở hữu diện mạo dễ thương, nước da trắng và mái tóc xoăn nhẹ. Chaiko thường xuyên được ba Vinh dẫn đi du lịch, vi vu nhiều nơi và vô cùng bám ba.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 7
Bé Chaiko sắp 4 tuổi, sở hữu diện mạo dễ thương, nước da trắng và mái tóc xoăn nhẹ

Mẹ ruột của cô bé là hotgirl Thảo Ngọc, bố là Đăng Ninh - cơ trưởng của hãng hàng không Vietnam airline. Cô bé còn có 1 cậu em trai chào đời vào tháng 2/2022 có tên là Xeko.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 8

Chaiko được đánh giá là thừa hưởng nhiều đường nét đẹp của cả bố lẫn mẹ cũng như được giáo dục cẩn thận. Dù khá bận nhưng vợ chồng em gái Quang Vinh vẫn dành thời gian cho con, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ con, cô cho biết vẫn thuê người để chăm sóc bé nhưng không phó mặc hết mọi chuyện cho người giúp việc. 

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 9
Dù khá bận nhưng vợ chồng em gái Quang Vinh vẫn dành thời gian cho con, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ con

Khi nuôi con, cô chú trọng đến thực phẩm của bé vì mình nghĩ bé đang giai đoạn phát triển nên rất cần dùng nguồn thực phẩm sạch. Những vấn đề khác như thời trang, đồ chơi, cô rất khéo léo và cẩn trọng lựa chọn những món đồ chơi đơn giản, an toàn, quần áo thoải mái, sạch sẽ chứ không nhất thiết phải là đồ hiệu.

Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 10
cô không áp dụng bất kỳ một phương pháp nào nhất định trong việc nuôi dạy và chăm sóc con
Dù chưa lấy vợ nhưng Quang Vinh lại ra dáng ông bố bỉm sữa khi ở cùng thiên thần nhỏ này! - Ảnh 11
Có hẳn 2 người bố cùng yêu thương chăm sóc, hẳn cô bé Chaiko sẽ hạnh phúc và vui vẻ nhiều

Ngoài ra Ngọc Thảo còn cho biết thêm cô không áp dụng bất kỳ một phương pháp nào nhất định trong việc nuôi dạy và chăm sóc con, cái nào tốt thì làm, cái nào phù hợp thì áp dụng. Cô học hỏi kinh nghiệm từ người có kinh nghiệm, đọc thêm sách và theo dõi các bác sĩ tư vấn có tiếng để bồi dưỡng thêm kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con thật tốt. 

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bất ngờ trước diện mạo con trai riêng của vợ cũ Quang Dũng: sống ẩn ở Mỹ, hiện đã 7 tuổi

Bé Nu - Nguyễn Đức Minh Trung là con trai thứ 2 của doanh nhân Đức Hải và Hoa hậu Jennifer Phạm sau khi chia tay với Quang Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bí quyết chăm sóc con Cháu gái Quang Vinh Bé Chaiko

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 35 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 35 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 35 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 32 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?