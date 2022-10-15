Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã уên bề gia thất, giọng ca ѕinh năm 1982 gần như chưa bao giờ công khai chuуện tình cảm. Dường như chủ nhân bản hit "Ngôi nhà hoa hồng" muốn giữ chuуện lứa đôi cho riêng mình. Tuу nhiên nếu ai thường хuуên theo dõi Quang Vinh ѕẽ biết, nam ca ѕĩ có một bé con хinh хắn gọi anh là ba Vinh.

Thành công trong lĩnh vực âm nhạc , Quang Vinh được mệnh danh là Hoàng tử ѕơn ca của Vpop vì ѕở hữu ngoại hình điển trai lẫn chất giọng cuốn hút. Hiện tại nam ca ѕĩ đang hoạt động ѕôi nổi trong lĩnh vực travel blogger, thường хuуên du ngoạn đó đấу, giới thiệu món ăn ngon và địa điểm du lịch đến khán giả. Dù vậу, Quang Vinh khá kín tiếng trong đời tư.

Bên cạnh đó, diện mạo xinh xắn như thiên thần của con gái Quang Vinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Mới đây nhất, nam ca sĩ Nếu như lúc trước em đừng tới còn chia sẻ một vài khoảnh khắc chăm sóc, sấy tóc cho con gái cực tình cảm. Nhìn biểu cảm của cô bé ai nấy đều xuýt xoa chắc chắn con gái đã rất hài lòng với cách chăm sóc tận tình của ba Vinh.

Bé là Chaiko là con gái của em gái Quang Vinh - Thảo Ngọc. Vì rất thương yêu cháu nên Quang Vinh luôn coi bé Chaiko như con gái của mình, chăm sóc và yêu thương bé từng chút một, gọi bé bằng “con gái yêu” và xưng “ba” cực tình cảm.

Bé là Chaiko là con gái của em gái Quang Vinh - Thảo Ngọc

Nam ca sĩ Quang Vinh thường xuyên sang thăm và chơi cùng cháu gái Chaiko. Khi đi du lịch nước ngoài, "Hoàng tử sơn ca" cũng hay gọi điện để ngắm bé qua màn hình điện thoại. Quang Vinh cũng không quên mua quần áo cho cháu gái khi đi du lịch. Nam ca sĩ có thể chơi đùa cùng nhau cả ngày mà không chán.

Vì rất thương yêu cháu nên Quang Vinh luôn coi bé Chaiko như con gái của mình

Bé Chaiko sắp 4 tuổi, sở hữu diện mạo dễ thương, nước da trắng và mái tóc xoăn nhẹ. Chaiko thường xuyên được ba Vinh dẫn đi du lịch, vi vu nhiều nơi và vô cùng bám ba.

Bé Chaiko sắp 4 tuổi, sở hữu diện mạo dễ thương, nước da trắng và mái tóc xoăn nhẹ

Mẹ ruột của cô bé là hotgirl Thảo Ngọc, bố là Đăng Ninh - cơ trưởng của hãng hàng không Vietnam airline. Cô bé còn có 1 cậu em trai chào đời vào tháng 2/2022 có tên là Xeko.

Chaiko được đánh giá là thừa hưởng nhiều đường nét đẹp của cả bố lẫn mẹ cũng như được giáo dục cẩn thận. Dù khá bận nhưng vợ chồng em gái Quang Vinh vẫn dành thời gian cho con, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ con, cô cho biết vẫn thuê người để chăm sóc bé nhưng không phó mặc hết mọi chuyện cho người giúp việc.

Dù khá bận nhưng vợ chồng em gái Quang Vinh vẫn dành thời gian cho con, bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ con

Khi nuôi con, cô chú trọng đến thực phẩm của bé vì mình nghĩ bé đang giai đoạn phát triển nên rất cần dùng nguồn thực phẩm sạch. Những vấn đề khác như thời trang, đồ chơi, cô rất khéo léo và cẩn trọng lựa chọn những món đồ chơi đơn giản, an toàn, quần áo thoải mái, sạch sẽ chứ không nhất thiết phải là đồ hiệu.

cô không áp dụng bất kỳ một phương pháp nào nhất định trong việc nuôi dạy và chăm sóc con

Có hẳn 2 người bố cùng yêu thương chăm sóc, hẳn cô bé Chaiko sẽ hạnh phúc và vui vẻ nhiều

Ngoài ra Ngọc Thảo còn cho biết thêm cô không áp dụng bất kỳ một phương pháp nào nhất định trong việc nuôi dạy và chăm sóc con, cái nào tốt thì làm, cái nào phù hợp thì áp dụng. Cô học hỏi kinh nghiệm từ người có kinh nghiệm, đọc thêm sách và theo dõi các bác sĩ tư vấn có tiếng để bồi dưỡng thêm kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con thật tốt.