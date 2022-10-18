Một số đặc điểm di truyền từ gen của mẹ sang bé trai, xem ngay nhóc tỳ nhà mình có bao nhiêu nhé!

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng có sự khác biệt lớn giữa kích thước của nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y của con trai, và nhiễm sắc thể X lớn hơn rất nhiều so với nhiễm sắc thể Y.

Người ta thường nói, con gái giống bố, con trai giống mẹ. Trên thực tế, điều này đã được khoa học giải thích rằng do nhiễm sắc thể của các bé trai là XY, trong đó nhiễm sắc thể X đến từ mẹ và nhiễm sắc thể Y đến từ bố.

Do đó, một số lượng lớn gen di truyền từ mẹ sẽ được truyền sang con trai, điều này cũng khiến con trai giống mẹ hơn.

5 đặc điểm của mẹ có khả năng cao sẽ di truyền cho con trai

Màu da

Làn da là đặc điểm di truyền đầu tiên từ mẹ sang con trai

Cho dù mẹ mang thai là trai hay gái đều mong muốn con sinh ra được trắng trẻo, dễ thương và lớn lên khỏe mạnh.

Nhưng ít phụ huynh biết được thông thường, một số bé trai sẽ có màu da giống với màu da của người mẹ. Màu da là yếu tố di truyền đầu tiên bé trai có khả năng cao được thừa hưởng từ mẹ. Nếu mẹ có làn da trắng thì bé sinh ra sẽ có làn da trắng giống mẹ. Nhưng nếu da mẹ đen hơn mà da bố lại trắng hơn thì đứa con trai sinh ra có lẽ vẫn sẽ có nước da sẫm màu hơn.

Tuy nhiên các mẹ cũng đừng lo lắng nếu sở hữu làn da đen thì bằng việc bổ sung các loại dinh dưỡng, thực phẩm phù hợp thì lan da bé cũng có thể trắng trẻo, hồng hào lên dần nhé!

Má lúm đồng tiền

mẹ có má lúm đồng tiền thì con sinh ra khả năng cao có má lúm giống mẹ

Những bé có má lúm đồng tiền khi cười trông rất đáng yêu và dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người. Thực tế nhiều cặp mẹ con cho thấy nếu mẹ có má lúm đồng tiền thì con sinh ra khả năng cao có má lúm giống mẹ.

Má lúm đồng tiền từ bố mẹ sang con cái xảy ra do một gen, gen gây ra lúm đồng tiền có mặt trong các tế bào sinh dục trước khi quá trình sinh sản.

Mỗi bố mẹ cung cấp một trong những gen này cho con. Vì vậy, nếu cả hai bố mẹ có lúm đồng tiền, thì con có 50-100% cơ hội kế thừa gen lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, nếu chỉ mẹ hoặc bố có gen lúm đồng tiền, các cơ hội của trẻ kế thừa gen là 50%, nhưng khả năng xảy ra ở bé trai sẽ cao hơn.

Theo nhân gian lưu truyền, các mẹ trong thời gian mang bầu nếu ăn nhiều lựu sẽ giúp con có má lúng, tuy nhiên điều này chưa được chứng minh bằng khoa học, ngược lại nếu ăn quá nhiều lựu trong thời gian đầu thai kỳ sẽ rất dễ gây xảy thai.

Xương hàm

Nếu xương hàm của mẹ tương đối to và thô thì khả năng cao bé trai cũng thừa hưởng đặc điểm này

Như đã nói ở trên, khi được sinh ra, bé gái có khả năng mang di truyền từ người cha cao hơn. Trong khi đó, bé trai sẽ nhận gen mạnh hơn từ mẹ.

Trong một số đặc điểm được xác định khả năng di truyền cao thì xương hàm cũng không nằm ngoài quy luật này. Đây là một di truyền trội và rất mạnh mẽ. Nếu xương hàm của mẹ tương đối to và thô thì khả năng cao bé trai cũng thừa hưởng đặc điểm này.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng lối sống của người cha trước khi thụ thai em bé cũng ảnh hưởng phần nào đến đặc điểm di truyền của con, bao gồm cả thức ăn và cảm xúc, đây là nền tảng cho sức khỏe tương lai của cả bé trai và bé gái

Điều này có thể thấy, hình thể và các đường nét được pha trộn giữa cả hai bộ gen cha và mẹ. Do đó, người mẹ không nên quá lo lắng nếu bản thân sở hữu xương hàm chưa được đẹp.

Chiều cao

con trai chịu ảnh hưởng chiều cao rất lớn từ chiều cao của mẹ

Chiều cao của một đứa trẻ có mối quan hệ rất lớn với bố mẹ. Nhưng con gái thường chịu ảnh hưởng của bố nhiều hơn, trong khi đó con trai chịu ảnh hưởng của mẹ.

Tuy nhiên, những người mẹ không có lợi thế về chiều cao cũng không nên quá lo lắng. Mặc dù yếu tố di truyền có tác động đến chiều cao khoảng 70%, nhưng chế độ vận động và lượng dinh dưỡng, môi trường sống cũng sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ, chưa kể thế hệ sau sẽ cao hơn thế hệ trước.

Vậy nên dù chiều cao của bản thân bố mẹ không lý tưởng thì con cũng có thể cải thiện chiều cao tốt trong tương lai nhờ các thực phẩm dinh dưỡng phù hợp, tập luyện thể thao thường xuyên cũng giúp tăng chiều cao. Do đó, trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, mẹ đừng quên bổ sung thêm thực phẩm tăng trưởng chiều cao, cho bé ngủ đủ giấc và rèn luyện thể thao ngoài trời thường xuyên.

Chỉ số IQ

Nghiên cứu khoa học từng chứng minh, chỉ số IQ của con trai sẽ được thừa hưởng từ mẹ với khả năng cao. Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 2.000 gia đình và họ phát hiện ra có sự liên quan giữa trí thông minh của bé trai với IQ người mẹ là 0,443, với người cha là 0,411.

Có nghĩa là chỉ số thông minh của các bé trai di truyền từ người mẹ nhiều hơn. Nếu IQ của người mẹ càng cao, các bé trai sẽ thông minh hơn.

Giải thích khoa học cho thấy, gen quyết định sự thông minh nằm trên nhiễm sắc thể X, người mẹ có tới 2 nhiễm sắc thể X trong khi bố chỉ có 1 ( XY), do đó, IQ của trẻ ảnh hưởng nhiều hơn vào khả năng tư duy của người mẹ.





