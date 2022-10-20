Dù thu được hơn 100 tỷ 1 bộ phim nhưng Lý Hải vẫn dạy con những điều giản dị, làm sinh nhật nhỏ thân mật cho con

Hai vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn được biết đến là kiểu cha mẹ rất biết cách dạy con tính cách tiết kiệm thông qua các hoạt động đời sống thường ngày.

Lý Hải Minh Hà là cặp cha mẹ nổi tiếng luôn "tiết kiệm" trong đời sống , sinh hoạt lẫn cách nuôi dạy con . Đặc biệt mới đây trong khi mừng tuổi mới cho con trai cả, mặc dù gia đình anh cũng thuộc top sao Việt có gia sản kếch xù, doanh thu 1 bộ phim lên tới vài trăm tỷ đồng, trung bình 100 tỷ đồng/ phần phim nhưng nam đạo diễn đã chọn làm cho con một bữa tiệc sinh nhật thật giản dị, chỉ có các thành viên trong gia đình quây quần với nhau.

Trên trang cá nhân bà xã Lý Hải viết: "Chúc mừng sinh nhật Rio tròn 11 tuổi. Sinh nhật con mà mẹ rơi nước mắt. Năm nay, ngày sinh nhật Rio, ba Hải lại đang quay ở xa nên mẹ đã đưa 4 bạn nhỏ lên đón sinh nhật sớm cùng ba nhân ngày cuối tuần em nghỉ học.

Cụ thể mới đây nhân dịp sinh nhật tròn 11 tuổi của cậu cả, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ thật ấm áp tại địa điểm mà anh đang quay phim cho dự án sắp tới.

Mỗi ngày ba đều quay từ sớm tinh mơ tới tối. Gần quay xong, ba gọi về khách sạn báo: "Con đợi chút, ba quay xong về chở các con đi chợ đêm nhé". Thế là em hí hửng: "Dạ, sinh nhật năm nay không có ba ở nhà, vậy coi như con được đi chơi sinh nhật sớm với ba rồi".

Rio đón sinh nhật 11 tuổi trong trường quay của ba với chiếc bánh kem nhỏ xíu

Cúp máy xong 1-2 phút sau, tự nhiên em gọi lại cho mẹ: "Mẹ ơi, thôi ba mẹ đi làm cả ngày mệt rồi, mình chỉ ở khách sạn chơi thôi con cũng vui rồi, mình có nhiều dịp khác đi chơi cũng được mà mẹ, ba mẹ quay xong về nghỉ ngơi đừng đi đâu nữa nha ba mẹ". Nghe xong, ba mẹ chỉ muốn rơi nước mắt nhưng đó không phải giọt nước mắt của nỗi buồn mà là của tình yêu thương và hạnh phúc...

Cậu bé nói một câu khiến bố mẹ xúc động

Đứa trẻ nào chẳng thích có một sinh nhật hoành tráng, nhiều quà, được đi chơi. Nhưng con đã khác xưa, con đã biết tự bỏ qua niềm vui của mình và nghĩ cho người khác. Con đã biết suy nghĩ tích cực, tự tìm niềm vui và lan toả điều ấy đến cho các em và ba mẹ trong hoàn cảnh không trọn vẹn này.

Ba mẹ rất vui khi con trai đã biết cách sống không chỉ cho mình và có một trái tim nhân hậu. Cám ơn con đã tặng cho ba mẹ một món quà vô giá trong ngày sinh nhật của con nhé. Ba mẹ chúc con luôn mạnh khoẻ và vui vẻ. Cả nhà iu con"

Gia đình Lý Hải thường chọn tổ chức sinh nhật quây quần, nho nhỏ như vậy

Nhờ tính cách giản dị trong cách dạy con của 2 vợ chồng mà các con của nam diễn viên đều rất hiểu chuyện. Hầu hết trong các buổi sinh nhật của các con, Lý Hải Minh Hà đều lựa chọn tổ chức giản dị, thậm chí là sinh nhật 0 đồng nhờ sử dụng các món quà được tặng. Điều đặc biệt nhất là mỗi buổi tiệc đều có đầy đủ cha mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình quây quần bên nhau cực kỳ ấm áp.

Điều đặc biệt nhất là mỗi buổi tiệc đều có đầy đủ cha mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình quây quần bên nhau cực kỳ ấm áp

Thông qua những bữa tiệc sinh nhật giản dị và ấm cúng, vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng khéo léo rèn cho các con tính cách tiết kiệm mặc dù sinh sống trong gia đình có điều kiện về kinh tế. Bên cạnh đó còn dạy cho các con tinh thần yêu thương, gần gũi nhau. Dễ thấy các con của Lý Hải đều rất hiểu chuyện, rất yêu thương và nhường nhịn nhau.

vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng khéo léo rèn cho các con tính cách tiết kiệm mặc dù sinh sống trong gia đình có điều kiện về kinh tế

Dễ thấy các con của Lý Hải đều rất hiểu chuyện, rất yêu thương và nhường nhịn nhau

Trong những chia sẻ trước đó, ông bố 4 con cũng từng nói về việc tiết kiệm trong gia đình mình, anh cho biết anh và nhóm bạn của mình có con cùng tuổi nên họ thường trao đổi đồ cho con, đồ chơi cũng vậy. Sự tiết kiệm này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trong giới giải trí, Lý Hải có thể nói là một đại gia ngầm, mỗi bộ phim thu về lợi nhuận đều hơn 100 tỷ.

Gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Lý Hải - Minh Hà

Không chỉ nuôi dạy các con sống giản dị bình dân mà trong tương lai, ông bố cũng khẳng định "không có chuyện sau này để cho mỗi đứa 1 chiếc xe máy, 1 chiếc ô tô hay giàu có hơn là 1 ngôi nhà… Tôi không bao giờ có suy nghĩ đó, tôi chỉ cần dạy con cách tồn tại. Nếu sau này bố mẹ già đi và không còn làm ra tiền thì các con vẫn có thể đi trên đôi chân của mình, làm việc với đôi tay và khối óc của mình, đó là điều vợ chồng tôi luôn hướng đến".

Cách dạy con của Lý Hải Minh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiêm khắc, giản dị. Nhờ vậy mà cả 4 con nhà Lý Hải Minh Hà ngoài xinh xắn, đáng yêu còn vô cùng ngoan ngoãn và có lượng người yêu mến nhiều trên mạng xã hội.