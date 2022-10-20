Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng

Chăm sóc con 20/10/2022 13:40

Với kinh nghiệm nuôi 2 con gái trước đó, vợ chồng Dương Lâm quyết định cho con trai làm tiểu phẫu ngay khi mới 1 ngày tuổi vì sợ con nói đớt.

Trẻ sơ sinh sức đề kháng còn rất yếu, dễ bệnh tật, dễ nóng sốt bất cứ lúc nào, khả năng lây nhiễm bệnh bởi virus cũng cao hơn. Đó là lý do vì sao các bậc phụ huynh luôn phải thường xuyên trông nom,  chăm sóc, thậm chí mất ăn mất ngủ khi chăm con sơ sinh, bởi các bé dễ thay đổi trạng thái sức khỏe rất bất ngờ. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 1

Quỳnh Quỳnh, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm hạ sinh con trai vào ngày 3/8. Tuy đây là lần sinh con thứ 3 nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn có nhiều cảm xúc và thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 2

Mới đây ông bố 3 con Lê Dương Bảo Lâm than vãn chuyện con sơ sinh 2 tháng tuổi Phin lại phải nhập viện khiến bà xã Quỳnh Quỳnh lo lắng mãi không thôi. "Em Phin nay đi viện với mẹ, sơ hở là bệnh, mẹ Quỳnh Quỳnh lo ngủ không đuợc. Có con nhỏ khổ trăm bề ha mấy chị, đồng tiền sâu nha cô chú" - Anh nói. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 3

Với kinh nghiệm chăm sóc 2 con gái trước, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã có nhiều kinh nghiệm cũng như nhiều bí quyết chăm con nhưng vẫn không tránh khỏi việc bé bị ốm. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 4

Bên dưới bình luận, không ít người đã dành lời động viên cho cặp bố mẹ và bày tỏ sự đồng cảm khi cùng chăm con nhỏ, khó tránh khỏi những việc đưa con đi viện đến mất ăn mất ngủ như vậy. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 5
Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 6

Được biết con trai của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh bị bẩm sinh Rò Luân Nhĩ (một bẩm sinh ở tai) và bị thắng lưỡi. Trước đó con gái lớn Bảo Nhi của Lê Dương Bảo Lâm cũng từng bị Rò Luân Nhĩ và con gái thứ 2 bị thắng lưỡi. Thế nên nam diễn viên hài và vợ phải liên tục túc trực bên cạnh con, cùng con trải qua phẫu thuật và chăm sóc con từng giây từng phút. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 7

Lê Dương Bảo Lâm mặc dù là người đưa con vào phòng tiểu phẫu nhưng cũng đau xót vô cùng bởi tiếc khóc la của con trai khi được các bác sĩ thực hiện cắt thắng lưỡi. "Ông la chấn động bệnh viện nha, con cái giống ai mà miệng bự quá trời quá đất" - nam diễn viên dí dỏm viết.

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 8

Lỗ rò luân nhĩ và dính thắng lưỡi đều là những dị tật bẩm sinh nhỏ hiếm gặp ở trẻ em. Nhưng cả 3 con Dương Lâm đều gặp 1 trong các vấn đề này. Trong đó con gái lớn Bảo Nhi bị lỗ rò luân nhĩ nhiễm trùng từng phải làm phẫu thuật nhiều lần, con gái thứ 2 Bảo Ngọc bị dính thắng lưỡi nhưng do cặp bố mẹ xót xa nên chưa thực hiện cho con để lại hậu quả đến giờ là bé lười nói. Đến cậu em út Phin cũng không kém, cậu nhóc có cả lỗ rò luân nhĩ và dính thắng lưỡi. 

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ con trai vừa chào đời đã phải làm phẫu thuật khiến mẹ Quỳnh Quỳnh lo lắng - Ảnh 9

Tuy nhiên, may mắn đây đều là những vấn đề không quá nghiêm trọng hay ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé. Nhiều fan vì thế liên tục gửi lời động viên đến vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm cũng như em bé sớm ổn định sức khỏe, ngày lớn sẽ hoạt bát, nhanh nhẹn như ba Lâm. 

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