Những 'cậu ấm, cô chiêu' nhà sao Việt diện đồ hiệu đắt đỏ: Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng sở hữu 200 đôi giày, công chúa nhà Cường Đôla sở hữu đồ hiệu vài trăm triệu

Tối 2/10 vừa qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi công khai con trai ruột 3 tuổi. Nói về quý tử của mình, nam ca sĩ cho hay: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng".

Theo nam ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ, con trai của Đàm Vĩnh Hưng dù chỉ mới 3 tuổi nhưng đã sở hữu đến 200 đôi giày. Nghe qua chia sẻ này, đủ hiểu bé Polo được bố Đàm Vĩnh Hưng chăm lo đủ đầy đến nhường nào.

Nam ca sĩ cho biết từ khi con trai chào đời, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh không ngại gác lại bớt công việc để có nhiều thời gian ở bên cạnh con. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng còn chăm lo cho con trai chu toàn về mọi mặt.

Cụ thể, nói về bé Polo, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ cho hay: "Hello các cô chú con tên là Polo Huỳnh con của ba Đàm Vĩnh Hưng, con thích khủng long... con thích cười nhưng không thích bị chụp hình nhiều nên khi nào ai chụp hình con cũng không cười đâu nha. Con thích xe nữa và con có khoảng 200 đôi giày nhưng hơn một nửa đã hết vừa… Con có thể hát theo bài Hello của ba Hưng “he zô zô”. Chào các cô chú! Rất vui quen biết nhau. Con đi uống sữa đây".

Đàm Vĩnh Hưng hay nói đùa "Tôi phải hát nhiều nhất có thể về nhà xây cây ATM trước nhà, trước cửa phòng khi nào con cần con về con rút".

Con trai Chi Bảo

Kết hôn với doanh nhân sinh năm 1989 Lý Thùy Trang nam diễn viên chi bảo hạnh phúc lúc lên chức bố lần 2 lúc cậu con trai Gia Khang chào đời cậu nhóc được khen ngợi sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố mẹ vóc dáng mũm mĩm vững chắc và nước da trắng hồng hào.

Vợ chồng Chi Bảo rất quan tâm tới việc chăm sóc, nuôi dưỡng và đầu tư cho con trai cưng. Dù chỉ mới 9 tháng tuổi nhưng bé Gia Khang đã sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu của riêng mình. Được biết, bà xã nam diễn viên thường tậu những y phục cho quý tử toàn là hàng hiệu tới từ những nhà mốt hàng đầu toàn cầu. Mỗi bộ quần áo của nhóc tì sở hữu giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Ko chỉ vậy, khán giả còn trằm trồ lúc con trai Chi Bảo đi chiếc xe đẩy tới từ thương hiệu Dior và sở hữu giá sắp 200 triệu đồng. Đây quả thực là những con số khủng mà vợ chồng nam diễn viên đầu tư, chăm chút cho quý tử.

Ngoài ra, bé Gia Khang còn được ba mẹ đưa đi vi vu khắp nơi từ trong nước tới quốc tế. Lúc mới 5 tháng tuổi, vợ chồng Chi Bảo đã đưa con trai đi nghỉ dưỡng ở Singapore. Nhóc tì còn nhỏ đã được trải nghiệm cảm giác đi tàu bay hạng thương gia, ở resort sang trọng 5 sao,…

Con gái Đàm Thu Trang

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Có bố là "đại gia phố núi" Cường Đô La, mẹ là chân dài Lạng Sơn đình đám nên từ nhỏ Suchin đã được sống trong nhung lụa đúng nghĩa. Suchin lúc chưa chào đời đã được bố doanh nhân sắm cho set 4 túi hiệu giá gần 700 triệu đồng. Khi cô bé bắt đầu biết làm điệu, bố Cường mẹ Trang lại tiếp tục mua loạt túi đắt đỏ làm của để dành cho con.

Suchin còn có tủ quần áo, phụ kiện to oạch như trung tâm thương mại. Tất nhiên, các item thời trang của con gái Cường Đô La đều đến từ các thương hiệu lớn với mức giá không hề rẻ chút nào. Nhưng với điều kiện của ba Cường mẹ Trang, điều đó chỉ là "muỗi".

Trên trang cá nhân, vợ chồng Đàm Thu Trang cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đưa con gái đi mua sắm ở những cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng. Nhìn hình ảnh "tiểu công chúa" 2 tuổi dạo quanh chọn đồ, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi phong thái tiểu thư sinh ra ở vạch đích.

Con gái Đông Nhi

Đông Nhi là nữ ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp, giàu có và sành điệu, bé Winnie từ bé cũng được ăn diện chẳng kém cạnh ai. Xem qua những lần cô bé lên hình cùng bố mẹ, ai cũng phải trầm trồ xuýt xoa vì quá đỗi thời trang. Bản thân Đông Nhi cũng nhiều lần thừa nhận cuồng mua sắm cho con gái. Từ khi bé Winnie chưa chào đời, vợ chồng Đông Nhi đã sắm sửa cả tủ quần áo hàng hiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Có mẹ là yêu nữ hàng hiệu, sở hữu tủ đồ hiệu "chất cao như núi" thế nên không khó hiểu khi từ khi chưa 1 tuổi, Winnie đã được tiếp xúc với những phụ kiện đắt tiền của mẹ. Nhiều người còn tin rằng, chỉ ít năm nữa Winnie chính là người thừa kế BST váy áo, túi xách hiệu "đắt xắt ra miếng" của mẹ Nhi.

Những nhóc tì nhà sao Việt như Winnie, Gia Khang, Polo... tuy còn bé nhưng đã sớm sở hữu bộ sưu tập thời trang không thua gì bố mẹ nổi tiếng. Nhìn những cậu ấm cô chiêu bé tí ti đã biết sử dụng đồ hiệu đắt xắt ra miếng, người hâm mộ không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Ai cũng hiểu rằng, các ông bố bà mẹ nổi tiếng chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cái trong khả năng của họ.