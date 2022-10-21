Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ

Nuôi dạy con 21/10/2022 07:23

Hiếm khi thấy mẹ Tăng Thanh Hà khoe hình ảnh 2 anh em Richard và Chloe đang say sưa đọc sách khiến ai cũng không khỏi ngưỡng mộ và thích thú. “Ngọc nữ màn ảnh Việt” chính là người đã truyền "lửa" đam mê đọc sách của mình cho ba người con Richard, Chloe và Mason.

Tăng Thanh Hà luôn được biết đến là người mẹ dạy con khéo nhất nhì showbiz Việt khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ và học hỏi theo. 

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 1

Điển hình trong cách dạy con cực khéo của cô là Mason - quý tử thứ ba nhà "ngọc nữ" sắp đầy 1 tuổi cũng được mẹ giáo dục theo cách hiện đại từ thuở còn nằm nôi.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 2

Mới đây, thông qua story, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh con trai Tăng Thanh Hà đang xem sách ảnh. Dù không đăng lộ rõ mặt con, nhưng có thể thấy nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" xem sách chăm chú và chắc chắn đây là thói quen mà bé được bố mẹ rèn dạy từ khi còn nhỏ.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 3
Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 4
Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 5
Các nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" có thói quen đọc sách được bố mẹ rèn dạy từ khi còn nhỏ

Qua cách dạy dỗ vừa nghiêm khắc vừa thả lỏng của Tăng Thanh Hà, cả ba nhóc tỳ của cô đều rất ngoan ngoãn, ham học hỏi. Từ khi Richard và Chloe còn bé, vợ chồng cô đã khéo lồng ghép các bài học giáo dục con tình yêu sách. Tăng Thanh Hà còn thiết kế hẳn góc đọc ở nhà riêng cho các con có thể thoải mái lựa chọn đầu sách để đọc.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 6
Qua cách dạy dỗ vừa nghiêm khắc vừa thả lỏng của Tăng Thanh Hà, cả ba nhóc tỳ của cô đều rất ngoan ngoãn, ham học hỏi

Có thể thấy dù còn rất nhỏ nhưng 2 anh em Richard và Chloe rất giỏi tiếng anh và phát âm cũng rất tốt. Tăng Thanh Hà cho biết: 2 bé lớn nhà mình rất thích thú với quyển sách này và đọc nó thường xuyên, cô cũng chia sẻ luôn tập cho con thói quen đọc sách từ nhỏ. Được biết 2 anh em Richard và Chloe nhà Tăng Thanh Hà cũng rất thích cuốn sách mà mẹ mua cho.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 7
Dù còn rất nhỏ nhưng 2 anh em Richard và Chloe rất giỏi tiếng anh và phát âm cũng rất tốt

Với Richard và Chloe đã vậy, Tăng Thanh Hà cũng dần tập tành cho Mason bằng cách cho bé con tiếp xúc với sách ảnh từ khi mới vài tháng tuổi. Bằng cách này, "ngọc nữ" giúp bé nhà mình có thể nhận biết được màu sắc, hình dạng cơ bản. Phương pháp này được nhiều chuyên gia khuyến khích bố mẹ nên áp dụng cho bé nhà mình ngay khi con còn bé để kích thích sự phát triển trí não nơi trẻ.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 8
Các con của Hà Tăng và chồng đại gia được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ bé

Bên cạnh dạy con đọc sách, vợ chồng Hà Tăng đều rất khuyến khích cho con khám phá mọi thứ bên ngoài sách vở, cho con tiếp xúc với môi trường thực tế để con tận mắt chứng kiến, tận tay cảm nhận, sờ chạm. 

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 9
Bên cạnh dạy con đọc sách, vợ chồng Hà Tăng đều rất khuyến khích cho con khám phá mọi thứ bên ngoài sách vở
Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 10

Chính bởi điều đó mà các bé tiếp thu nhanh, thông minh và rèn trí nhớ cực tốt. 

Ngoài ra Ngọc nữ còn luôn dành thời gian cùng con nấu ăn, leo núi, vẽ tranh, cùng con chơi,..Chỉ cần có thời gian, Tăng Thanh Hà sẽ đưa các con đi cắm trại. Hoạt động này vô cùng bổ ích với các bé ở tuổi ăn tuổi lớn, rèn cho bé tình yêu thiên nhiên cũng như nuôi dưỡng niềm say mê khám phá thế giới bên ngoài hơn.

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 11
Ngoài ra Ngọc nữ còn luôn dành thời gian cùng con nấu ăn, leo núi, vẽ tranh, cùng con chơi

Cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà tuy đơn giản nhưng cũng khá khó khăn cho các bậc làm cha mẹ, nếu quá bận bịu hoặc kinh tế eo hẹp sẽ khó mà cho con tiếp xúc với nhiều thứ như vậy. 

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 12
Gia đình Hà Tăng rất chú tâm dạy dỗ các con và luôn dành thời gian cho nhau

Ngoài ra vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn dạy con tự lập. Các bé đã có thể làm những việc vừa sức, giúp bố mẹ. Không chỉ vậy, con cái Tăng Thanh Hà sống rất giản dị, không đua đòi hàng hiệu đắt đỏ. Các nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" được bố mẹ tạo điều kiện trải qua tuổi thơ êm đềm, đúng nghĩa nhất. 

Học cách dạy con cực khéo của Tăng Thanh Hà: bé nào cũng thích đọc sách từ nhỏ - Ảnh 13
Ngoài ra vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn dạy con tự lập

Cuộc sống hiện tại của Hà Tăng khiến nhiều người ngưỡng mộ vô cùng, bởi lẽ cô không chỉ có cuộc sống giàu sang, muốn gì cũng có, còn được chồng thương yêu cưng chiều và có những đứa con thông minh, sáng lạng. Nhiều người tin rằng với nền tảng giáo dục tốt từ gia đình, các bé sẽ là những gương mặt ưu tú trong tương lai gần.

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