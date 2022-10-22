Được sinh ra ở MỸ, con trai Lương Thế Thành nói sõi tiếng Anh nhưng lại nói lớ tiếng Việt

Bé Bảo Bảo là con trai đầu của Lương Thế Thành và Thúy Diễm, và tên tiếng Anh là Bredan. Càng lớn, nhóc tì này càng lộ nét điển trai giống bố, hơn nữa còn khiến khán giả bất ngờ bởi sự thông minh, sáng dạ. Cậu bé 4 tuổi nói tuy nói tiếng Anh rất tốt nhưng tiếng Việt bị ngọng, khó nghe.

Nhiều bậc cha mẹ thường lựa chọn thời điểm con được 2,3, 4 tuổi là thời điểm cho con tiếp cận với nhiều ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, bởi thời điểm này trẻ học nói và nói mạnh mẽ, tròn vành rõ chữ dần. Tuy nhiên điều này vô hình chung khiến một vài bé gặp tình trạng rối loạn ngôn ngữ. Đơn cử như cậu nhóc Bảo Bảo - quý tử nhà nam diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Hiếm ai biết rằng con trai của cặp sao Thành – Diễm không mang quốc tịch Việt Nam giống bố mẹ. Thúy Diễm mang thai con đầu lòng vào năm 2018. Thời điểm đó vì muốn tạo điều kiện tốt nhất mà đến khi bầu tháng thứ 5, đôi vợ chồng này đã sang Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh bé. Sau khi con chào đời được 1 thời gian, vợ chồng Lương Thế Thành đưa Bảo Bảo về Việt Nam sinh sống và nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ chồng chăm sóc con để hoạt động nghệ thuật được đầy đủ hơn.

vì muốn tạo điều kiện tốt nhất mà đến khi bầu tháng thứ 5, đôi vợ chồng này đã sang Mỹ để chuẩn bị cho việc sinh bé Hiện tại Bảo Bảo đã bước vào độ 4 tuổi, điển trai, ngoan ngoãn và nổi tiếng, cậu từng là mẫu nhí trình diễn ở sàn diễn thời trang lớn cùng mẹ. Hiện tại Bảo Bảo đã bước vào độ 4 tuổi Thúy Diễm cho biết bé Bảo Bảo bị "khủng hoảng tuổi lên 3" đôi lúc thích phản kháng ba mẹ, bướng bỉnh, thậm chí còn ăn vạ, gào thét rồi nằm khóc. Đối mặt với sự thay đổi tính cách của quý tử, vợ chồng Lương Thế Thành thống nhất dạy con bằng phương pháp mềm mỏng, không quát mắng mà phải uốn nắn bằng lý lẽ.

vợ chồng Lương Thế Thành thống nhất dạy con bằng phương pháp mềm mỏng, không quát mắng mà phải uốn nắn bằng lý lẽ Cô chia sẻ nỗi đau đầu về vấn đề ngôn ngữ của con trai, mặc dù thông thạo tiếng Anh, giao tiếp lưu loát nhưng Bảo Bảo lại gặp khó khăn trong tiếng Việt. Cụ thể trong một lần Bảo Bảo tham gia show thực tế cùng bố Lương Thế Thành, khi hai bố con cùng học tập đến số Bảo Bảo đọc số bằng tiếng Anh thì rất tốt nhưng nói tiếng Việt bị ngọng và khá khó nghe. Mặc dù thông thạo tiếng Anh, giao tiếp lưu loát nhưng Bảo Bảo lại gặp khó khăn trong tiếng Việt Chính Lương Thế Thành đã thừa nhận con trai anh có "hơi chút" rối loạn ngôn ngữ. Điều này cũng xuất phát từ việc 2 vợ chồng anh cho con học tiếng Anh từ tấm bé mà lại quên rèn luyện ngôn ngữ mẹ đẻ nên đã khiến cậu bé gặp khó khăn khi nói ngôn ngữ tiếng Việt như hiện tại. 2 vợ chồng anh cho con học tiếng Anh từ tấm bé mà lại quên rèn luyện ngôn ngữ mẹ đẻ nên đã khiến cậu bé gặp khó khăn khi nói ngôn ngữ tiếng Việt Cậu bé gặp thói quen đang nói tiếng Việt lại chèn tiếng Anh vì không nhớ tiếng Việt đọc là gì khiến bố Thế Thành liên tục nhắc nhở “Ba kêu con nói tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh”. Tuy nhiên hiện tại tình trạng rối loạn ngôn ngữ của bé Bảo Bảo đã được khắc phục khá nhiều. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm chăm chỉ tương tác, trò chuyện với con trai bằng tiếng Việt và nói những câu rõ ràng để bé học tập. Cậu bé gặp thói quen đang nói tiếng Việt lại chèn tiếng Anh vì không nhớ tiếng Việt đọc là gì khiến bố Thế Thành liên tục nhắc nhở Bé Bảo Bảo dù mới 4 tuổi nhưng là cậu nhóc nổi tiếng, được rất nhiều khán giả quan tâm yêu thương, cậu bé rất may mắn khi thường xuyên được cùng bố mẹ đi du lịch nhiều nơi trên đất nước nên rất dạn dĩ. Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm chăm chỉ tương tác, trò chuyện với con trai bằng tiếng Việt và nói những câu rõ ràng để bé học tập Nhờ cách dạy con khéo léo của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm tin chắc tương lai cậu bé sẽ thành công, phát triển, không chỉ rất thông minh , lanh lợi mà còn cực kỳ điển trai, cao ráo giống hệt bố.

Hai quý tử sinh đôi nhà hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo: càng lớn càng kháu khỉnh và khôi ngô Cặp sinh đôi nhà Hoa hậu Đại Dương 2014 Đặng Thu Thảo không chỉ kháu khỉnh mà còn gây bất ngờ vì lớn nhanh như thổi, chúng cũng đích thị là những "siêu quậy" của gia đình. Nhìn hai con khôn lớn từng ngày, Đặng Thu Thảo vừa hạnh phúc vừa biết ơn bố mẹ.

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