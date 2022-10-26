Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu

Nuôi dạy con 26/10/2022 21:30

Lam Trường họ Tiêu vì thế tên con trai và con gái Lam Trường đều hay và ý nghĩa, hơn hết là độc lạ hiếm thấy.

Đặt tên con là điều mà các bậc cha mẹ đắn đo, đau đầu suốt 1 thời gian dài, nhất là những bậc phụ huynh có họ lạ, ngoài những họ phổ biến như Nguyễn, Trần, Lê,..Đơn cử như anh hai Lam Trường, tên thật là Tiêu Lam Trường. Nam ca sĩ mang họ "Tiêu" là tên họ khá hiếm ở Việt Nam.

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu - Ảnh 1

Họ Tiêu có nguồn gốc từ Trung Hoa, đây là 1 trong những họ phổ biến ở Trung Quốc Đại Lục. Ở Việt Nam rất hiếm có người họ Tiêu, họ này thường là ở các tỉnh miền Bắc. Anh hai Lam Trường cũng là một trong số sao hiếm hoi trong showbiz Việt mang họ Tiêu. Có họ độc lạ, Lam Trường có lẽ cũng khá đau đầu trong việc đặt tên con, nhưng cái tên của 2 bé con Lam Trường đều rất ý nghĩa và lạ.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, cô con gái đầu lòng của anh và bà xã xinh đẹp kém 17 tuổi hiện tại Yến Phương có tên Tiêu Yên Lam, tên ở nhà là Bì, tên tiếng Anh là Phoebe. Tên thật của cô bé rất ít khi được bố mẹ gọi thẳng, người thân và bạn bè thường gọi tên ở nhà hoặc tên Tiếng Anh.

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu - Ảnh 2

Lý giải về ý nghĩa tên của cô công chúa cưng của anh Hai Lam Trường, anh cho biết "Yên Lam" mang một ý nghĩa sâu sắc và thường chỉ để dùng đặt cho các bé gái: “Yên” chỉ sự bình lặng, êm đềm, không có nhiều thay đổi, xáo trộn (yên bình, sóng yên biển lặng, yên tâm, an yên, yên vui); "Lam" là loại ngọc có màu xanh, sẽ mang lại may mắn, điềm lành cho những người thân yêu. "Yên Lam" - còn là viên ngọc mang lại niềm vui hạnh phúc và bình yên cho người thân trong gia đình. Cái tên Tiêu Yên Lam có lẽ phải khiến Lam Trường đau đầu trong 1 thời gian mới có thể nghĩ ra được. Cô bé Tiêu Yên Lam - ái nữ của Lam Trường càng lớn càng xinh xắn, dịu dàng, đáng yêu và lúc nào cũng hồn nhiên, trong trẻo đúng như cái tên - "viên ngọc thanh thuần"là bảo bối của gia đình.

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu - Ảnh 3

Ít ai biết, trước khi có Yên Lam, ca sĩ Lam Trường từng có với người vợ đầu tiên - Ngô Ý An một cậu con trai kháu khỉnh, lanh lợi tên là Tiêu Kiến Văn. 

Kiến Văn có nghĩa là "nghe và thấy" bởi khi “Kiến” là thấy và “Văn” là nghe được, “Kiến Văn” có ý nghĩa dành cho năm nhân ý chỉ 1 cậu bé thông tuệ, lanh lợi, hiểu biết nhiều.  Lam Trường mong muốn con trai lớn lên sẽ trở thành "một người có kiến văn rộng" tức hiểu biết ở nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ văn chương, là một người có tri thức, hiểu nhiều, biết nhiều, thành danh trên con đường sự nghiệp thế nên đặt cậu bé là “Kiến Văn” để cậu bé sẽ trở thành 1 người thành tài trong tương lai. 

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu - Ảnh 4

Sở hữu ngoại hình thừa hưởng từ ba Lam Trường nên cậu nhóc Kiến Văn càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, cao lớn phổng phao, nam tính. Hiện tại cậu bé đang sinh sống cùng mẹ ruột ở Mỹ. Không phụ sự kỳ vọng của ba, Kiến Văn luôn được thầy cô khen ngợi, cậu bé học rất giỏi, thường xuyên có tên trong các giải thưởng học tập, đứng top học lực của trường và giành nhiều giấy khen. 

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu - Ảnh 5
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