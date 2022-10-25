Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần

Chăm sóc con 25/10/2022 14:32

Bị mẹ dụ chui lại vào bụng 1 tuần, con gái Elly Trần đồng ý với điều kiện được mang theo thứ này.

Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc ngày càng thăng hạng, phong cách thời trang cá tính... Elly Trần còn được khán giả chú ý bởi có gia đình riêng hạnh phúc. Các con của Elly Trần được khán giả nhận xét là xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 1
Các con của Elly Trần được khán giả nhận xét là xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Gia nhập hội “mẹ cuồng con” Elly Trần không chỉ chia sẻ hình ảnh, mà còn nhiều lần hài hước kể lại các câu chuyện, câu hỏi ngây ngô của con mình. Đặc biệt con gái Cadie Mộc Trà của Elly Trần được nhận xét là càng lớn càng thông minh, lanh lợi. 

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 2
con gái Cadie Mộc Trà của Elly Trần được nhận xét là càng lớn càng thông minh, lanh lợi

Mới đây, Elly Trần đăng tải video mới của con gái Cadie Mộc Trà, thu hút nhiều sự chú ý. Cụ thể Elly Trần muốn Mộc Trà mãi là nàng công chúa nhỏ bé bỏng của mình không lớn, cô nàng hỏi ý kiến con về việc sẽ …chui lại vào bụng mẹ 1 tuần để cho mẹ đỡ dọn dẹp. Trước câu hỏi "không giống ai" từ mẹ, Cadie không ngần ngại đồng ý luôn. Tuy nhiên, cô bé đưa ra một điều kiện: được đem theo chiếc iPad có kết nối wifi để có thể chơi game.

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 3
Tuy nhiên, cô bé đưa ra một điều kiện: được đem theo chiếc iPad có kết nối wifi để có thể chơi game

Cadie hóm hỉnh nói làm mẹ cười không ngớt: "Mami chỉ đi vòng vòng trong nhà thôi để con có wifi. Với lại mami cũng phải ở nhà nhiều hơn". Đặc biệt, con gái Elly Trần tiết lộ việc mình đồng ý chui vào trong bụng mẹ cũng là vì không muốn em trai Alfie Túc Mạch quậy phá, làm phiền.

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 4
con gái Elly Trần tiết lộ việc mình đồng ý chui vào trong bụng mẹ cũng là vì không muốn em trai Alfie Túc Mạch quậy phá

Ngay bên dưới bình luận, nhiều khán giả đã vào khen cô bé Cadie không chỉ ngày càng xinh đẹp mà còn vô cùng lém lỉnh, thông minh. Đặc biệt là đôi mắt nai to tròn, trong sáng và thơ ngây nhưng khi cười lên thì long lanh như hồ nước mùa thu của Cadie Mộc Trà cũng khiến nhiều người muốn ngắm mãi không thôi.

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 5
nhiều khán giả đã vào khen cô bé Cadie không chỉ ngày càng xinh đẹp mà còn vô cùng lém lỉnh, thông minh

Bé Cadie Mộc Trà sinh năm 2014, là cô con gái đầu tiên của Elly Trần mang trong người hai dòng máu Việt - Mỹ. Cadie Mộc Trà sở hữu gương mặt đẹp như thiên thần với những biểu cảm đáng yêu khiến mọi người khen ngợi. Cadie Mộc Trà cùng từng đạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi "Baby Vote" khi mới 4 tuổi.

Cadie Mộc Trà xứng danh “em bé đẹp nhất Việt Nam” với đôi mắt hút hồn, đòi đem theo iPad gắn wifi vào bụng Elly Trần - Ảnh 6
Cadie Mộc Trà cùng từng đạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi "Baby Vote" khi mới 4 tuổi

Ngoài Cadie Mộc Trà, Elly Trần còn có con trai là Alfie Túc Mạch. Được biết fanpage của Cadie Mộc Trà và em trai Alfie Túc Mạch đã sở hữu 1 triệu người theo dõi. Cả 2 bé con của Elly Trần đều xinh xắn và được fan ưu ái gọi là “2 em bé đẹp nhất Việt Nam”. 

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