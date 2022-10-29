Lần hiếm hoi khoe con trai, Phi Thanh vân tiết lộ cậu bé thông minh, học giỏi nhất khối

Từ khi ly hôn người chồng thứ hai, 4 năm nay Phi Thanh Vân làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai Tấn Đức. 'Quý tử' của cô đã lên 6 tuổi, càng lớn càng giống bố Bảo Duy.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, cô có xuất thân là người mẫu, nhưng gặt hái nhiều thành công ở vai trò diễn viên. Đặc biệt, cô được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim Cô gái xấu xí được phát hành năm 2008. Sau đó, cô cũng để lại ấn tượng trong nhiều dự án phim khác như: Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Cột mốc 23, Thiên mệnh anh hùng... Tuy có sự nghiệp thành công, nhưng tình duyên của nữ diễn viên lại lận đận khi đổ vỡ 2 cuộc hôn nhân, hiện tại Phi Thanh Vân trở thành mẹ đơn thân. Phi Thanh Vân sinh năm 1982, cô có xuất thân là người mẫu, nhưng gặt hái nhiều thành công ở vai trò diễn viên Mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ 1 con hiếm hoi khoe bức ảnh con trai Tấn Đức - con trai chung với Bảo Duy. Bé Tấn Đức khiến người hâm mộ bất ngờ khi đã lớn phổng phao trông thấy, diện mạo điển trai và góc nghiêng trông giống bố y đúc. Cậu bé có gương mặt sáng, tính cách điềm đạm thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng.

Bảo Duy và Phi Thanh Vân từng là cặp đôi nổi tiếng, sau đó họ có bé Tấn Đức Phi Thanh Vân và con trai Tấn Đức Làm mẹ đơn thân, vừa lo điều hành việc kinh doanh vừa chăm con, Phi Thanh Vân thừa nhận cô luôn bận rộn, ít khi có thời gian nghỉ ngơi. Nữ diễn viên hạnh phúc khi bé Đức biết thương mẹ, tự lập từ nhỏ. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, cậu bé đã được thầy cô ở trường nhận xét là thông minh nổi trội, giỏi ngoại ngữ, rất có tố chất trong tương lai. Phi Thanh Vân chia sẻ, Tấn Đức rất chăm học, cậu bé thích tiếng Anh và thường xuyên cầm ipad để học tiếng Anh: "Suốt ngày ôm iPad học tiếng Anh. Mê gì mà mê". Tấn Đức rất chăm học, cậu bé thích tiếng Anh và thường xuyên cầm ipad để học tiếng Anh Hiện cậu bé đang học lớp 1 tại một ngôi trường quốc tế có tiếng, học phí đắt đỏ. Phi Thanh Vân luôn tự hào về cậu quý tử này, cậu bé luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất về tiếng Anh trong khối. "Có một điều tôi rất tự hào là ở trong khối con học ở trường thì bé là một trong những học sinh xuất sắc nhất về tiếng Anh. Hầu như tất cả những gì thầy hỏi, bé đều biết và có thể trả lời đầy đủ".

Hiện cậu bé đang học lớp 1 tại một ngôi trường quốc tế có tiếng, học phí đắt đỏ Có được điều đó là nhờ mẹ Vân đã tạo điều kiện rất nhiều để con trai học tập. Chia sẻ về bí quyết dạy con để cậu bé vừa chăm ngoan lại vừa thông minh lanh lợi, Phi Thanh Vân tiết lộ cô có nhiều những người bạn ngoại quốc, cả chồng trước của cô cũng là người Tây, nơi nữ diễn viên sống là môi trường có nhiều người nước ngoài sinh sống, thế nên cậu bé có nhiều cơ hội tiếp xúc, rèn dũa bản thân, nhờ vậy mà khả năng tiếp thu ngôn ngữ của cậu bé cũng nhanh hơn. Phi Thanh Vân đã tạo điều kiện rất nhiều để con trai học tập Ngoài ra cô tiết lộ, cậu nhóc Tấn Đức có thói quen nghe nhạc, cậu được mẹ tặng cho 1 chiếc ipad để nghe nhạc, và cậu thường nghe nhạc Việt và nhạc tiếng Anh. Đây cũng là 1 phương pháp rất tốt giúp não phát triển, tiếp thu nhanh hơn. cậu nhóc Tấn Đức có thói quen nghe nhạc và cậu thường nghe nhạc Việt và nhạc tiếng Anh Cô cảm thấy may mắn khi con trai còn nhỏ nhưng rất độc lập, hiểu chuyện và luôn quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Vì thế cô cũng mong sau này bé lớn lên sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Phi Thanh Vân từng kể có lần cô đứng hình khi con trai hỏi: "Mẹ ơi con không có bất kỳ người cha nào à?". Sau vài giây định thần, cựu người mẫu đáp khéo với con rằng: "Sao con lại hỏi mẹ như thế. Tất nhiên là con có một người cha chứ, cha của con đang ở nước ngoài". Cô cảm thấy may mắn khi con trai còn nhỏ nhưng rất độc lập, hiểu chuyện và luôn quan tâm đến cảm xúc của mẹ Nữ diễn viên hay dành thời gian chơi đùa, đọc sách cùng con. Phi Thanh Vân xem việc một mình vừa lo làm kinh tế vừa nuôi dạy con, trải qua nhiều khó khăn, sóng gió trong đời là động lực để bản thân thêm mạnh mẽ, quyết tâm chinh phục thành công, hạnh phúc. Nữ diễn viên hay dành thời gian chơi đùa, đọc sách cùng con Phi Thanh Vân xem việc một mình vừa lo làm kinh tế vừa nuôi dạy con là động lực Hiện ngoài lĩnh vực kinh doanh và nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn là một chuyên gia tâm lý. Từ năm 2018, cô xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình với vai trò mới. Cô đã ngồi ghế nóng cuộc thi 'Quý ông hoàn hảo' và là chuyên gia cố vấn cho talkshow 'Đối mặt cảm xúc', quay cùng đạo diễn Lê Hoàng, MC Quyền Linh. Hiện ngoài lĩnh vực kinh doanh và nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn là một chuyên gia tâm lý Nữ diễn viên cũng thường được mời tới các trường đại học để chia sẻ, giao lưu với sinh viên về đề tài tâm lý, tình yêu, tình dục học.

Quý tử thiên kim nhà Lam Trường có tên độc lạ, hiếm thấy bởi có bố họ Tiêu Lam Trường họ Tiêu vì thế tên con trai và con gái Lam Trường đều hay và ý nghĩa, hơn hết là độc lạ hiếm thấy.

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