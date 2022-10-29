Con trai thứ 4 của Bằng Kiều và vợ kém tuổi càng lớn càng giống bố, nhất là nụ cười tỏa nắng

Vào tháng 6 năm nay, Bằng Kiều khiến công chúng bất ngờ khi thông báo đã lên chức bố lần thứ 4 ở tuổi 49 với người tình mới. Đặc biệt mới đây, nam ca sĩ Bằng Kiều thu hút nhiều sự chú ý của khán giả hâm mộ khi đăng tải hai bức ảnh bé Benly. Giọng ca đình đám chú thích: "Cười mỉm hay cười nhe răng. Nụ cười nào của em cũng tỏa nắng".

Bằng Kiều và bạn gái mới đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai vào tháng 7 vừa qua. Tham gia tiệc có sự xuất hiện của mẹ ruột cựu thành viên Quả Dưa Hấu và những người bạn thân thiết. Trong tiệc thôi nôi của Benly, bạn gái của Bằng Kiều cũng lộ diện trong bức ảnh hiếm hoi được ca sĩ Quang Hà chia sẻ. Nhìn nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của cô nàng, nhiều người cũng ngầm hiểu vì sao Bằng Kiều lại say mê cô gái này đến vậy. Chuyện tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.

Bằng Kiều và bạn gái mới đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai vào tháng 7 vừa qua

Bằng Kiều và con trai thứ 4

Chia sẻ lí do không công khai vợ và con lên mạng xã hội, Bằng Kiều thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không giấu chuyện tình cảm nhưng tôi không muốn bị khán giả nói là mang tình cảm ra để gây sự chú ý. Với tôi, những chuyện đời tư, ngoài lề dễ khiến khán giả lẫn lộn bởi các thông tin. Khi khán giả nghĩ tới tôi thì nghĩ đến âm nhạc. Bên cạnh đó, bạn gái tôi là người bình thường nên cũng không muốn ai quan tâm, chú ý. Không phải ai cũng chịu được áp lực truyền thông đâu. Chỉ cần một bình luận không hay sẽ khiến người ta áp lực. Mình cũng phải thông cảm điều đó”.

Gia đình Bằng Kiều và các con trai

Bằng Kiều cực kỳ yêu thương, cưng chiều 4 cậu quý tử của mình, đến mức anh lập hẳn album mang tên Của để dành chỉ để đăng tải những bức ảnh đáng yêu của dàn nhóc tỳ nhà mình. Trên trang cá nhân, Bằng Kiều hay chia sẻ ảnh chụp màn hình video call của bé Benly với 3 anh trai là Beckam, Colin và Kenzi cho thấy giữa các con không hề có sự phân biệt nào.

Bằng Kiều cực kỳ yêu thương, cưng chiều 4 cậu quý tử của mình

Lên chức bố ở tuổi trung niên, giọng ca “Trái tim không ngủ yên” thừa nhận anh không gặp bất cứ áp lực nào. Những công việc như chăm con, bỉm sữa, phụ giúp bạn gái việc bếp núc… với nam danh ca là điều dễ dàng vì “đã có quá nhiều kinh nghiệm”. Ngoài ra, Bằng Kiều cũng không bị áp lực kinh tế khi đã đã chuẩn bị đầy đủ chi phí trang trải cho các con. Anh cho biết mình đi hát với tâm lý thoải mái, thỏa đam mê.

Bằng Kiều hay chia sẻ ảnh chụp màn hình video call của bé Benly với 3 anh trai là Beckam, Colin và Kenzi

Bằng Kiều cũng cho biết anh chẳng thấy áp lực gì khi có thêm quý tử. "Tôi không áp lực khi có thêm con trai, ngược lại rất vui. Tôi thậm chí muốn có thêm con nữa, nhưng chuyện này là cái duyên, không nói trước được" - Bằng Kiều chia sẻ trên VnExpress.

Bằng Kiều cũng cho biết anh chẳng thấy áp lực gì khi có thêm quý tử

Bằng Kiều và vợ cũ chia tay năm 2013, có ba con chung: Beckam, Colin và Kenzi. Tháng 10.2019, khi Trizzie công khai bạn trai mới, anh gửi lời chúc phúc. Sau khi ly hôn Trizzie Phương Trinh, Bằng Kiều trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ công khai chuyện yêu đương với hoa hậu Dương Mỹ Linh. Tuy nhiên, cuộc tình này chỉ tồn tại hơn ba năm và kết thúc vào năm 2017.