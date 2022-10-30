Ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng tròn 2 tuổi, được bố mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng, ngập trong núi quà

Nhiều sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê,… và những bạn bè thân thiết cùng gia đình đã đến tham dự tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của con gái Đông Nhi. Có thể thấy trong bữa tiệc, gia đình Nhi – Thắng diện trang phục “tông xuyệt tông” đồng điệu nhau với màu trắng. Bé Winnie diện bộ đầm xòe như một “tiểu công chúa” trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Cô bé tỏ ra rất hào hứng và dạn dĩ trong tiệc sinh nhật của mình.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì Vbiz. Đến hẹn lại lên, tối 26/10, vợ chồng nữ ca sĩ tổ chức buổi tiệc hoành tráng chúc mừng sinh nhật của bé Winnie. Nhóc tì tuổi lên 2 dạn dĩ, năng động, làm chủ cả buổi tiệc. Những khoảnh khắc trong ngày đặc biệt khiến người hâm mộ thích thú.

Trên trang cá nhân của Đông Nhi, cô nàng hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc mừng con gái tròn 2 tuổi: "Vậy là thêm một năm nữa được nhìn thấy cục bông nhỏ này quấn quýt bên ba mẹ. Tròn hai tuổi tôi mong Winnie luôn khỏe mạnh, bình an và cười thật nhiều mỗi ngày bên gia đình. Tôi yêu con gái nhiều lắm'. Còn Ông Cao Thắng nhắn ngắn gọn: "Happy 2nd birthday to my little princess" (Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi công chúa nhỏ của tôi).

Sau bữa tiệc sinh nhật cô bé Winnie ngập trong đống quà chất cao như núi. Hầu hết các món quà đều là những đồ hiệu đắt tiền như quần áo, giày dép thương hiệu Zara, xe chòi chân, bộ bếp nấu ăn, gấu bông... Winnie còn mê nhất chính là thú nhồi bông hình quả chuối dài và to ôm mãi không xuể. Bé Winnie vô cùng thích thú với 1 nhà quà tặng vây xung quanh. Nhìn hình ảnh cô nhóc sống trong gia đình có điều kiện, nhận được nhiều quà sinh nhật mà ai cũng ghen tỵ.

Đông Nhi hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc mừng con gái tròn 2 tuổi

Ông Cao Thắng nhắn ngắn gọn chúc mừng sinh nhật 2 tuổi công chúa nhỏ

Trước đó khi chia sẻ bộ ảnh gia đình chụp nhân dịp Winnie tròn 2 tuổi, bà mẹ bỉm sữa cũng bất giác nhớ lại những cảm xúc đong đầy trong hành trình lần đầu làm mẹ của mình: "Nhớ cặp mắt tròn xoe long lanh của con khi lần đầu nhìn ba mẹ, nhớ lần đầu con tập đi dù còn chưa vững nhưng vẫn bước phăm phăm vì có mẹ nắm tay. Trộm vía con được nhiều người yêu mến và khen lanh lợi, thông minh khiến tôi rất tự hào', Đông Nhi nói.

Winnie đúng chuẩn công chúa, được bố mẹ cưng chiều hết nấc

Năm trước vào sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Winnie, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chi hơn 50 triệu đồng để tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời. Vợ chồng nữ ca sĩ mong muốn ái nữ có khởi đầu suôn sẻ, lưu giữ nhiều kỉ niệm tuổi thơ nhất có thể. Khán giả càng thêm yêu quý, ngợi khen khi nhóc tì "sinh ra ở vạch đích" có ba mẹ là những nghệ sĩ nổi tiếng vừa giàu có vừa yêu chiều con gái.

Năm trước vào sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Winnie, Đông Nhi - Ông Cao Thắng chi hơn 50 triệu đồng để tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời

Qua những bữa sinh nhật hoành tráng của con gái cho thấy vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng rất chỉn chu trong hành trình làm bố làm mẹ, cả hai mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho con, những kỉ niệm tuyệt vời để bé nhớ mãi.

Đông Nhi Ông Cao Thắng rất chỉn chu trong hành trình làm bố làm mẹ

Cô bé Winnie ở tuổi lên 2 được khen ngợi xinh xắn, đáng yêu và có nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Bé dạn dĩ, lém lỉnh và đặc biệt có đam mê về ca hát giống như bố mẹ. Winnie khi mới được hơn 1 tuổi đã trổ tài ca hát tại nhà như một ca sĩ nhí chuyên nghiệp khiến nhiều người trầm trồ.

Winnie dạn dĩ, lém lỉnh và đặc biệt có đam mê về ca hát giống như bố mẹ

Khác với hầu hết các bố mẹ trong showbiz khi chia sẻ không muốn con theo nghệ thuật, tuy nhiên Ông Cao Thắng và Đông Nhi lại tiết lộ muốn con gái lớn lên cũng trở thành 1 ngôi sao nổi tiếng, có thể đứng chung sân khấu và nhảy múa với mẹ: “Bản thân tôi đã mơ đến ngày Winnie được lên sân khấu, nhảy múa cùng với mẹ. Thực lòng chúng tôi cũng mong Winnie sẽ là người của công chúng và hoạt động nghệ thuật. Nhưng còn tùy vào sở thích của con nữa. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành trong quá trình trưởng thành ấy để khai phá sở thích thực sự của con” - Ông Cao Thắng chia sẻ.

Winnie bên cạnh bà nội

Buổi tiệc có rất nhiều bạn bè của Winnie

Hơn 1 thập kỉ yêu nhau và "về chung một nhà", Đông Nhi - Ông Cao Thắng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con gái đầu lòng Winnie. Ngày nhóc tì lên tuổi mới cũng là dịp để cặp sao ôn lại những kỉ niệm đẹp bên con và người thân. Sự xuất hiện của khiến hạnh phúc của cặp đôi thêm trọn vẹn.