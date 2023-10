Ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng tròn 2 tuổi, được bố mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng, ngập trong núi quà

Sau bữa tiệc sinh nhật cô bé Winnie ngập trong đống quà chất cao như núi. Hầu hết các món quà đều là những đồ hiệu đắt tiền như quần áo, giày dép thương hiệu Zara, xe chòi chân, bộ bếp nấu ăn, gấu bông... Winnie còn mê nhất chính là thú nhồi bông hình quả chuối dài và to ôm mãi không xuể. Bé Winnie vô cùng thích thú với 1 nhà quà tặng vây xung quanh. Nhìn hình ảnh cô nhóc sống trong gia đình có điều kiện, nhận được nhiều quà sinh nhật mà ai cũng ghen tỵ.

Trên trang cá nhân của Đông Nhi, cô nàng hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc mừng con gái tròn 2 tuổi: "Vậy là thêm một năm nữa được nhìn thấy cục bông nhỏ này quấn quýt bên ba mẹ. Tròn hai tuổi tôi mong Winnie luôn khỏe mạnh, bình an và cười thật nhiều mỗi ngày bên gia đình. Tôi yêu con gái nhiều lắm'. Còn Ông Cao Thắng nhắn ngắn gọn: "Happy 2nd birthday to my little princess" (Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi công chúa nhỏ của tôi).