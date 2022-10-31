MC Quỳnh Chi gặp lại con trai ở Mỹ sau 7 năm xa cách, cậu bé nay lớn phổng phao khiến mẹ xém không nhận ra

Được biết đến là một trong những hot girl/MC 9X đời đầu nhận về nhiều quan tâm nhưng Quỳnh Chi gây bất ngờ khi theo chồng bỏ cuộc chơi năm 2012.

Mới gần đây, nữ MC đã chia sẻ thời gian sang Mỹ để có thể gần gũi con hơn. Hình ảnh hai mẹ con đoàn tụ khiến không ít người xúc động. Theo chia sẻ của cô, cậu con trai Lucas nay đã lớn phổng phao, ngày càng trưởng thành và chững chạc khiến mẹ xém nữa là không nhận ra.

Thời gian đầu, Quỳnh Chi và Văn Chương từng trải qua mâu thuẫn gay gắt trong việc giành quyền nuôi dưỡng con trai Lucas (tên tiếng Việt là Gia Phúc). Sau thỏa thuận, cuối cùng chồng cũ Quỳnh Chi đưa con trai sang Mỹ định cư, trong khi cô vẫn sống một mình ở Việt Nam. Tuy không gần gũi với con và được chăm con trực tiếp, nhưng Quỳnh Chi vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi con trai và sang Mỹ thăm con khi có thể.

Cô nàng bộc bạch chia sẻ trên trang cá nhân: "May mắn là con trai tôi thích nghi tốt với cuộc sống ở Mỹ. Bé khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, luôn vâng lời ông bà, bố mẹ. Sống xa con tôi nhớ Gia Phúc vô cùng nhưng tự an ủi bản thân rằng con đang được giáo dục tốt, được chăm chút kỹ lưỡng từ miếng ăn tới giấc ngủ. Sau 5 năm quan sát cuộc sống của con, tôi mới đồng ý ký giấy cho chồng cũ nuôi bé. Ở xa nhưng tôi vẫn ngầm đánh giá mọi thứ, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì về con để chủ động bảo vệ bé nếu cần".

Có thể thấy nỗi lòng của 1 người mẹ, dù nhớ thương con rất nhiều nhưng Quỳnh Chi đã nén lại tâm tư của mình để suy nghĩ về điều tốt nhất cho tương lai con. Được biết, trong thời gian này, thiếu gia Văn Chương cũng vui mừng thông báo con trai đã chính thức được nhập quốc tịch Mỹ vào ngày 15/10. Theo đó, việc học tập và sinh hoạt của cậu bé ở trời Tây sẽ thuận lợi hơn.

Cậu bé Gia Phúc ở Mỹ cùng bố và bà nội, gia đình chồng cũ Quỳnh Chi được biết đến là có điều kiện rất tốt, vì thế cậu bé được bố, bà nội chăm sóc kỹ và yêu thương như trứng mỏng. Tuy không được gần gũi, chăm sóc con mỗi ngày nhưng Quỳnh Chi cũng phần nào yên tâm khi có bố và bà nội hết lòng yêu thương con trai cô.

Nữ MC cũng luôn liên lạc thường xuyên với cậu bé, gửi quà tặng con hay sang Mỹ thăm quý tử, cô luôn theo dõi từng hành trình, mỗi bước chân của con, nén nỗi nhớ, khiến nhiều bậc làm mẹ khác cảm thấy thương Quỳnh Chi rất nhiều.

Mùa hè vừa qua, Quỳnh Chi còn vui mừng đón con trở về Việt Nam nghỉ hè sau 7 năm cậu bé sang nước ngoài. Hai mẹ con đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt cô và chồng cũ còn tái ngộ trên một bàn ăn, khiến con trai không khỏi vui mừng và tự hào.

Thiếu gia Văn Chương chia sẻ: "Gần 8 năm mới có được buổi ăn này Lucas (tên tiếng Anh của Gia Phúc - PV) rất tự hào! Vẫn mãi là những người bạn, để đem lại những gì tốt nhất cho con. Thank you Mẹ Lucas".

MC Quỳnh Chi (SN 1990 tại TP. HCM) là cái tên khả nổi trong giới trẻ Việt. Cô được nhiều người biết đến ngay từ khi cô còn là người mẫu chụp ảnh cho khá nhiều tờ báo teen và sau đó đã trở thành MC của rất nhiều chương trình có tiếng.