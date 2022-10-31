2 nhóc tỳ của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo: Ái nữ xinh như mẹ, quý tử điển trai như ba

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín năm 2017. Sau 4 năm về chung một nhà, cặp đôi có hai con 1 trai 1 gái. Hoa hậu cũng rời showbiz mà tập trung vào quán xuyến gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Đặng Thu Thảo là người đẹp miền Tây đầu tiên đăng quang ngôi vị danh giá Hoa hậu Việt Nam 2012. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo đã giành được danh hiệu Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2012. Sau 10 năm đăng quang "thần tiên tỷ tỷ" vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Không đại diện Việt Nam đến đấu trường quốc tế, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục học tập để lấy bằng thạc sĩ vào tháng 3/2017.

Thiên thần nhỏ Sophie là "trái ngọt" hôn nhân đầu tiên của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín sau đám cưới được tổ chức hoành tráng vào cuối năm 2017. Cô bé chào đời ngày 20/3/2018 và mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cặp đôi nổi tiếng. Thời điểm đó Đặng Thu Thảo chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp sau lưng, hé lộ một phần khuôn mặt và vóc dáng của con gái.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo chạm ngưỡng tuổi 30. Cô hiện đang có cuộc sống hạnh phúc và mẹ của 2 thiên thần nhỏ. Những hình ảnh về 2 nhóc tỳ luôn khiến công chúng quan tâm.

Thiên thần nhỏ Sophie là "trái ngọt" hôn nhân đầu tiên của Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín

Trong những bức ảnh mà Hoa hậu Việt Nam 2012 đăng tải, mặc dù vẫn không chia sẻ rõ gương mặt con gái nhưng có thể thấy cô bé Sophie mặc dù còn nhỏ nhưng đã sở hữu gương mặt với những đường xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ người mẹ Hoa hậu.

cô bé Sophie mặc dù còn nhỏ nhưng đã sở hữu gương mặt với những đường xinh xắn, đáng yêu

Đôi môi nhỏ, sống mũi thẳng tắp nhưng cô bé vẫn không bị mất đi nét đáng yêu vốn có với má bầu bĩnh. Ái nữ của Đặng Thu Thảo được khen ngợi thừa hưởng nhiều đường nét giống mẹ Hoa hậu. Nhóc tỳ cũng được cho ăn diện sành điệu, dịu dàng đúng chuẩn tiểu thư hào môn.

Đôi môi nhỏ, sống mũi thẳng tắp nhưng cô bé vẫn không bị mất đi nét đáng yêu vốn có với má bầu bĩnh

Dù mới 4 tuổi, nhưng bé Sophie đã biết chủ động phụ giúp công việc nhà, chăm sóc cây cối cùng bố mẹ. Đặc biệt, nhóc tỳ còn thích được làm bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Thành quả nấu ăn của con gái từng khiến mẹ bỉm bất ngờ.

Dù mới 4 tuổi, nhưng bé Sophie đã biết chủ động phụ giúp công việc nhà, chăm sóc cây cối cùng bố mẹ

Được biết, cả Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã Trung Tín đều rất cẩn thận trong việc dạy dỗ con cái. Không chỉ tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh giúp các con phát triển, Đặng Thu Thảo còn quan tâm uốn nắn con biết lao động từ nhỏ, làm những việc mà nhiều trẻ con nhà bình dân khác vẫn đang được cưng chiều không phải mó tay vào.

Nhóc tỳ cũng được cho ăn diện sành điệu, dịu dàng đúng chuẩn tiểu thư hào môn

Bé Liam (2 tuổi)

Liam chào đời vào tháng 5/2020, Đặng Thu Thảo thông báo tin vui mang thai vào vài ngày trước khi hạ sinh nhóc tỳ. So với chị cả thì bé Liam ít được bố mẹ chia sẻ hình ảnh ngày còn nhỏ.

Liam chào đời vào tháng 5/2020

Mãi cho đến khi cậu nhóc được hơn 2 tháng tuổi thì mẹ bỉm mới chịu chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của bé. Khoe được thì nghiện khoe, giờ đây trên trang cá nhân của cô nàng ngập tràn ảnh con.

Mãi cho đến khi cậu nhóc được hơn 2 tháng tuổi thì mẹ bỉm mới chịu chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của bé

Nếu Sophie như "bản sao" hoàn hảo của mẹ Đặng Thu Thảo thì Liam thừa hưởng các đường nét từ bố doanh nhân. Con trai của Hoa hậu Việt Nam 2012 có làn da trắng, vẻ ngoài bụ bẫm, khuôn mặt đáng yêu. Khán giả nhận xét bé Liam thừa hưởng nét đẹp của cha lẫn mẹ.

Liam thừa hưởng các đường nét từ bố doanh nhân

Mới hơn 2 tuổi nhưng nhóc tỳ đã biết cầm túi giúp mẹ và thường xuyên thể hiện tình cảm với bố và chị gái.

Con trai của Hoa hậu Việt Nam 2012 có làn da trắng, vẻ ngoài bụ bẫm, khuôn mặt đáng yêu

Sau 5 năm kết hôn, cô sinh hai con là bé Sophie và Liam. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô được nhiều người ngưỡng mộ. Dù là mẹ hai con, Đặng Thu Thảo vẫn giữ sắc vóc quyến rũ khiến ai cũng ngưỡng mộ.