“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con gái nuôi

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh dù chưa lập gia đình, chưa sinh con nhưng bằng tình yêu dành cho trẻ con, cô đã là mẹ của nhiều đứa trẻ. Ngoài con nuôi là mẫu nhí Nhật Huy, Ngọc Trinh nhận một số người cháu ruột của mình làm con nuôi, thậm chí có nhóc tỳ còn sinh sống trong căn nhà của cô và được chính cô chăm sóc.

Ngày 31/10, Ngọc Trinh tung loạt ảnh mừng con gái nuôi - bé Sarah - con gái ruột của chị nữ người mẫu. Trong buổi tiệc, người đẹp sinh năm 1989 chăm lo "từ A đến Z" cho cô con gái nhỏ, chăm chút từng khâu tại buổi tiệc.

Nữ hoàng nội y ăn vận khá giản dị, trẻ trung với áo phông trắng và dép sandal. Mỹ nhân 33 tuổi "hóa trẻ thơ" chơi đùa cùng con nuôi. Loạt khoảnh khắc tự nhiên, gần gũi trong buổi tiệc nhận được nhiều sự đón nhận từ dân tình. Ai nấy đều thích thú trước sự chỉn chu, hết của "chân dài" gốc miền Tây. Hai con nuôi khác của Ngọc Trinh là mẫu nhí Nhật Huy và bé Sarah (con của chị gái Ngọc Bích) cũng xuất hiện trong bữa tiệc.

Được biết, bữa tiệc sinh nhật được Ngọc Trinh tổ chức theo sở thích của cô con gái với tông hồng xinh xắn cùng nhiều decor đậm chất công chúa. Con gái Ngọc Trinh xuất hiện xinh xắn, dễ thương trong tiệc sinh nhật với phong cách thời trang điệu đà do chính mẹ nuôi chuẩn bị.

Mỹ nhân 33 tuổi "hóa trẻ thơ" chơi đùa cùng con nuôi

Bên dưới rất nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật con gái Ngọc Trinh đồng thời dành lời khen cho nữ người mẫu 33 tuổi vì rất tâm lý và chu đáo khi mới chỉ tập làm mẹ.

Nữ hoàng nội y ăn vận khá giản dị, trẻ trung với áo phông trắng và dép sandal

Theo nữ hoàng nội y chia sẻ, bé gái này hiện cũng đang sinh sống trong căn nhà tiền tỷ của cô và thường xuyên được Ngọc Trinh khoe trên mạng xã hội.

Hai con nuôi khác của Ngọc Trinh là mẫu nhí Nhật Huy và bé Sarah (con của chị gái Ngọc Bích) cũng xuất hiện trong bữa tiệc

Có lần "bạn thân Vũ Khắc Tiệp" than thở về chuyện thử sức 1 lần làm mẹ bỉm đúng nghĩa khi chăm sóc con gái về đêm. "Giờ mình đã hiểu tại sao các mẹ bỉm sữa lại hay bị thâm mắt. Chính mình hôm qua được trải nghiệm với bà chứ đâu. Tự nhiên hôm qua bà đòi ngủ với mình, cái mình cũng vui, cũng hí hửng lắm. Cái kiểu đắc ý nghĩ bụng 'à bữa nay đòi ngủ với Út rồi he'.

Rồi tới nửa đêm mới bắt đầu mệt nè, bà ré liên tục. 30 phút 1 tiếng ré 1 lần. Có lúc đang đi vệ sinh và ré cái xách quần chạy ra không kịp với bà luôn. Rồi phải dậy để thay bình sữa, mà mỗi lần như vậy để nằm vào lại giấc ngủ là rất khó" - Ngọc Trinh viết.

Ngọc Trinh từng than thở về việc chăm con nhỏ khiến nhiều mẹ bỉm bật cười

Chính vì thế dù rất thương con gái nhưng Ngọc Trinh quyết định từ những ngày hôm sau nhất định sẽ không ngủ cùng cháu nữa, sẽ không trải nghiệm cảm giác chăm trẻ về đêm nữa vì đã quá sợ hãi: "Mặc dù rất thương nhưng thôi trải nghiệm lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Từ hôm nay quay lại ngủ với cô Kiều nha con, Út còn có công việc nữa, mất ngủ là ban ngày không tập trung làm việc được gì luôn. Sáng dậy và còn ngơ ngác hỏi 'tối qua Út ngủ có được không Út'. Úi là trời!" - Ngọc Trinh chia sẻ.

cô sẽ không trải nghiệm cảm giác chăm trẻ về đêm nữa vì đã quá sợ hãi

Nhận con gái của chị ruột làm con nuôi, Ngọc Trinh vẫn hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ người phụ huynh. Cô phụ chị gái chăm sóc bé Sarah ân cần từ miếng ăn giấc ngủ. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Hiện, Trinh có 11 đứa cháu. Mỗi khi nhìn tụi nhỏ, Trinh càng muốn có thêm cho mình 1 bé trai và 1 bé gái - nhất là sinh đôi. Trinh rất muốn điều đó, nhưng phải tìm một anh nào hợp phong thủy thì mới ra được một cặp như thế và càng sớm càng tốt. Chứ Trinh đẹp như vậy mà không sinh ra một bé gái để lại "giống" thì cũng hơi uổng".

Hiện Ngọc Trinh có 11 đứa cháu

Mẫu nhí Nhật Huy cũng là 1 trong những người con nuôi của Ngọc Trinh, thường xuyên được Ngọc Trinh chăm sóc và đầu tư cho, dắt đến nhiều sự kiện đặc biệt. Trước đó, nữ diễn viên cùng "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đón sinh nhật hoành tráng cùng con trai nuôi Nhật Huy. Người đẹp gốc Trà Vinh hết mực yêu chiều, hỗ trợ con đường hoạt động nghệ thuật cho cậu bé. Được biết Ngọc Trinh nhận Nhật Huy làm con nuôi sau khi vào vai mẹ- con ở phim Chị mẹ học yêu.

Trước đó, nữ diễn viên cùng "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp đón sinh nhật hoành tráng cùng con trai nuôi Nhật Huy



Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, "mát tay" khi kinh doanh Ngọc Trinh có khối tài sản khiến bao người ao ước. Có cuộc sống dư dả vật chất, nữ người mẫu chăm lo chu đáo cho người thân kể cả các con nuôi. Ngoài ra, cô còn dìu dắt các bé trên con đường trưởng thành. Đây là điều khán giả thêm yêu quý người đẹp gốc Trà Vinh. Hiện tại mối quan hệ của Ngọc Trinh với Nhật Huy cũng như những người con nuôi rất tốt bởi cô không chỉ chăm sóc mà còn khéo léo kết hợp dạy dỗ khác bé, dìu dắt các bé trên con đường trưởng thành.