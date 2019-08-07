Nguyên nhân trẻ bị nhiệt miệng và cách chữa trị hiệu quả nhất, cha mẹ cần biết

Nhiệt miệng là khi nướu răng hoặc niêm mạc ở miệng bị tổn thương và gây nhiều khó khăn trong việc ăn uống hàng ngày.

Bệnh nhiệt miệng khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Khi mắc bệnh, trẻ thường thấy rất khó chịu, đau đớn bởi xuất hiện những vết loét hình tròn hoặc bầu dục ở niêm mạc má, nướu và lưỡi.

So với người lớn, khi trẻ bị nhiệt miệng, sự khó chịu, hành hạ gây ra của bệnh sẽ gấp nhiều lần hơn

Nhiệt miệng còn có tên gọi khác là loét áp-tơ. Khi trẻ bị nhiệt miệng , biểu hiện cũng tương tự giống với người lớn, bao gồm viêm loét vùng niêm mạc bởi các vết thương nông, trẻ bị nhiệt miệng và sốt.Các vết loét có thể kéo dài 7-10 ngày rồi tự khỏi mà không để lại sẹo.

Có thể kể đến một số nguyên nhân dẫn đến lở miệng ở trẻ, bao gồm:

- Trẻ dùng thuốc kháng sinh lâu dài, cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng.

- Ảnh hưởng do bệnh, dùng thuốc kháng sinh lâu dài, bé mệt mỏi, căng thẳng quá nhiều.

- Nhiễm trùng do bé lỡ cắn vào bên trong má. Dẫn đến sự tấn công của một số loại virus như herpes simplex gây loét miệng, thậm chí dẫn đến bệnh nấm miệng ở trẻ sơ sinh.

- Suy giảm hệ miễn dịch là điều kiện lý tưởng để các bệnh viêm nhiễm tấn công

- Lở miệng ở trẻ em có thể là triệu chứng của bệnh tay-chân-miệng

- Suy giảm chức năng gan. Các độc tố có hại như asen, chì không được loại bỏ ra ngoài cơ thể sẽ tích tụ ở niêm mạc lâu ngày dẫn đến viêm loét miệng họng.

- Thiếu dinh dưỡng: Cơ thể trẻ bị thiếu sắt, kẽm, axit folic hoặc vitamin nhóm B thì sẽ dễ bị viêm loét miệng và thường xuyên tái phát.

- Dị ứng với một số loại thực phẩm như cà phê, phô mai, dứa, mía,các loại hạt.

Trẻ bị nhiệt miệng thường đau đớn, khó chịu do đó cần biết cách chăm sóc để trẻ mau chóng lành vết loét

Dấu hiệu của bệnh nhiệt miệng ở trẻ em

Khi bị nhiệt miệng, bên trong miệng, bề mặt của lưỡi hoặc trên nướu răng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ xuất hiện những vết loét với kích cỡ nhỏ 1-2 mm, sau lớn dần 8-10mm. Vết loét gây nhiều đau đớn khi trẻ ăn mặn và cay.

Thậm chí, với tình trạng bệnh loét miệng ở mức độ nặng, trẻ sẽ không thể ăn uống được gì cho đến khi bệnh thuyên giảm. Thông thường, trẻ sẽ xuất hiện một số dấu hiệu và triệu chứng sau đây:

- Đột ngột bị sốt cao, nổi hạch.

- Trẻ khó chịu, quấy khóc hoặc uể oải, thiếu năng lượng.

- Chảy nhiều nước dãi.

- Trên đầu lưỡi xuất hiện những vết lở loét hoặc bị mụn nhỏ.

- Nướu răng bị sưng, có thể kèm theo chảy máu.

- Miệng đau rát.

- Chán ăn.

Các dấu hiệu của bệnh nhiệt miệng ở trẻ em thường gặp

Cách xử lý khi trẻ bị nhiệt miệng

Tuy không gây nhiều nguy hiểm và sau khoảng 1 tuần bệnh sẽ tự khỏi, nhưng lở miệng vẫn gây nên nhiều đau đớn và khó chịu cho trẻ. Để trẻ bớt khó chịu, đau đớn, mẹ có thể áp dụng những cách chữa nhiệt miệng sau:

Tây y:

- Dùng thuốc và gel trị lở miệng

Đây là những sản phẩm được bày bán rộng rãi trong các tiệm thuốc tây, hiệu quả cao và khá an toàn cho trẻ em. Với vết loét nhẹ, chỉ cần vệ sinh răng miệng hàng ngày kết hợp dùng thuốc chống viêm, chống dị ứng, ử dụng thuốc kháng sinh.

Hoặc có thể dùng một số tuýp thuốc điều trị nhiệt miệng cho trẻ ở dạng gel lạnh. Mặc dù vậy, với những bé cưng dễ bị dị ứng, mẹ nên nhờ bác sĩ kiểm tra thành phần thuốc trước khi cho con sử dụng.

- Dùng nước muối pha loãng hoặc nước ấm để súc miệng

Mỗi ngày, bạn có thể cho con súc miệng ít nhất 4 lần cho đến khi lành lặn các vết lở hẳn.

- Dùng bàn chải mềm

Khi trẻ bị lở miệng, thay vì dùng bàn chải cứng khiến trẻ đau rát, bạn nên dùng bàn chải mềm để giúp con đỡ bị đau hơn khi đụng phải những vết loét.

Khi trẻ bị lở miệng, thay vì dùng bàn chải cứng khiến trẻ đau rát, bạn nên dùng bàn chải mềm để giúp con đỡ bị đau hơn

- Dùng đồ ăn dạng lỏng

Khi bị lở miệng, trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống, dần dần khiến trẻ không muốn ăn uống gì hết. Do đó, nên tránh dùng thức ăn đặc, rắn cho trẻ. Thay vào đó, bạn nên cho trẻ ăn những thức ăn dạng lỏng, dễ nuốt, dễ tiêu hóa.

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Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tránh những thức ăn cay, mặn hoặc có tính axit. Chúng sẽ khiến vết loét trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị hơn.

Đông y:

- Dùng mật ong

Đây cũng là cách giúp điều trị những vết loét miệng hiệu quả. Lưu ý: không nên dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

- Lục nhất tán

Chuẩn bị: 6 phần hoạt thạch, 1 phần cam thảo, thìa mật ong. Trộn các thành phần này lại với nhau để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, chấm thuốc vào chỗ sưng đau, nhiệt miệng. Bôi liên tục ngày 2-3 lần.

- Đắp ngô thù du

Đem ngô thù du tán nhuyễn thành dạng bột mịn và cho bột vào bát con. Dấm ăn đem đun sôi và đổ vào bát bột. Trộn đều sao cho tạo được hỗn hợp thuốc sền sệt. Dùng bôi vào 2 gan bàn chân cho trẻ, sau đó băng lại bằng băng gạc, giữ nguyên trong 2-3 giờ thì tháo ra.

- Cỏ mực

Dùng cỏ mực là cách thanh nhiệt, chữa các bệnh viêm nhiệt, sưng lở loét được áp dụng hiệu quả

Dùng cỏ mực là cách thanh nhiệt, chữa các bệnh viêm nhiệt, sưng lở loét được áp dụng hiệu quả. Rửa sạch phần lá cỏ mực rồi đem giã nát, ép lấy nước cốt. Cho 1 thìa mật ong vào hòa chung. Sau đó, thấm nước này bôi vào chỗ nhiệt miệng ngày 2-3 lần.

- Rau ngót

Rửa sạch lá rau ngót, giã nát, bỏ bã, bôi nước cốt thu được vào vết loét nhiệt miệng. Theo Đông y, lá và rễ rau ngót có hiệu quả giải nhiệt, lợi tiểu, giải độc cơ thể.

- Nấu cháo cát căn

Món cháo cát căn được nấu theo cách nấu Đông y này giúp trị nhiệt miệng, táo bón, sưng nướu răng chảy máu hiệu quả.

Dùng 50 gram bột cát căn, 100 gram gạo tẻ, nấu cháo và ăn liên tục trong 3-5 ngày liền để thanh nhiệt.

Trẻ bị nhiệt miệng nên ăn gì?

Bệnh lở miệng dẫn đến đau rát, khó chịu. Chắc chắn bé sẽ gặp khó khăn khi ăn như bị rát tại những đốm trắng trong khoang miệng, thậm chí là bị chảy máu. Tuy nhiên, mẹ cần đảm bảo sao cho bé không bị đói. Nên có cách tổ chức bữa ăn phù hợp để giúp cho bé nhanh khỏe:

Một số thực phẩm tốt cho trẻ bị nhiệt miệng:

- Củ cải

Bạn có thể cho trẻ uống nước ép của cải hàng ngày. Nếu bé không chịu được mùi khó uống của củ cải thì các bạn có thể đem củ cải nấu canh ăn để giải nhiệt.

- Rau diếp cá, rau mã đề và rau má

Bạn có thể ép lấy nước hoặc nấu những loại rau này để giải nhiệt, giải độc

- Rau ngót, rau mồng tơi

Những loại rau có tính mát, có tác dụng giải nhiệt hiệu quả như rau ngót, mồng tơi mang đến hiệu quả tốt. Các bạn có thể nấu kèm với tôm băm, thịt bằm vừa giàu dinh dưỡng, có vị ngọt lại có tác dụng giải nhiệt hiệu quả.

- Thịt vịt

Với tính mát, giúp hạ nhiệt hiệu quả,thịt vịt là món ăn cho trẻ bị nhiệt miệng bạn nên bổ sung. Tuy nhiên các bạn không nên cho bé ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng.

- Nước uống

Trong thời gian trẻ bị nhiệt lưỡi, uống nhiều nước là phương pháp tốt nhất để khắc phục bệnh nhanh. Mất nước chỉ làm tình trạng lở miệng thêm phần nghiêm trọng hơn. Do đó, bạn cần đảm bảo nạp đủ lượng nước mỗi ngày cho con. Nếu bé đau và không muốn uống nước, bạn chỉ cần nói rõ ràng bé sẽ nhanh khỏi nhờ uống nước thường xuyên.

- Uống nước ép cà chua

Nên cho trẻ uống nước cà chua để những đốm trắng bên trong khoang miệng nhanh lành hơn. Chỉ cần dùng nước cà chua ép tươi, cho thêm ít đường, không cần nấu chín.

Dùng nước cà chua ép tươi, cho thêm ít đường, không cần nấu chín

- Uống nước khế chua: Nước khế chua mang đến hiệu quả thanh nhiệt, sinh tân dịch nhiều hơn. Từ đó, giúp trẻ mau khỏi nhiệt miệng. Dùng 2-3 quả khế chua, thái mỏng, đem đun sôi lấy nước dùng. Cho trẻ ngậm nước khế chua và nuốt dần.

Khi nào nên đưa trẻ đi khám bác sĩ?

Bệnh lở miệng không quá nguy hiểm và có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu khác thường sau đây bạn nên đưa đến bác sĩ kịp thời:

- Nhiệt miệng kéo dài trên 10 ngày chưa khỏi, vết loét sâu, chảy máu

- Trẻ quấy khóc, bỏ ăn, bỏ bú

- Sút cân nhanh chóng

- Vùng bụng bị đau nhói

- Sốt cao bất thường

- Xuất hiện máu hoặc chất nhầy có lẫn trong phân

- Quanh vùng da hậu môn bị viêm hoặc loét. Bên cạnh đó, nhiệt miệng, lở miệng là triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày hoặc viêm ruột.

Nếu thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu khác thường thì bạn nên đưa đến bác sĩ kịp thời

Cách phòng nhiệt miệng ở trẻ em

Để phòng tránh bệnh nhiệt miệng ở trẻ em, tốt nhất là tránh các hoạt động làm tổn thương niêm mạc miệng. Đặc biệt lưu ý khi đánh răng hay ăn uống. Song đó, mẹ nên nhắc nhở trẻ tiến hành một số việc đơn giản sau:

- Thường xuyên vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách để tránh viêm nhiễm niêm mạc miệng, họng.

- Sinh hoạt điều độ, ăn uống đúng giờ, không nên ăn uống quá khuya

- Dạy trẻ cách làm sạch khoang miệng, súc miệng bằng nước muối ấm mỗi ngày

- Xây dựng thực đơn phong phú, đảm bảo đủ 4 nhóm chất cần thiết. Hạn chế ăn đồ xào, cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước. Cần bổ sung nhiều thực phẩm có tính mát, giải nhiệt trong ngày hè nóng.

- Tránh để trẻ ngậm các vật sắc nhọn.

Để khắc phục tình trạng trẻ bị nhiệt miệng mà không cần dùng thuốc không quá khó, kiên trì áp dụng một số cách thông dụng trên có thể giúp bé tự khỏi bệnh. Tốt nhất, mẹ cần có chế độ dinh dưỡng hàng ngày phù hợp để đề phòng nguy cơ bé bị lở miệng. Bổ sung dưỡng chất để cân bằng lượng nước cũng như các loại trái cây giàu Vitamin nhóm B, Vitamin C là việc rất cần thiết.