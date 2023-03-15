Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 15/3/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Bạn có thể có cơ hội dành thời gian với người mà bạn đã để ý từ lâu.

Một món quà bất ngờ từ người thân có thể khiến bạn mỉm cười. Khả năng phân tích mọi thứ xuất sắc của bạn có thể mang lại cho bạn những lời khen ngợi. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những cam kết tặng thêm quà khi giao dịch với các khách hàng tiềm năng. Hôm nay, bạn có thể nấu bữa ăn yêu thích và chiêu đãi bản thân bằng những món ngon hấp dẫn. Ngoài ra, các bước để mua bất động sản đang được tiến hành. Còn về phương diện học tập, có một cơ hội tốt để nhận được sự giúp đỡ sẽ đến với những học sinh, sinh viên đang cố bắt kịp chương trình.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Bạn nên hoàn thành hết công việc của mình và nghiên cứu thêm trước khi đầu tư tiền vào bất kỳ kế hoạch nào. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng khi giải quyết các vấn đề nhạy cảm và đưa ra quyết định lớn. Hôm nay, trong công việc, đồng nghiệp có thể sẽ hỗ trợ và hữu ích cho bạn ngày hôm nay. Còn về phương diện học tập, sinh viên sẽ có khả năng thành công cao trong một kỳ thi hoặc phỏng vấn. Ngoài ra, bạn có thể sẽ thực hiện một cuộc hành trình để gặp ai đó. Đặc biệt,, một bất động sản do bạn lựa chọn có thể vuột khỏi tầm tay nếu bạn không quyết định nhanh chóng.

Tình yêu: Người độc thân có thể gặp một ai đó và đem lòng yêu mến.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Màu hạt dẻ

Song Tử (21/05 - 21/06)

Bạn có thể có những kế hoạch và chiến lược tiết kiệm tuyệt vời để kiếm lời. Thực hiện những ước muốn và nhu cầu của những người lớn tuổi trong gia đình sẽ giúp bạn ghi điểm trước mặt gia đình. Bạn có thể thiếu kiên nhẫn trong công việc và muốn có kết quả ngay lập tức. Tiêu thụ quá nhiều đồ cay hoặc đồ ăn vặt có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, vì vậy hãy cố gắng tránh chúng. Đối với một số người, một chuyến đi du lịch với bạn bè và gia đình là điều khả thi.

Tình yêu: Bạn có thể tìm cách để hình thành một mối liên kết bền chặt hơn với người mình yêu.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Đỏ tươi

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn có thể đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tài chính của mình. Du lịch với bạn bè có thể cho bạn cơ hội nghỉ ngơi sau công việc và dành thời gian chất lượng. Anh chị em của bạn có thể mua ngôi nhà mơ ước và tổ chức tiệc tân gia. Đây là một ngày tuyệt vời khi bạn có thể tập trung vào sự phát triển chuyên môn của mình. Sức khỏe có vẻ không được tốt lắm, bạn vẫn cần lưu ý cẩn thận.

Tình yêu: Một vài bất đồng với người yêu có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Xanh lục

Sư tử (23/07 - 23/08)

Bạn có thể vẫn có tâm trạng tốt ngày hôm nay. Đây sẽ là một ngày thuận lợi cho các cuộc đàm phán kinh doanh. Sự khác biệt về quan điểm có thể làm hỏng hạnh phúc gia đình ngày nay; cẩn thận với lời nói của bạn. Các trục trặc kỹ thuật có thể cản trở năng suất của một số người. Bạn có thể đặt một gói du lịch và lên kế hoạch dành vài ngày ở nước ngoài với những người bạn thân nhất của mình. Một số bạn có thể sử dụng năng lượng của mình để hoàn thành các nhiệm vụ đang chờ giải quyết và lập kế hoạch trong tương lai. Về phương diện học tập, sự thể hiện xuất sắc của bạn sẽ mang lại hiệu quả và lấy lại sự tự tin cho bạn.

Tình yêu: Những người đang chìm đắm trong tình yêu có thể sẽ nghĩ đến việc tiến tới kết hôn.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Tím

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Một số có thể nghĩ đến việc tham gia một công việc bán thời gian để tăng thu nhập. Bạn có thể có cơ hội thưởng thức món ăn yêu thích của mình với những người thân yêu. Bạn có thể nghĩ ra những cách tiếp cận và ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề trong công việc. Hãy thử một số hoạt động thư giãn để làm dịu tâm trí của bạn. Bạn có thể thực hiện một chuyến đi ngắn để gặp một người thân thiết. Những sinh viên, học sinh sắp tiến vào kỳ thi quan trọng sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc.

Tình yêu: Việc nguội lạnh trong mối quan hệ của bạn với người ấy có vẻ đáng báo động, nhưng giai đoạn này rồi cũng sẽ qua đi.

Con số may mắn: 7

Màu may mắn: Vàng

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Các doanh nhân hoặc dịch giả tự do có thể nhận được các dự án mới. Một sự kiện gia đình có thể khiến bạn bận rộn với việc thu xếp và gặp gỡ người thân. Bạn có thể tập trung vào các mục tiêu nghề nghiệp và tăng cường hiệu quả của mình. Bỏ qua sức khỏe của bạn vào lúc này có thể khiến bạn phải trả giá, vì vậy hãy cẩn thận. Bạn sẽ cần phải đặc biệt cẩn thận khi lái xe vào ban đêm. Đừng ký bất kỳ thỏa thuận nào về tài sản ngày hôm nay. Hiệu suất về phương diện học tập vẫn đang đi đúng hướng.

Tình yêu: Bạn nên rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm trong quá khứ để giữ cho đời sống tình cảm luôn ổn định.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Cam

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một số bạn có thể tham gia một môn thể thao hoặc luyện tập thể dục để giữ dáng. Bạn sẽ thêm nguồn thu nhập vì những nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể có mâu thuẫn với ai đó tại nơi làm việc về một vấn đề liên quan đến công việc. Sự khích lệ của bạn sẽ giúp một đứa trẻ trong gia đình trở nên nổi trội. Một công việc cá nhân quan trọng đòi hỏi phải đi công tác xa sẽ hoàn thành xuất sắc. Đây là một ngày tuyệt vời để làm bất cứ điều gì liên quan đến bất động sản.

Tình yêu: Nếu bạn còn độc thân, hôm nay có thể ai đó sẽ chú ý đến bạn và cố gắng tiếp cận bạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Hồng

Nhân mã (23/11-21/12)

Bạn có thể cảm thấy ổn định và an toàn về tài chính ngày hôm nay. Bạn cũng có thể mua ngôi nhà mơ ước của mình và bận rộn trong việc tổ chức và trang trí nó. Tranh chấp tài sản có thể được giải quyết với sự trợ giúp của bên thứ ba và điều đó có thể mang lại niềm vui to lớn. Cố gắng tránh đi lại trừ khi thực sự quan trọng. Đi bộ buổi sáng thường xuyên có thể nạp năng lượng cho tâm trí và cơ thể bạn. Cấp trên có thể theo dõi sự tiến bộ của bạn nên hãy cố gắng chú ý đến công việc của bạn.

Tình yêu: Một số quyết định quan trọng mà bạn đưa ra hôm nay có thể đưa cuộc sống tình yêu của bạn sang một hướng mới.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Vàng

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Bạn có thể có một điều kiện tài chính ổn định và trả hết các khoản nợ cũ của bạn. Một số bạn có thể lo lắng về sức khỏe của người lớn tuổi ở nhà. Còn ở phương diện công việc, năng lực và kỹ năng của bạn sẽ làm cho ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất cũng trở nên nhẹ nhàng. Một chuyến du lịch ngắn ngày với bạn bè có thể giúp bạn sảng khoái và khiến bạn tràn đầy sự tích cực và hồi hộp. Bạn có khả năng thể hiện được kiến thức trong một tình huống đầy thách thức về mặt học thuật. Bên cạnh đó, chủ sở hữu bất động sản có thể phải vật lộn nhiều hơn một chút để tìm đúng người mua.

Tình yêu: Tranh cãi với người yêu có thể tạo ra những rắc rối trong mối quan hệ ngày hôm nay, vì vậy hãy giữ bình tĩnh.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Trắng nhạt

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Hôm nay, bạn có khả năng vay hoặc cho mượn tiền. Bạn cũng có thể tận hưởng các hoạt động ngoài trời với trẻ em. Còn về công việc, bạn có thể tập trung và cảm thấy muốn hoàn thành các nhiệm vụ đang chờ xử lý. Đồng thời, bạn cũng có thể cảm thấy mạnh mẽ về mặt cảm xúc và tận hưởng một ngày trọn vẹn. Bạn có thể xin nghỉ làm một ngày và thực hiện một chuyến du lịch ngắn ngày với những người thân yêu. Tuy vậy, một bất động sản mà bạn đang để mắt tới có thể vượt xa tầm tay của bạn. Ngoài ra, bạn có khả năng thành công tốt đẹp trên mặt trận học tập, bất kể bạn đã chuẩn bị như thế nào.

Tình yêu: Các cặp đôi có thể tận hưởng một số hoạt động ngoài trời hoặc lên kế hoạch cho chuyến đi đến một địa điểm lãng mạn.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh nước biển

Song ngư (20/02 - 20/03)

Một thương vụ kinh doanh có thể trở nên thuận lợi và giúp đưa công việc kinh doanh của bạn lên một tầm cao mới. Sinh viên muốn đi du học có thể nộp đơn xin vay học phí. Trẻ em có thể thưởng thức các hoạt động ngoài trời. Cơ hội du lịch đang chờ đón những người thích khám phá những địa điểm mới. Bạn có thể chọn một chế độ nghiêm ngặt để kiểm soát vấn đề cân nặng. Bạn có thể cảm thấy tự tin ngày hôm nay và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình một cách dễ dàng. Giá trị tài sản thuộc sở hữu của bạn có khả năng tăng lên.

Tình yêu: Người độc thân có khả năng gặp được người có cùng chí hướng.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Bạc

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times