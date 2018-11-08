Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng cố tìm hiểu lý do, cũng đừng oán người trách mình...

Nếu thật tâm yêu thương vợ đàn ông sẽ không viện lý do vợ già nua, xuống sắc hay không giỏi chiều chồng để lên giường với đàn bà khác. Càng tin tưởng bạn đời đàn bà bị bội bạc càng không thể lý giải được vì sao chồng có thể gạt phăng tất cả những gì đã có cùng nhau mà rời đi với đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, dù mạnh mẽ đến mấy đàn bà cũng đớn đau tột cùng. Không tổn thương sao được khi đã dành cả thanh xuân của mình cho họ, đã ôm hết việc nhà vào người để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm, đã thức khuya dậy sớm chăm con để không phiền đến giấc ngủ của chồng nhưng vẫn bị phụ bạc.

Càng thật tâm thương yêu, càng tin tưởng bạn đời đàn bà bị bội bạc càng không thể lý giải được vì sao chồng có thể gạt phăng tất cả những gì đã có cùng nhau mà rời đi với đàn bà khác. Họ biết rằng mình không xinh đẹp, trẻ trung, không ngọt ngào mơn mởn như nhân tình nhưng tình nghĩa vợ chồng đâu chỉ quyết định bởi vẻ ngoài, bởi sự hấp dẫn xác thân. Họ không đủ tỉnh táo, càng không đủ can đảm để nhận ra rằng, trong hôn nhân, ai phản bội thì đấy là kẻ đáng bị nguyền rủa - Ảnh minh họa: Internet Trước khi làm vợ, họ cũng có những tháng năm rực rỡ, cũng quần là áo lượt, cũng có biết bao đàn ông theo đuổi nhưng chỉ nguyện nên duyên với người cho mình cảm giác bình yên, hạnh phúc. Để rồi một ngày, mái ấm tưởng chừng vẹn tròn kia dậy sóng, người đàn ông của gia đình vì chiếc bụng đầy vết rạn, những bộ quần áo nhàu nghĩ, đôi vết nhăn trên mắt hay so sánh vợ không giỏi chuyện gối chăn mà ôm đàn bà khác vào lòng.

Lúc này, người chồng trăng hoa có thể viện đủ cớ để bao biện cho hành vi của mình. Họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu vợ, chê bai, phát xét vợ trên mọi phương diện nhằm khẳng định mình đúng, vợ sai. Họ không đủ tỉnh táo, càng không đủ can đảm để nhận ra rằng, trong hôn nhân, ai phản bội thì đấy là kẻ đáng bị nguyền rủa. Đàn bà có quyền khóc, có quyền đớn đau nhưng sau đấy, hãy mạnh mẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình càng cố đổ lỗi vì vợ xuống sắc, vì bị đàn bà khác dụ dỗ, vì chán cơm thèm phở, vì ham thích chinh phục hay đơn giản chỉ để vui chơi qua đường nên mới lỡ bước. Dù với bất cứ lý do nào thì họ muôn đời vạn kiếp cũng không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha. Đàn bà có chồng trăng hoa cũng đừng bi lụy níu kéo, khóc than mà cam chịu giữ lấy một kẻ bạc bẽo bên mình. Đàn ông ngoại tình là vì bản tính trăng hoa khó bỏ, hôn nhân cũng không thể khiến họ sống đàng hoàng, trách nhiệm hơn. Khi chồng ngoại tình, đàn bà đừng cố tìm hiểu lý do, cũng đừng oán người trách mình. Bạn không làm gì sai cả, chính người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn chung chạ với nhân tình với là người có lỗi. Đàn bà có quyền khóc, có quyền đớn đau nhưng sau đấy, hãy mạnh mẽ buông tay. Đừng như đàn bà dại, dùng tất cả những gì mình đang có, xuống nước để níu kéo nhưng sau khi tìm được miếng mồi ngon hơn chồng họ lại rời đi, để lại những vết thương sâu hoắm trong lòng. Vậy thì, tại sa bạn không tự giải thoát, tự cho mình cơ hội được sống hạnh phúc thêm một lần nữa?

3 lý do đàn bà thông minh không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình Nếu đàn bà dại vui mừng khi chồng ngoại tình quay về bên gia đình thì đàn bà khôn chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân với kẻ phản bội…

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