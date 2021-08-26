Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Trịnh Anh A. còn tăng ga với ý định thông chốt và tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 26/8, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trịnh Anh A. (21 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, chiều 25/8, tổ công tác 141 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Đại úy Dũng bị thương nặng ở vùng đầu - Ảnh: Zingnews

Khoảng 16h cùng ngày, lực lượng phát hiện đối tượng Trịnh Anh A. điều khiển xe máy không có biển kiểm soát nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người này thậm chí không chấp hành mà còn tăng ga hòng thông chốt và tông trúng đại úy Lê Ngọc Dũng.

Lúc này, nghi phạm 21 tuổi ngã ra đường. Đại úy Dũng cũng bị thương tích nặng ở vùng đầu, đa chấn thương, phải lập tức nhập viện cấp cứu. Ngay sau vụ việc xảy ra, tổ công tác đã bắt giữ Trịnh Anh A. và bàn giao cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra.

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