Yêu cầu xuất trình giấy tờ, nam thanh niên lái ô tô tông hất văng cán bộ lên nắp capo rồi bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch Covid-19

Trong lúc lên xe lấy giấy tờ để xuất trình cho các cán bộ chốt kiểm soát dịch ngã ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật, Q. bất ngờ lái xe đâm thẳng vào ông N. và hất văng vị cán bộ này lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Theo Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 19/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, khoảng 16h20 ngày 17/8, tại chốt kiểm soát dịch ngã ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật (P.Đồng Xuân, Q.Hoàng Kiếm, Hà Nội) lực lượng trực chốt kiếm dịch đã dừng xe ô tô mang biển số 30H - 011.12 do anh N.V.Q. (26 tuổi, trú xã Tiên Kiêm, H.Lâm Thao, Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra.

Sau khi dừng phương tiện, anh Q. xuất trình giấy đi đường, căn cước công dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe thì người này không hợp tác, bỏ lên xe cố thủ, sau đó điều khiển ô tô húc thẳng vào tổ công tác, hất ông Nguyễn Minh Phương, cán bộ tự quản lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Một lãnh đạo công an phường Đồng Xuân cho biết: "Trong lúc tổ công tác vẫn đứng trước xe để chờ nam thanh niên xuất trình giấy tờ thì người này hất ông Phương lên nắp capo, điều khiển xe lạng lách đánh võng để ông Phương rơi xuống đường rồi bỏ chạy".

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Đồng Xuân, vụ việc khiến ông Phương bị xây xát toàn thân, mẻ xương chân phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, còn Q. đến Công an phường Đồng Xuân đầu thú vào tối 17/ 8.

Một vụ thông chốt kiểm soát xảy ra ngày 6/8 tại Hà Nội - Ảnh: Dân Việt

Hiện, công an phường Đồng Xuân đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đang tạm giữ nam thanh niên này để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

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