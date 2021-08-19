Thông thạo địa hình, ngõ ngách, thanh niên lén lút đưa người 'thông chốt' kiểm dịch vào thành phố Vinh để lấy 30 nghìn tiền công

Lợi dụng sự thông thạo địa hình, Nguyễn Văn L. đã tìm cách lén lút đưa người 'thông chốt' kiểm soát dịch vào thành phố Vinh. Mỗi lần trót lọt, L. được trả từ 30 - 50 nghìn đồng tiền công.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 18/8, Công an phường Vinh Tân (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn thành phố.

Theo đó, khoảng 19h tối ngày 17/8, tại khu vực đường tránh Vinh (thuộc khối 2, phường Vinh Tân, TP. Vinh) cơ quan công an cùng lực lượng bảo vệ chốt kiểm soát dịch tại đây đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn L. (SN 1993, trú tại xóm 4, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang có hành vi lén lút đưa 02 người không rõ lai lịch vào địa bàn thành phố.

Nguyễn Văn L. tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Nghệ An, trong quá trình làm việc với công an, Nguyễn Văn L. khai nhận, lợi dụng sự thông thạo địa hình, biết nhiều đường tắt, lối nhỏ có thể né tránh các chốt kiểm soát dịch và phương tiện ra vào thành phố nên đã tìm cách lén lút đưa người vào thành phố nhằm thu lợi bất chính.

Khi hành vi thực hiện trót lọt, người được thông chốt phải trả cho L. từ 30-50 nghìn đồng tiền công.Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, đối tượng Nguyễn Văn L. đã thực hiện trót lọt 2 lượt người, mỗi lượt 1 người từ địa phương khác vào địa bàn thành phố. Đến lần thứ 3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Một chốt phong toả ở TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Tiền Phong

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Nguyễn Văn L. đã vi phạm vào điểm c, khoản 5, Điều 12, Nghị định 177/ND-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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