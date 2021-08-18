Người đàn ông tự xưng 'tao là tiến sĩ, VTV' tại chốt kiểm soát dịch Covid-19: Hối hận, xấu hổ vì hành động trong lúc say xỉn

Xã hội 18/08/2021 20:33

Tại cơ quan công an, người đàn ông này tỏ ra hối lỗi, xấu hổ vì có hành động 'khiêu khích', xúc phạm tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch.

Theo báo Người Lao động đưa tin, Thượng tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) cho biết, vừa chỉ đạo Công an xã Đặng Xá lập hồ sơ, tham mưu UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Đ. (38 tuổi, tạm trú Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) về các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, sau khi nhận thông tin sự việc, cơ quan này đã phối hợp với Công an xã Đặng Xá làm việc với anh Đ. và xác định vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự. Lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho hay: "Sau khi làm việc với cơ quan công an, bản thân anh Đ. cũng rất ân hận và cảm thấy xấu hổ. Hình phạt nặng nhất với anh Đ. đó là sự chỉ trích của xã hội, còn các lỗi vi phạm cụ thể đang được UBND xã Đặng Xá tổng hợp, xử lý theo quy định".

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Anh Nguyễn Đ. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của báo Lao động, trước đó, sự việc diễn ra vào tối 15/8, tại chốt kiểm dịch số 12, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Anh Đ. có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, mặc áo trắng, ngồi trên chiếc xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng lượng trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, lúc được nhắc nhở, người đàn ông này đã quát lớn: "Tao là tiến sĩ, tao là VTV đấy, đừng có chỉ vào mặt tao, bây giờ như nào? Cần giấy tờ gì? Nói!". Tiếp đó, người đàn ông lấy trong ba lô ra một tập giấy tờ, vứt xuống đất, yêu cầu cán bộ trực chốt kiểm tra và miệng thì tiếp tục chửi bới.

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu người này vào trong làm việc. Qua kiểm tra, anh Đ. không có giấy tờ chứng minh là cư dân ở khu đô thị. Chưa dừng lại, sau khi ra ngoài, ông Đ. ngồi lên xe máy rồi phóng đi cùng lời thách thức lực lượng chức năng: "Bắt đi, cứ chờ đấy".

Lúc này, lực lượng công an đã đuổi theo và đưa ông về trụ sở để làm việc. Theo thông tin ban đầu, người này đã mạo xưng VTV.

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Trưa 16/8, Công an huyện Gia Lâm vừa có báo cáo ban đầu về vụ việc một người đàn ông tự nhận "tao là tiến sĩ" chửi bới, xúc phạm cán bộ trực chốt, lớn tiếng thách thức "bắt đi, cứ chờ đấy".

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