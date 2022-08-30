Xử phạt chủ phà để 'tài công nhí' ôm vô lăng điều khiển chở khách qua sông Đồng Nai

Xã hội 30/08/2022 10:11

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phà, đồng thời tạm giữ giấy chứng nhận phương tiện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 29/8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thân (ngụ huyện Vĩnh Cửu), chủ phà ĐN-0871, vì đã để xảy ra vụ việc "tài công nhí" khoảng 10 tuổi ôm vô lăng điều khiển phà chở hành khách qua sông Đồng Nai.

Theo đó, ông Phạm Văn Thân bị xử phạt do lỗi vi phạm khi giao phương tiện cho người không có giấy phép chuyên môn theo quy định điều khiển, lỗi không hướng dẫn hành khách sử dụng các thiết bị dụng cụ cứu sinh. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ giấy chứng nhận phương tiện thủy ĐN-0871.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ phà có mặt vào sáng 5/9 tại trụ sở cơ quan chức năng để hoàn tất giải quyết vụ việc.

 

Xử phạt chủ phà để 'tài công nhí' ôm vô lăng điều khiển chở khách qua sông Đồng Nai - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai khoảng 10 tuổi ôm vô lăng lái phà chở khách - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip bé trai hơn 10 tuổi điều khiển phà chở người dân trên sông Đồng Nai tại bến phà Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu).

Bến phà Hiếu Liêm là tuyến giao thông đường thủy nối giữa huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và Bắc Tân Uyên (Bình Dương). Mỗi ngày, chuyến phà vận chuyển hàng trăm lượt khách qua lại. Tình hình giao thông đường thủy qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

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Việc một cậu bé 12 tuổi lèo lái chiếc phà chở nhiều khách qua sông mới đây khiến cư dân mạng lo lắng về sự an toàn.

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