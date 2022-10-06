Xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị hành hung đến biến dạng mặt

Xã hội 06/10/2022 08:47

Ở bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị gãy xương chính ở mũi, bầm tím quanh mắt và chấn thương mặt, khuôn mặt biến dạng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc xử lý hành vi cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành nhiệm vụ trong công tác thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe, xảy ra tại quận 1.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu UBND quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ và cản trở hoạt động thu phí đỗ ô tô trên lòng đường tại quận 1 theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Đồng thời phải có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự về sau, báo cáo UBND TP, Sở GTVT, Công an TP trước ngày 10/10/2022.

UBND TP cũng giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong khẩn trương làm việc với UBND quận 1, quận 5 và 10 đẩy mạnh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường với UBND các quận và lực lượng chức năng.

Xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên thu phí bị hành hung đến biến dạng mặt - Ảnh 1
Hình ảnh bà T. bị đánh gây thương tích - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, trưa 2/9, chị Đặng Lâm Ngọc T. làm nhiệm vụ hướng dẫn khách đậu xe và đặt ứng dụng để thanh toán phí đậu xe trước địa chỉ số 21 - 49 đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1). Bất ngờ, ông N.H.T., nhà trên tuyến đường này, chạy xe lao vào và đánh vào mặt nữ nhân viên thu phí. 

Sau sự việc, chị T. báo về đơn vị và được chở đi cấp cứu. Ở bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Tuyết bị gãy xương chính ở mũi, bầm tím quanh mắt và chấn thương mặt, khuôn mặt biến dạng. Công ty đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ can thiệp, tạo môi trường an toàn để nhân viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà TP đã giao.

Tại TP.HCM, hiện có 20 tuyến đường tổ chức thu phí với tổng cộng 822 ô đậu xe, trong đó quận 1 có 12 tuyến, quận 5 có 3 tuyến, quận 10 có 5 tuyến. 

Thời gian qua, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong được giao thu phí nhưng không có quyền xử phạt các trường hợp vi phạm nên công tác này gặp khó khăn, thất thoát.

Mới đây, TP đã lập tổ xử lý vi phạm thu phí đậu xe gồm lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông - trật tự công an các quận huyện, Thanh niên xung phong, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP), thanh tra Sở Giao thông vận tải TP...

Hành vi vi phạm mà tổ sẽ xử lý gồm: lái xe không hợp tác, có người cản trở hoạt động thu phí, có người không có nhiệm vụ nhưng tự ý thu phí.

Diễn biến MỚI trong vụ chồng livestream hành hung vợ đang mang thai ở Quảng Ninh

Diễn biến MỚI trong vụ chồng livestream hành hung vợ đang mang thai ở Quảng Ninh

Vào sáng ngày 3/10, ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã có những thông tin mới về vụ việc chồng bạo hành vợ mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân viên thu phí bị đánh hành hung nhân viên thu phí hành hung phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?