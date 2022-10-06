Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu UBND quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ và cản trở hoạt động thu phí đỗ ô tô trên lòng đường tại quận 1 theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Đồng thời phải có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự về sau, báo cáo UBND TP, Sở GTVT, Công an TP trước ngày 10/10/2022.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc xử lý hành vi cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành nhiệm vụ trong công tác thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe, xảy ra tại quận 1.

UBND TP cũng giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong khẩn trương làm việc với UBND quận 1, quận 5 và 10 đẩy mạnh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường với UBND các quận và lực lượng chức năng.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, trưa 2/9, chị Đặng Lâm Ngọc T. làm nhiệm vụ hướng dẫn khách đậu xe và đặt ứng dụng để thanh toán phí đậu xe trước địa chỉ số 21 - 49 đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1). Bất ngờ, ông N.H.T., nhà trên tuyến đường này, chạy xe lao vào và đánh vào mặt nữ nhân viên thu phí.

Sau sự việc, chị T. báo về đơn vị và được chở đi cấp cứu. Ở bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị Tuyết bị gãy xương chính ở mũi, bầm tím quanh mắt và chấn thương mặt, khuôn mặt biến dạng. Công ty đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ can thiệp, tạo môi trường an toàn để nhân viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà TP đã giao.

Tại TP.HCM, hiện có 20 tuyến đường tổ chức thu phí với tổng cộng 822 ô đậu xe, trong đó quận 1 có 12 tuyến, quận 5 có 3 tuyến, quận 10 có 5 tuyến.

Thời gian qua, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong được giao thu phí nhưng không có quyền xử phạt các trường hợp vi phạm nên công tác này gặp khó khăn, thất thoát.

Mới đây, TP đã lập tổ xử lý vi phạm thu phí đậu xe gồm lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông - trật tự công an các quận huyện, Thanh niên xung phong, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP), thanh tra Sở Giao thông vận tải TP...

Hành vi vi phạm mà tổ sẽ xử lý gồm: lái xe không hợp tác, có người cản trở hoạt động thu phí, có người không có nhiệm vụ nhưng tự ý thu phí.