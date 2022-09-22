Liên quan đến vụ hoa hậu Oanh Lê (38 tuổi, ngụ quận 3, tức Oanh Lê, là Hoa hậu quý bà thế giới năm 2019) đăng bài trên facebook "Oanh Le" cho rằng bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4, theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 21/9, Công an TP.HCM đã thông tin chi tiết về vụ việc.

Lúc này, bà Lê Thị Oanh - không có mối quan hệ gì với T.V.H, đứng ngay cổng ra vào chung cư Milennium, quay phim lực lượng CSGT đồng thời lớn tiếng xúi giục người đàn ông trên không đồng ý cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả xác minh bước đầu như sau: Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 20/9, Tổ công tác thuộc Công an phường 6, quận 4 thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại khu vực cổng chung cư Milennium (Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4), Tổ công tác phát hiện lực lượng CSGT đang làm việc với T.V.H (SN 1984, ngụ Bình Thạnh) do vi phạm quy định về nồng độ cồn (T.V.H có dấu hiệu say xỉn, cự cãi) nên Tổ công tác đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ công tác và CSGT yêu cầu bà Oanh không gây cản trở việc xe cộ ra vào khu chung cư, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng bà Oanh không chấp hành. Đồng thời, bà Oanh tiếp tục có hành vi cản trở lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã mời bà Oanh về trụ sở Công an phường 6, quận 4 làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Oanh yêu cầu cần có luật sư mới làm việc, sau đó tự ý bỏ về. Sau khi bà Oanh rời khỏi, lực lượng CSGT đã đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.V.H.

Chiều 21/9, bà Oanh quay lại trụ sở Công an phường 6, quận 4 trình báo bị hành hung tại trụ sở. Qua kiểm tra, trên đỉnh đầu bà Oanh có vết trầy xước nhẹ, ngoài da và đang trong quá trình hồi phục. Kết quả trích xuất camera tại trụ sở Công an phường 6, quận 4 ghi nhận bà Oanh được mời về Công an phường 6, quận 4 lúc 22 giờ 55 phút ngày 20/9. Đến 23 giờ 56 phút bà Oanh tự rời khỏi trụ sở Công an phường 6, quận 4; không ghi nhận vết thương chảy máu trên đầu.

Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi "vu khống", "chống người thi hành công vụ" của bà Lê Thị Oanh.

Hoa hậu Oanh Lê đề nghị xử lý người hành hung đối với bà và những người liên quan, yêu cầu được giám định thương tích - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 21/9, hoa hậu Oanh Lê đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc: “Công an phường 6, quận 4 bắt người trái pháp luật và hành hung vô cớ”. Nội dung bài viết bà Oanh cho rằng, tổ công tác của Công an phường 6 đã vô cớ đưa bà về trụ sở công an, có một người đánh đập bà, dù bà không có vi phạm pháp luật gì.

Bà Oanh Lê cho biết thêm, trong buổi làm việc với Công an quận 6, bà được tổ công tác lấy lời khai theo dạng hỏi - đáp. Ngoài ra còn yêu cầu bà viết tường trình chi tiết sự việc xảy ra vào tối 20/9. Trong đó, bà có nói rõ người đã dùng tay đánh bà 3 - 4 cái vào đầu là ông N.V.P. - cán bộ công an phường. Và người dùng còng số 8 còng vào chân trái của bà là một bảo vệ dân phố.

Bà Oanh Lê khẳng định, trong buổi làm việc đã đề nghị xử lý nghiêm người đã trực tiếp hành hung bà và những người liên quan theo quy định pháp luật, yêu cầu công khai xin lỗi. Đồng thời cũng yêu cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý vụ việc.