Công an TP.HCM thông tin chi tiết vụ hoa hậu Oanh Lê tố bị hành hung

Xã hội 22/09/2022 08:59

Công an TP.HCM xem xét xử lý hành vi "vu khống" và "chống người thi hành công vụ" của hoa hậu Oanh Lê.

 

Liên quan đến vụ hoa hậu Oanh Lê (38 tuổi, ngụ quận 3, tức Oanh Lê, là Hoa hậu quý bà thế giới năm 2019) đăng bài trên facebook "Oanh Le" cho rằng bị hành hung tại trụ sở Công an phường 6, quận 4, theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 21/9, Công an TP.HCM đã thông tin chi tiết về vụ việc.

Kết quả xác minh bước đầu như sau: Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 20/9, Tổ công tác thuộc Công an phường 6, quận 4 thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tại khu vực cổng chung cư Milennium (Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4), Tổ công tác phát hiện lực lượng CSGT đang làm việc với T.V.H (SN 1984, ngụ Bình Thạnh) do vi phạm quy định về nồng độ cồn (T.V.H có dấu hiệu say xỉn, cự cãi) nên Tổ công tác đến hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự.

Lúc này, bà Lê Thị Oanh - không có mối quan hệ gì với T.V.H, đứng ngay cổng ra vào chung cư Milennium, quay phim lực lượng CSGT đồng thời lớn tiếng xúi giục người đàn ông trên không đồng ý cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. 

Tổ công tác và CSGT yêu cầu bà Oanh không gây cản trở việc xe cộ ra vào khu chung cư, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng bà Oanh không chấp hành. Đồng thời, bà Oanh tiếp tục có hành vi cản trở lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã mời bà Oanh về trụ sở Công an phường 6, quận 4 làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Oanh yêu cầu cần có luật sư mới làm việc, sau đó tự ý bỏ về. Sau khi bà Oanh rời khỏi, lực lượng CSGT đã đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.V.H.

Chiều 21/9, bà Oanh quay lại trụ sở Công an phường 6, quận 4 trình báo bị hành hung tại trụ sở. Qua kiểm tra, trên đỉnh đầu bà Oanh có vết trầy xước nhẹ, ngoài da và đang trong quá trình hồi phục. Kết quả trích xuất camera tại trụ sở Công an phường 6, quận 4 ghi nhận bà Oanh được mời về Công an phường 6, quận 4 lúc 22 giờ 55 phút ngày 20/9. Đến 23 giờ 56 phút bà Oanh tự rời khỏi trụ sở Công an phường 6, quận 4; không ghi nhận vết thương chảy máu trên đầu.

Công an TP.HCM cho biết tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi "vu khống", "chống người thi hành công vụ" của bà Lê Thị Oanh.

Công an TP.HCM thông tin chi tiết vụ hoa hậu Oanh Lê tố bị hành hung - Ảnh 1
Hoa hậu Oanh Lê đề nghị xử lý người hành hung đối với bà và những người liên quan, yêu cầu được giám định thương tích - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 21/9, hoa hậu Oanh Lê đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc: “Công an phường 6, quận 4 bắt người trái pháp luật và hành hung vô cớ”. Nội dung bài viết bà Oanh cho rằng, tổ công tác của Công an phường 6 đã vô cớ đưa bà về trụ sở công an, có một người đánh đập bà, dù bà không có vi phạm pháp luật gì.

Bà Oanh Lê cho biết thêm, trong buổi làm việc với Công an quận 6, bà được tổ công tác lấy lời khai theo dạng hỏi - đáp. Ngoài ra còn yêu cầu bà viết tường trình chi tiết sự việc xảy ra vào tối 20/9. Trong đó, bà có nói rõ người đã dùng tay đánh bà 3 - 4 cái vào đầu là ông N.V.P. - cán bộ công an phường. Và người dùng còng số 8 còng vào chân trái của bà là một bảo vệ dân phố.

Bà Oanh Lê khẳng định, trong buổi làm việc đã đề nghị xử lý nghiêm người đã trực tiếp hành hung bà và những người liên quan theo quy định pháp luật, yêu cầu công khai xin lỗi. Đồng thời cũng yêu cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý vụ việc.

Người hành hung, đánh bạn gái bầm dập do hát song ca ở quán karaoke đối diện mức án 2-6 năm tù

Người hành hung, đánh bạn gái bầm dập do hát song ca ở quán karaoke đối diện mức án 2-6 năm tù

Sau khi có kết quả giám định thương tật, L.T.N. - người đã ra tay hành hung dã man bạn gái của mình đã chính thức bị khởi tố.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Oanh Lê tố bị hành hung Oanh Lê tố bị hành hung tại trụ sở công an hoa hậu Oanh Lê

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?