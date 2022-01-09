Xót xa người vợ gục khóc thảm thiết tại hiện trường tai nạn khiến chồng tử vong sau bữa tiệc tất niên

Xã hội 09/01/2022 11:18

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Hình ảnh vợ của nạn nhân gào khóc thảm thiết tại hiện trường khiến người xem vô cùng đau xót.

Theo Người Lao Động, vào lúc 0h30 ngày 9/1, một vụ tại nạn đã xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.V.T - Sinh năm 1988, quê ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên, anh N.V.T điều khiển xe máy về nhà trên quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về Bình Dương. Khi đến đoạn qua khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao thì xảy ra tai nạn, xe máy trượt dài khoảng 60m trên quốc lộ 13.

Được biết, anh N.V.T đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Xót xa người vợ gục khóc thảm thiết tại hiện trường tai nạn khiến chồng tử vong sau bữa tiệc tất niên - Ảnh 2
Vợ nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách, xe máy trượt dài về phía trước khoảng 60m. Nghe tin chồng bị tai nạn, vợ của nạn nhân chạy ra hiện trường khóc thương thảm thiết. Người vợ cho biết, mới lúc chiều tối người chồng nói đi tất niên cùng bạn.

Đến khoảng 2h30 sáng cùng ngày, công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

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