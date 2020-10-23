Xót xa lời kể của người mẹ vụ nam sinh lớp 10 đi nhận cơm cứu trợ bị đuối nước thương tâm: ‘Ra đi khi chưa có miếng cơm lót bụng’

Xã hội 23/10/2020 14:49

Đi chèo thuyền nhận cơm cứu trợ về cho gia đình, một nam sinh lớp 10 bị đuối nước thương tâm do chiếc bè chuối bị lật.

Trao đổi với báo chí, chính quyền địa phương xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến nam sinh lớp 10 tử vong.

Nạn nhân được xác định là em H.T.Q (15 tuổi, trú thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, học sinh lớp 10 trường THPT Cẩm Bình). Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Thủy (51 tuổi, mẹ em Q.), mấy ngày nay nước lũ dâng cao, nhà ngập nước, cả gia đình phải ăn mì tôm sống để no bụng.

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Nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm vì bè bị lật khi đi lấy cơm cứu trợ về cho gia đình - Ảnh: Internet

Vào khoảng 16 giờ ngày 21/10, nghe tin có cơm cứu trợ, Q. đã chèo bè chuối vượt lũ đi lấy cơm. Trên đường đi, chiếc bè bất ngờ bị lật, Q. bị nước lũ cuốn mất tích. 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 9 giờ sáng hôm sau (22/10), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Khi hay tin con gặp nạn, bà Thủy khóc ngất, liên tục gào tên con trai. Kể lại sự việc trên Đời sống & Pháp luật, bà Thủy nghẹn ngào: “Nó ra đi khi chưa có miếng cơm lót bụng. Thằng nhỏ đi lấy cơm về cho mẹ ăn tối, vậy mà nó ra đi mãi mãi”.

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Người mẹ gào khóc gọi tên con trai xấu số - Ảnh: Internet

Được biết, Q. là đứa con ngoan, hiện đang là lớp trưởng. Thường ngày, ngoài việc học hành ở lớp, Q. luôn phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng. 

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