Tưởng người yêu dùng đồ chơi ‘nhạy cảm’, bạn trai kiên quyết chia tay, biết được hình dạng vật ấy ai cũng trách anh chàng hồ đồ quá

Xã hội 23/10/2020 12:22

Phát hiện vật thể lạ trong nhà bạn gái, chàng trai kiên quyết chia tay nhưng sau cùng mới biết đó chỉ là một nhầm lẫn tai hại.

Trước nay, nhiều người mặc định rằng phụ nữ luôn phải khép nép, bảo thủ trong chuyện chăn gối. Chính vì vậy nếu chị em quá cởi mở hay sử dụng các món đồ chơi tình dục thì thường bị mọi người kỳ thị, đánh giá.

Mới đây, một cô gái trẻ vừa chia sẻ lại câu chuyện nhầm lẫn tai hại của bạn trai khiến cư dân mạng không biết nên khóc hay nên cười. Theo đó, chàng trai đến phòng bạn gái phát hiện một vật khá “nhạy cảm” nên kiên quyết chia tay. Tuy nhiên, sự thật lại khác hẳn những gì chàng trai này nghĩ.

Cô gái chia sẻ trên mạng xã hội: “Trưa nay anh người yêu sang phòng mình chơi. Mình thì đứng nấu ăn trong bếp, còn anh ấy thì ngồi ngoài. Hai đứa cứ thế vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Được một lúc thì bỗng dưng thấy anh im lặng, hỏi không nói gọi không thưa. Nhưng vì đang bận nấu nướng ngoài bếp nên mình cũng không để ý lắm. Cho tới lúc dọn cơm nước ra mình thấy mặt người yêu cứ hằm hằm, suốt cả buổi lầm lầm lì lì, chỉ cắm mặt vào ăn, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Ăn xong thì đứng lên đi về, thái độ kiểu rất là khó chịu.

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Nhầm lẫn tai hại của chàng trai khiến cặp đôi suýt nữa chia tay - Ảnh: Internet

Mình cũng chẳng biết đã làm nên tội nên tình gì nữa. Cho đến khi nãy thì nhận được tin nhắn này đây. Không hiểu sao mà cái lô cuốn tóc lò xo của mình lại biến thành đồ chơi người lớn trong mắt anh ấy mới kinh chứ! Nhắn cho mình mỗi cái tin trách cứ này cái rồi còn block mình luôn mới cay! Ức không chịu được”.

Kèm theo đó, khổ chủ còn chia sẻ ảnh chụp tin nhắn với bạn trai. Hóa ra, anh chàng hiểu nhầm chiếc lô cuốn tóc là đồ chơi người lớn. Cô gái cũng nhờ dân mạng giúp đỡ: “Mình nên giải quyết chuyện này như thế nào?”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều cười nghiêng ngả trước sự “ngây ngô” của anh chàng. Tuy nhiên, một số người trách chàng trai này vì không chịu tìm hiểu mọi việc đã vội vã chỉ trích bạn gái.

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