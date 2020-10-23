Mặc dù con đang phải truyền nước nhưng bố mẹ vẫn thản nhiên có hành động nhạy cảm ngay trong phòng bệnh nhi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi có hành động nhạy cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Theo lời người đăng, bé trai học mẫu giáo, vì mẹ sơ suất nên cậu bé bị cảm. Sau vài ngày điều trị, bệnh tình có vẻ không thuyên giảm nên bố mẹ đã đưa con đi bệnh viện.

Bé trai ngồi chơi điện thoại trong khi bố mẹ nằm ôm nhau trên giường - Ảnh: Internet

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé cần được truyền nước biển. Mặc dù bệnh tình không quá nặng nhưng đối với bố mẹ, việc con phải nằm viện cũng đủ khiến họ đứng ngồi không yên.

Thế nhưng, cặp vợ chồng Trung Quốc này lại để con ngồi trên ghế xem điện thoại. Trong khi đó, cả hai lại chiếm giường bệnh, vô tư nằm ôm nhau ngủ.

Hành động nhạy cảm của cặp đôi này khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết cư dân mạng xứ Trung đều vô cùng bức xúc trước hành động của hai vợ chồng. Mọi người cho rằng, đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự chăm sóc của bố mẹ. Bên cạnh đó, hành động thân mật trước mặt trẻ có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của con nhỏ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có thể vì chăm con quá mệt nên hai vợ chồng này mới nghỉ ngơi.

Hiện tại, mặc dù những nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng nhưng câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Xôn xao tờ đơn xin nghỉ phép khiến chị em nào đọc xong cũng tâm đắc Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao một lá đơn “cực căng” được nhiều người chia sẻ rầm rộ. Đọc mới biết, không những việc biếng ăn hay ốm vặt khiến mẹ “lao tâm”, mà nội việc da con khô, dễ kích ứng cũng khiến nhiều mẹ “khổ tứ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-mac-benh-bo-me-cho-xem-dien-thoai-roi-than-nhien-lam-chuyen-do-mat-ngay-trong-phong-benh-nhi-383955.html