Con mắc bệnh, bố mẹ cho xem điện thoại rồi thản nhiên làm chuyện ‘đỏ mặt’ ngay trong phòng bệnh nhi

Thế giới 23/10/2020 10:32

Mặc dù con đang phải truyền nước nhưng bố mẹ vẫn thản nhiên có hành động nhạy cảm ngay trong phòng bệnh nhi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp đôi có hành động nhạy cảm khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Theo lời người đăng, bé trai học mẫu giáo, vì mẹ sơ suất nên cậu bé bị cảm. Sau vài ngày điều trị, bệnh tình có vẻ không thuyên giảm nên bố mẹ đã đưa con đi bệnh viện.

hanh dong nhay cam 1
Bé trai ngồi chơi điện thoại trong khi bố mẹ nằm ôm nhau trên giường - Ảnh: Internet

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé cần được truyền nước biển. Mặc dù bệnh tình không quá nặng nhưng đối với bố mẹ, việc con phải nằm viện cũng đủ khiến họ đứng ngồi không yên.

Thế nhưng, cặp vợ chồng Trung Quốc này lại để con ngồi trên ghế xem điện thoại. Trong khi đó, cả hai lại chiếm giường bệnh, vô tư nằm ôm nhau ngủ.

hanh dong nhay cam 2
Hành động nhạy cảm của cặp đôi này khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết cư dân mạng xứ Trung đều vô cùng bức xúc trước hành động của hai vợ chồng. Mọi người cho rằng, đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự chăm sóc của bố mẹ. Bên cạnh đó, hành động thân mật trước mặt trẻ có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của con nhỏ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có thể vì chăm con quá mệt nên hai vợ chồng này mới nghỉ ngơi. 

Hiện tại, mặc dù những nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng nhưng câu chuyện vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Xôn xao tờ đơn xin nghỉ phép khiến chị em nào đọc xong cũng tâm đắc

Xôn xao tờ đơn xin nghỉ phép khiến chị em nào đọc xong cũng tâm đắc

Mới đây, trên mạng xã hội lại xôn xao một lá đơn “cực căng” được nhiều người chia sẻ rầm rộ. Đọc mới biết, không những việc biếng ăn hay ốm vặt khiến mẹ “lao tâm”, mà nội việc da con khô, dễ kích ứng cũng khiến nhiều mẹ “khổ tứ”.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc nóng trên mạng xã hội ôm nhau trong phòng bệnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích