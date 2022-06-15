Xót xa: Hai cháu bé không may rơi xuống bể chứa nước gia đình, cháu 7 tuổi thiệt mạng

Xã hội 15/06/2022 14:12

Hai em đang chơi thì bị rơi xuống bể chứa nước phục vụ tưới cây ăn quả của gia đình.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Quang Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xác nhận tại tổ dân phố Văn Lập, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm một em nhỏ tử vong. Ông Toàn cho biết thêm: "Hai cháu là hai anh em ruột, các cháu đang chơi thì rơi xuống bể nước của gia đình. Gia đình đưa đi cấp cứu ngay khi phát hiện nhưng một cháu đã không qua khỏi. Cháu còn lại xuất viện hôm nay".

Xót xa: Hai cháu bé không may rơi xuống bể chứa nước gia đình, cháu 7 tuổi thiệt mạng - Ảnh 1
Hai anh em ruột rơi xuống bể nước, một bé tử vong thương tâm - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin của Zingnews, trước đó, hai em đang chơi thì bị rơi xuống bể chứa nước phục vụ tưới cây ăn quả của gia đình. Khi gia đình phát hiện và đưa được hai em lên bờ, K. trong tình trạng quấy khóc, hoảng sợ, Th. trong tình trạng lơ mơ, bụng chướng.

Sau khi sơ cứu, gia đình đưa hai em xuống bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, Th. không qua khỏi.

Qua sự việc trên cũng là lời cảnh báo các bậc phụ huynh cần cảnh giác hơn trong việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ con em trước những nguy cơ tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra, nhất là trong dịp nghỉ hè.

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Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

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