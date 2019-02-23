Xót xa cảnh mẹ ôm con gái đang hấp hối gào khóc thảm thiết vì bị xe khách cán qua người

Xã hội 23/02/2019 15:29

Sau khi hình ảnh mẹ khóc ngất ôm con gái dưới bánh xe khách lan truyền trên mạng xã hội, hàng ngàn người đã cầu nguyện mong bé gái sống sót. Tuy nhiên điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Khoảng 18 giờ tối qua (23/2), tại Quốc lộ 13 (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một bé gái tử vong. Hiện Công an TP. Thủ Dầu Một đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, một phụ nữ chạy xe máy chở theo con gái lưu thông trên Quốc lộ 13 (hướng từ Bình Dương về TP.HCM). Khi đi đến ngã ba giao nhau với đường Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một), người phụ nữ bất ngờ rẽ trái và xảy ra va chạm với một xe khách đang lưu thông cùng chiều khiến hai mẹ con ngã ra đường. Đúng lúc này, một chiếc xe khách khác vượt lên đã cán qua người bé gái.

Xót xa cảnh mẹ ôm con gái đang hấp hối gào khóc thảm thiết vì bị xe khách cán qua người - Ảnh 1
Người mẹ ôm con gái khóc ngất khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa - Ảnh: NLĐ
Xót xa cảnh mẹ ôm con gái đang hấp hối gào khóc thảm thiết vì bị xe khách cán qua người - Ảnh 2
Chiếc xe máy của hai mẹ con va chạm với xe khách màu xanh khiến đứa bé ngã văng ra đường. Đúng lúc đó chiếc xe khách đỏ vượt lên cán qua người bé gái - Ảnh: NLĐ

Người mẹ chỉ bị thương nhẹ, còn bé gái bị thương nặng, toàn thân bê bết máu. Người phụ nữ ôm con gái khóc nấc lên khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Một số người đã chụp lại cảnh này đăng lên mạng xã hội. Hàng chục ngàn người đã để lại bình luận cầu chúc cho bé gái tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bé gái đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP. Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ.

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Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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