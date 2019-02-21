Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải

Xã hội 21/02/2019 15:13

Khi đang đổ đèo Bảo Lộc, nam thanh niên đã không làm chủ được tay lái, lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào chiếc xe tải chạy hướng ngược lại. Hậu quả, nửa thân trước xe máy cùng nam thanh niên dính dưới bánh xe.

Hôm nay (21/2), theo thông tin từ Đội CSGT chốt đèo Bảo Lộc thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, nam thanh niên Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP HCM) gặp tai nạn kinh hoàng tại đèo Bảo Lộc hôm 12/2 vừa qua đã tử vong sau gần 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất các thủ tục điều tra về khám nghiệm phương tiện làm căn cứ xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 12/2, một nhóm phượt thủ đang di chuyển trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai). Xe máy mang BKS 59X3 - 082.85 do thanh niên Trần Minh Chiến (21 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM với tốc độ cao.

Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải - Ảnh 1
Nam thanh niên gặp tai nạn kinh hoàng khi đổ đèo Bảo Lộc - Ảnh: Facebook
Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải - Ảnh 2

Cú va chạm kinh hoàng khiến cả người và xe dính vào bánh xe tải - Ảnh: Facebook

Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải - Ảnh 3
Nạn nhân đã tử vong sau gần 10 ngày điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Facebook

Khi đến khúc cua trên đèo tại km 102 (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai), Chiến đã không làm chủ được tay lái, lấn hoàn toàn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 60C - 191.91 do tài xế Vũ Văn Anh Đoàn (37 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải - Ảnh 4
Hiện trường tai nạn khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh: Facebook
Tin mới nhất về phượt thủ gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, cả người lẫn xe dính dưới bánh xe tải - Ảnh 5
Chiếc xe máy vỡ nát sau va chạm - Ảnh: Facebook

Hậu quả, nửa thân trước xe máy cùng nam thanh niên dính dưới bánh xe tải. Các mảnh vỡ của xe máy và xe tải văng tung tóe trên đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đã được người dân đưa đến Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

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