Xót xa cảnh khốn đốn như 'chị Dậu' của bà mẹ đơn thân ở Thanh Hóa: Rao bán chó lấy tiền nuôi con bị down và tim bẩm sinh

Ngày con chào đời, vợ chồng chị hạnh phúc khôn xiết. Tuy nhiên, lọt lòng vài ngày, da của Phúc khác biệt hơn so với những đứa trẻ bình thường, thường xuyên quấy khóc, tím tái toàn thân.

Đó là lời tâm sự xót xa của bà mẹ đơn thân tên Hoàng Thị Nga (26 tuổi) ở Thanh Hóa. Theo thông tin từ VTC News, con trai Đặng Hoàng Phúc (1 tuổi) của chị mắc bệnh down và tim bệnh sinh. Năm 2021 chị và bạn trai người huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đăng ký kết hôn sau thời gian tìm hiểu. Cả hai hẹn ước sau khi sinh con sẽ tổ chức đám cưới.

Tin dữ khiến vợ chồng chị Nga suy sụp. Chứng bệnh này không thể chữa khỏi, xác định bố mẹ sẽ phải theo đuổi, chăm sóc con cả đời.

26 ngày tuổi, Phúc được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hoá kiểm tra và được kết luận bị tim bẩm sinh. Cũng thời điểm này, bác sĩ nhận thấy biểu hiện bất thường ở khuôn mặt và vận động của trẻ nên cho làm các xét nghiệm chuyên sâu. Phúc tiếp tục được chẩn đoán mắc hội chứng down.

Bé Phúc không may vừa mắc hội chứng dowm vừa bị tim bẩm sinh - Ảnh: VTC News

Con bệnh nặng, kinh tế của vợ chồng trẻ vốn khó khăn nay lại càng trở nên chật vật. Vất vả chồng chất trong cuộc sống cùng lo lắng về sức khoẻ con cái khiến người chồng áp lực, không kiểm soát được cảm xúc. Anh thường xuyên buông lời nặng nề với vợ, mỗi lúc như vậy chị Nga chỉ biết ôm con khóc trong tủi phận.

Biết không thể trông cậy gì từ chồng, chị Nga ôm con về nhà ngoại tá túc. Lúc này, bệnh tim của Phúc chuyển biến xấu, để cứu con, chị Nga nhờ bố mẹ đẻ cầm cố căn nhà đang ở để lấy tiền đưa con ra Bệnh viện E (Hà Nội) phẫu thuật.

Sau mổ tim cho con trai, chị Nga ôm con về ở trong căn nhà nhà tình nghĩa do chính quyền cấp cho cụ ngoại từ trước. Còn bố của chị ra Hà Nội đi đánh giày thuê, mẹ đi làm phụ hồ xa nhà.

Giờ đây, mọi sinh hoạt hàng ngày của mẹ con chị Nga đang nhờ sự cưu mang chung của bà con lối xóm. Hai tuần gần đây, số gạo và rau mọi người san sẻ cũng hết, không còn cách nào khác, chị Nga đành rao bán 2 con chó của nhà bố mẹ để lấy tiền mua gạo và cho con lên Hà Nội khám bệnh.

Mỗi tháng Phúc phải đi bệnh viện tái khám 1-2 lần, mỗi lần hết vài triệu đồng. Lần tái khám này, bác sĩ thông báo, trẻ tăng áp động mạch phổi, hở van tim 2 lá. Nghĩ đến quá trình điều trị phía trước của con, chị Nga bất lực “chẳng biết có thể gắng gượng bao lâu nữa”.

Ông Trần Thanh Hùng, Trưởng thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hoá) xác nhận, hoàn cảnh của hai mẹ con chị Nga rất tội nghiệp. Chị đi lấy chồng ở huyện bên nhưng hôn nhân không hạnh phúc nên quay về nhà bố mẹ đẻ. Chưa kể, con cái lại bệnh tật, gia cảnh vốn khó khăn, nay càng chật vật hơn.

“Thông qua truyền thông, chúng tôi mong các nhà hảo tâm và bạn đọc quan tâm hỗ trợ để mẹ con cháu yên tâm sinh sống, sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", ông Hùng nói.