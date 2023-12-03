Vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại Trà Vinh: Thu giữ hơn 80 chỉ vàng tang vật, sốc với địa điểm cất giấu

Xã hội 03/12/2023 13:40

Lực lượng chức năng đã cùng chủ tiệm vàng bị cướp kiểm đếm số tang vật để thực hiện các thủ tục liên quan. Qua kiểm đếm, số vàng đã được chế tác thành trang sức, nặng hơn 80 chỉ, loại vàng 18K.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 3/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tìm được lượng lớn vàng chứa trong túi ni lông đen, giấu dưới gốc cây ở bờ kênh tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Đây là vàng tang vật trong vụ án nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tối 30/11 ở huyện Châu Thành.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại Trà Vinh: Thu giữ hơn 80 chỉ vàng tang vật, sốc với địa điểm cất giấu - Ảnh 1
Lực lượng công an kiểm số vàng tang vật - Ảnh: Thanh Niên

Cảnh sát đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Lực lượng chức năng đã cùng chủ tiệm vàng bị cướp kiểm đếm số tang vật để thực hiện các thủ tục liên quan. Qua kiểm đếm, số vàng đã được chế tác thành trang sức, nặng hơn 80 chỉ, loại vàng 18K.

Vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại Trà Vinh: Thu giữ hơn 80 chỉ vàng tang vật, sốc với địa điểm cất giấu - Ảnh 2
Khu vực phát hiện vàng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, tối 30/11, có 2 tên cướp dùng súng cướp tiệm vàng M.T, lấy đi một số vàng rồi tẩu thoát. Lực lượng công an triển khai khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nóng nghi phạm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ Lại Thế Việt khi đang trên đường lẩn trốn tại Tiền Giang.

Bước đầu Việt khai nhận, chiều 30/11, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ P.4, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi cướp tại tiệm vàng. Khi tẩu thoát đến đoạn thuộc xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh, thấy tổ công tác Công an H.Càng Long, Quang tăng ga bỏ chạy dẫn đến tự té ngã và tử vong. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng rulo, đạn chì và nhiều tang vật khác.

Vụ cướp tiệm vàng trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Chính quyền đang làm thủ tục thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Nếu không có người thân đến nhận lại, chính quyền xã sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

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