Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về cháu Phúc An - cháu bé mất tích ở Nghệ An.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 1/12, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, 2 ngày qua hơn 200 người gồm nhiều lực lượng của các cơ quan chức năng, công an, người thân gia đình đang tiếp tục tìm kiếm cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) bị mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì về cháu Phúc An.

Ông Hanh cho biết thêm, 2 ngày qua cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất các camera khu vực nhà cháu bé, các camera khu vực xung quanh khu dân cư. Tuy nhiên, 2 camera cạnh nhà cháu bé khi trích xuất camera bị nhòe hình ảnh nên không thấy gì. Ngoài ra, các camera ở một số tuyến đường gần nhà cháu bé cũng không phát hiện hình ảnh của cháu bé.

Hình ảnh bé Phúc An - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Theo Chủ tịch phường Quỳnh Xuân, lực lượng chức năng đã tìm kiếm toàn bộ các khu vực xung quanh nhà cháu bé, các khu vực ao nước, bụi cây. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy cháu Phúc An nên công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai. “Hai ngày qua lực lượng chức năng cùng người thân cháu bé, người dân tìm kiếm cả ngày cả đêm, cả trưa không nghỉ. Chỉ mong sớm tìm được cháu bé”, ông Nguyễn Đình Hanh chia sẻ.

Như đã đưa tin trước đó, theo Kinh tế Đô thị, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú ở phường Quỳnh Xuân) đi làm nên 2 con trai ở nhà cùng bà. Trong lúc ở nhà, thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Đoàn Phúc A đi theo sau. Ít phút sau, bà hỏi anh trai bé mới biết cháu An ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy cháu bé nên chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo Công an phường Quỳnh Xuân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực tìm kiếm cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-chua-tim-thay-chau-be-2-tuoi-mat-tich-bi-an-o-nghe-an-trich-xuat-camera-bi-nhoe-hinh-anh-nen-khong-thay-gi-634839.html