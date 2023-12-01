Chồng bà chủ tiệm vàng kể phút vợ trúng đạn vì cố tiếp cận cướp hung hãn: Chưa hết bàng hoàng trước cửa sinh tử

Xã hội 01/12/2023 19:12

Vợ chủ tiệm vàng là bà L.T.P. (65 tuổi) bị bọn cướp bắn trúng, may mắn không bị thương nặng nhưng vẫn còn choáng váng, ám ảnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 1/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ xã Tạm Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”. Nghi phạm Việt là một trong hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng Mỹ Trang (thuộc thị trấn Châu Thành).

Ông D.C.H, chủ tiệm vàng Mỹ Trang cho biết, mình vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng. 

Ông H. cho biết, vợ ông là bà L.T.P bị đối tượng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, TP Trà Vinh) bắn vào người, bị thương. Khi bị trúng đạn, bà H. vẫn cố gắng ngăn cản đối tượng cướp tẩu thoát.

Ông H nói thêm, thông thường tiệm vàng của ông có bảo vệ canh phòng ở trước cửa. Nhưng thời điểm bị cướp, hết giờ làm nên bảo vệ không còn ở tiệm.

Chồng bà chủ tiệm vàng kể phút vợ trúng đạn vì cố tiếp cận cướp hung hãn: Chưa hết bàng hoàng trước cửa sinh tử - Ảnh 1
Hình ảnh tên cướp dùng súng cướp tiệm vàng - Ảnh: VietNamNet

"Vợ tôi là người đứng bán hàng, tôi trông coi giúp đỡ. Hiện giờ, tôi vẫn bàng hoàng với sự việc xảy ra hôm qua", ông H. hoang mang nói.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Lại Thế Việt quen biết với Huỳnh Hải Quang qua mạng xã hội. Cả hai bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản.

Dẫn tin từ Dân Trí, trong quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn, 75 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Việt khai đang học đại học ở Hà Nội. Việt quen Quang qua mạng xã hội, được anh ta rủ vào miền Nam làm việc lương cao.

Chồng bà chủ tiệm vàng kể phút vợ trúng đạn vì cố tiếp cận cướp hung hãn: Chưa hết bàng hoàng trước cửa sinh tử - Ảnh 2
Đối tượng Việt tại thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: Dân Trí

9 ngày trước, vì nợ nần, Việt bỏ học vào cùng Quang lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Ngày 30/11, hai đối tượng mặc đồ che kín người, mang theo súng đi xe máy đến tiệm vàng ở huyện Châu Thành rồi gây ra vụ cướp nói trên.

Rời khỏi hiện trường, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng, 2 đối tượng chia làm 2 ngả chạy trốn về hướng TPHCM.

Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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