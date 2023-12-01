Công an thông tin vụ nhà hàng đăng tin chuyển nhầm 270 triệu đồng ở Thanh Hoá: Khách hàng là người ở Đài Loan mới về

Xã hội 01/12/2023 09:07

Công an phường Lam Sơn vừa mới nắm bắt được thông tin vụ việc. Đơn vị sẽ làm việc với chủ nhà hàng về nội dung được đăng tải trên mạng xã hội để có hướng xử lý vụ việc.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhà hàng ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đăng tin một vị khách đến ăn hết 270.000 đồng nhưng khi thanh toán đã chuyển nhầm thành 270 triệu đồng.

Theo nội dung đăng tải, chủ nhà hàng mong muốn vị khách đọc được thông tin trên mạng xã hội, liên hệ lại để nhà hàng trả lại số tiền thừa đã chuyển nhầm. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Người đăng tải thông tin nói trên là anh Hoàng Hiệp, con trai chủ một nhà hàng ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Công an thông tin vụ nhà hàng đăng tin chuyển nhầm 270 triệu đồng ở Thanh Hoá: Khách hàng là người ở Đài Loan mới về - Ảnh 1
Nhà hàng Lan Ngan ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Anh Hoàng Hiệp cho biết khoảng 13h37 ngày 24/11, một vị khách ăn cơm tại nhà hàng, hóa đơn thanh toán hết 270 nghìn đồng. Tuy nhiên, vị khách này đã chuyển khoản nhầm thành 270 triệu đồng. Khi nhà hàng phát hiện thì vị khách đã rời đi. Mong muốn trả lại tiền cho khách nên anh Hiệp đã đăng lên trang cá nhân và các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm lại vị khách trên.

Phía đại diện nhà hàng cũng cho biết, đã gần 1 tuần đăng tải thông tin trên, vẫn chưa thấy vị khách trên liên lạc lại.

Công an thông tin vụ nhà hàng đăng tin chuyển nhầm 270 triệu đồng ở Thanh Hoá: Khách hàng là người ở Đài Loan mới về - Ảnh 2
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tiền Phong, đại diện Công an phường Lam Sơn, cho biết: Công an phường Lam Sơn vừa mới nắm bắt được thông tin vụ việc trên. Đơn vị sẽ làm việc với chủ nhà hàng về nội dung được đăng tải trên mạng xã hội để có hướng xử lý vụ việc.

Theo diễn biến mới nhất từ phía đại diện nhà hàng trên, chiều 30/11, đã có người liên hệ xác nhận mình là khách đã chuyển nhầm số tiền trên. Người khách này là chị H.T.T.T. (SN 1983, ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), mới đi làm ở Đài Loan về. Sau bữa trưa ở nhà hàng, khi chuyển tiền, do nhìn nhầm số nên chị đã chuyển 270 triệu đồng mà không hề biết. Vị khách trên và nhà hàng đã hẹn giải quyết việc hoàn trả lại tiền vào sáng 1/12/2023 tại cơ quan công an.

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