Nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra phát hiện hai người đang trong tình trạng vật vã, nôn ói nên vội đưa đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời tìm thấy các chai thuốc diệt cỏ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 29/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang điều trị cho bà N.T.T (50 tuổi, tạm trú xã Chư Á, TP Pleiku) nhập viện do nhiễm độc thuốc diệt cỏ.

Cùng nhập viện trong tình trạng tương tự với bà N.T.T còn có ông T.V.L (62 tuổi), đã được người nhà xin đưa về quê tại Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa: Báo Công Lý

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thời gian qua, ông T.V.L và bà N.T.T đã thuê trọ tại làng Bông Phun (xã Chư Á, TP Pleiku). Đến tối 25/11, cả hai người đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Chư Á.

Đến rạng sáng hôm sau, nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra phát hiện hai người đang trong tình trạng vật vã, nôn ói nên vội đưa đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời tìm thấy các chai thuốc diệt cỏ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Pleiku vào cuộc điều tra, làm rõ.

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