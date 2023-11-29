Nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra tá hỏa phát hiện đôi nam nữ nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Xã hội 29/11/2023 09:38

Nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra phát hiện hai người đang trong tình trạng vật vã, nôn ói nên vội đưa đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời tìm thấy các chai thuốc diệt cỏ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 29/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang điều trị cho bà N.T.T (50 tuổi, tạm trú xã Chư Á, TP Pleiku) nhập viện do nhiễm độc thuốc diệt cỏ.

Cùng nhập viện trong tình trạng tương tự với bà N.T.T còn có ông T.V.L (62 tuổi), đã được người nhà xin đưa về quê tại Hà Tĩnh. 

Nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra tá hỏa phát hiện đôi nam nữ nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Công Lý

 

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thời gian qua, ông T.V.L và bà N.T.T đã thuê trọ tại làng Bông Phun (xã Chư Á, TP Pleiku). Đến tối 25/11, cả hai người đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Chư Á.

Đến rạng sáng hôm sau, nghe tiếng động lạ trong phòng, chủ nhà nghỉ kiểm tra phát hiện hai người đang trong tình trạng vật vã, nôn ói nên vội đưa đến bệnh viện cấp cứu; đồng thời tìm thấy các chai thuốc diệt cỏ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Pleiku vào cuộc điều tra, làm rõ.

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HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Chu Uyển Vân gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an, gây ra nỗi mất mát lớn đối với mẹ cháu bé.

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