Sau khi mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với mẹ, đối tượng đã dùng búa đánh khiến bà tử vong.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, Lãnh đạo UBND phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm con trai giết hại mẹ đẻ do mâu thuẫn.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối ngày 27/11 tại số nhà 11/30/42/152 đường Lê Lai, phường Máy Chai khi đối tượng Hoàng Thế Dũng, 43 tuổi có những lời nói hành vi lăng mạ chính người mẹ đẻ của mình là bà Đỗ Thị H, 77 tuổi (trú cùng số nhà trên).

Những người hàng xóm quanh khu nhà ở của Dũng cho biết người này thường xuyên mắng chửi mẹ đẻ, ngoài nghiện rượu đối tượng này còn có biểu hiện sử dụng ma tuý. Sau khi mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với bà H đối tượng Dũng đã dùng búa đánh bà H khiến bà tử vong.

Khu nhà nơi đối tượng sát hại mẹ - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Dẫn tin từ VnExpress, ngay khi nhận tin báo của người dân về sự việc, công an phường Máy Chai và Công an quận Ngô Quyền đến bắt Dũng.

Bà H. sống cùng Dũng và một con gái, nhưng lúc xảy ra án mạng chị này không có mặt. Để mưu sinh, bà thường đi nhặt đồ đồng nát. Một số tổ chức từ thiện thường xuyên đến tặng đồ ăn, gạo và tiền cho bà nhưng hay bị Dũng chửi bới, đuổi đi.

Sau khi bà H. mất, một nhóm từ thiện cho biết sẵn sàng đứng ra lo tang lễ.

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