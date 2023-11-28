Vụ bảo mẫu làm chết bé trai 7 tháng tuổi ở Hà Nội: Khai do hoảng loạn nên không biết sơ cứu, không có giấy phép 'hành nghề'

Xã hội 28/11/2023 13:41

Đối tượng không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, do muốn có thêm thu nhập nên người phụ nữ này đăng tin lên hội nhóm trên Facebook nhận trông trẻ thuê tại một căn hộ ở khu đô thị xã Đa Tốn.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 28/11, TAND huyện Gia Lâm (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội vô ý làm chết người.

Vân là bảo mẫu làm chết bé trai 7 tháng tuổi trong quá trình nhận trông giữ tại căn hộ chung cư.

Vụ bảo mẫu làm chết bé trai 7 tháng tuổi ở Hà Nội: Khai do hoảng loạn nên không biết sơ cứu, không có giấy phép 'hành nghề' - Ảnh 1
Bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gửi ở nhà bảo mẫu - Ảnh: VTC News

Như cáo trạng ngày 10/1, Công an xã Đa Tốn (Gia Lâm) tiếp nhận thông tin về việc tại căn hộ ở một khu đô thị trên địa bàn xảy ra vụ cháu Nguyễn Bảo K. (7 tháng tuổi) tử vong, trong quá trình bảo mẫu Chu Uyển Vân nhận trông giữ thuê.

Theo điều tra, Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, do muốn có thêm thu nhập nên Vân đăng tin lên hội nhóm trên Facebook nhận trông trẻ thuê tại một căn hộ ở khu đô thị xã Đa Tốn.

Tháng 1/2023, Vân nhận trông giữ trẻ thuê, trong đó có cháu K. (là con chị Nguyễn Bích H.) với giá 250.000 đồng/đêm.

Khoảng 7h ngày 10/1, Vân cho bé K. uống sữa trong bình. Cháu K. uống được khoảng 100ml sữa thì ngủ. Vân sau đó đặt bé trong phòng ngủ rồi ra ngoài dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau, Vân nghe tiếng ho từ trong phòng ngủ vọng ra, tuy nhiên không vào kiểm tra mà tiếp tục dọn dẹp.

5 phút sau, Vân vào phòng thì thấy bé K. ho, có dịch ở mũi, chân giơ lên rồi đạp xuống nệm, có biểu hiện sặc sữa.

Bảo mẫu lấy khăn lau, vỗ lưng, cho bé K. nằm nghiêng thì thấy cháu có biểu hiện gồng người lên. Vân tiếp tục bế cháu ra phòng khách để tự sơ cứu.

Thấy bé K. lả đi, hơi thở yếu, Vân gọi trung tâm cấp cứu 115, đồng thời gọi báo cho gia đình bé. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Kết quả giám định kết luận cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Vụ bảo mẫu làm chết bé trai 7 tháng tuổi ở Hà Nội: Khai do hoảng loạn nên không biết sơ cứu, không có giấy phép 'hành nghề' - Ảnh 2
 Chu Uyển Vân tại phiên tòa - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Dân Trí, tại tòa, bị cáo Vân bình tĩnh, khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. 

"Bị cáo lấy khăn lau mũi, bé gồng người và đạp chân xuống giường. Thấy bé gồng cứng cả người nhưng không khóc nên bị cáo đã đặt bé nằm nghiêng rồi vỗ lưng.

Lúc đó, chân cháu bé liên tục gồng cứng nhưng không đạp nên bị cáo lại bế bé ra ngoài, đặt nằm nghiêng rồi vỗ vào lưng. Sau đó, bé K. nôn ra nhiều dịch màu vàng và trắng khiến bị cáo hoảng loạn", Vân khai.

Do hoảng loạn, không biết xử lý, sơ cứu như thế nào nên Vân tiếp tục vỗ vào lưng bé B.K. 

Thấy bé vẫn không tỉnh táo, Vân mới gọi điện cho trung tâm cấp cứu thì được nhân viên y tế hướng dẫn lên mạng tìm kiếm cách xử lý em bé bị sặc sữa. 

Song do quá hoảng loạn, tay chân run lẩy bẩy nên bị cáo không tìm kiếm được cách sơ cứu như hướng dẫn của nhân viên y tế. Lúc này, bị cáo chỉ biết thúc giục nhân viên y tế đến nhanh. 

Khi bé B.K. lịm dần, bị cáo thấy chồng đi ra từ nhà vệ sinh nên nhờ chồng xuống hiệu thuốc của tòa nhà tìm người hỗ trợ. 

Ít phút sau xe cấp cứu đến, bị cáo bế bé K. xuống xe và được 2 nhân viên y tế hỗ trợ. 

 

Bảo mẫu vô ý làm chết bé 7 tháng tuổi hầu tòa: Mẹ nạn nhân uất nghẹn vì suốt 11 tháng chưa 'có lời xin lỗi' đến đứa trẻ tội nghiệp

Bảo mẫu vô ý làm chết bé 7 tháng tuổi hầu tòa: Mẹ nạn nhân uất nghẹn vì suốt 11 tháng chưa 'có lời xin lỗi' đến đứa trẻ tội nghiệp

Bảo mẫu Chu Uyển Vân nhận trông cháu bé 7 tháng tuổi nhưng đã vô ý để cháu bé sặc sữa dẫn đến tử vong; người nhà cháu bé thì cho rằng Vân phạm tội nặng hơn...

Xem thêm
Từ khóa:   bảo mẫu tin xã hội tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới