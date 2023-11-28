Vân là bảo mẫu làm chết bé trai 7 tháng tuổi trong quá trình nhận trông giữ tại căn hộ chung cư.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 28/11, TAND huyện Gia Lâm (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội vô ý làm chết người.

Theo điều tra, Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, do muốn có thêm thu nhập nên Vân đăng tin lên hội nhóm trên Facebook nhận trông trẻ thuê tại một căn hộ ở khu đô thị xã Đa Tốn.

Như cáo trạng ngày 10/1, Công an xã Đa Tốn (Gia Lâm) tiếp nhận thông tin về việc tại căn hộ ở một khu đô thị trên địa bàn xảy ra vụ cháu Nguyễn Bảo K. (7 tháng tuổi) tử vong, trong quá trình bảo mẫu Chu Uyển Vân nhận trông giữ thuê.

Tháng 1/2023, Vân nhận trông giữ trẻ thuê, trong đó có cháu K. (là con chị Nguyễn Bích H.) với giá 250.000 đồng/đêm.

Khoảng 7h ngày 10/1, Vân cho bé K. uống sữa trong bình. Cháu K. uống được khoảng 100ml sữa thì ngủ. Vân sau đó đặt bé trong phòng ngủ rồi ra ngoài dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau, Vân nghe tiếng ho từ trong phòng ngủ vọng ra, tuy nhiên không vào kiểm tra mà tiếp tục dọn dẹp.

5 phút sau, Vân vào phòng thì thấy bé K. ho, có dịch ở mũi, chân giơ lên rồi đạp xuống nệm, có biểu hiện sặc sữa.

Bảo mẫu lấy khăn lau, vỗ lưng, cho bé K. nằm nghiêng thì thấy cháu có biểu hiện gồng người lên. Vân tiếp tục bế cháu ra phòng khách để tự sơ cứu.

Thấy bé K. lả đi, hơi thở yếu, Vân gọi trung tâm cấp cứu 115, đồng thời gọi báo cho gia đình bé. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Kết quả giám định kết luận cháu K. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

Chu Uyển Vân tại phiên tòa - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Dân Trí, tại tòa, bị cáo Vân bình tĩnh, khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

"Bị cáo lấy khăn lau mũi, bé gồng người và đạp chân xuống giường. Thấy bé gồng cứng cả người nhưng không khóc nên bị cáo đã đặt bé nằm nghiêng rồi vỗ lưng.

Lúc đó, chân cháu bé liên tục gồng cứng nhưng không đạp nên bị cáo lại bế bé ra ngoài, đặt nằm nghiêng rồi vỗ vào lưng. Sau đó, bé K. nôn ra nhiều dịch màu vàng và trắng khiến bị cáo hoảng loạn", Vân khai.

Do hoảng loạn, không biết xử lý, sơ cứu như thế nào nên Vân tiếp tục vỗ vào lưng bé B.K.

Thấy bé vẫn không tỉnh táo, Vân mới gọi điện cho trung tâm cấp cứu thì được nhân viên y tế hướng dẫn lên mạng tìm kiếm cách xử lý em bé bị sặc sữa.

Song do quá hoảng loạn, tay chân run lẩy bẩy nên bị cáo không tìm kiếm được cách sơ cứu như hướng dẫn của nhân viên y tế. Lúc này, bị cáo chỉ biết thúc giục nhân viên y tế đến nhanh.

Khi bé B.K. lịm dần, bị cáo thấy chồng đi ra từ nhà vệ sinh nên nhờ chồng xuống hiệu thuốc của tòa nhà tìm người hỗ trợ.

Ít phút sau xe cấp cứu đến, bị cáo bế bé K. xuống xe và được 2 nhân viên y tế hỗ trợ.