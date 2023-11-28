Đối tượng khai nhận hai vợ chồng đã ly hôn. Thời gian gần đây, hai vợ chồng có ý định quay lại nên sống chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn lại.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ chồng sát hại vợ ở Bình Định, sáng 28/11, Thượng tá Đặng Đức Thiện, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định), cho biết, Phan Hữu Phước khai nhận lý do sát hại vợ cũ là do ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ quen người khác.

Theo Thượng tá Đặng Đức Thiện, Phước khai nhận hai vợ chồng đã ly hôn. Thời gian gần đây, hai vợ chồng có ý định quay lại nên sống chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn lại. Phước nghi ngờ vợ cũ quen người khác, nên nảy sinh ghen tuông. Trong lúc bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho con trai, Phước và vợ cũ xảy ra cãi nhau, và dùng dao tấn công vợ cũ.

"Đây là lời khai ban đầu của Phước, Công an huyện tiếp tục tạm giữ Phước để điều tra, làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ vụ việc", Thượng tá Đặng Đức Thiện, thông tin thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 27/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người đối với Phan Hữu Phước (33 tuổi, ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn).

Theo đó, khoảng 18h ngày 26/11, Phước đến Công an huyện Tây Sơn tự thú đã dùng dao đâm chết chị Lê Thị Bích Thủy (24 tuổi, ở huyện Tây Sơn), vợ cũ, đã ly hôn với Phước.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, Phước tổ chức sinh nhật cho con trai 2 tuổi nhưng chị Thủy (mẹ của bé) không đến tham dự.

Phước bực mình và đi tìm chị Thủy. Đến một quán nhậu ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Phước gặp chị Thủy và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Phước vào quán lấy con dao bầu đâm chị Thủy bị thương, sau đó chị Thủy chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Thông tin MỚI vụ kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ôtô dưới tầng hầm chung cư Sau khi siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-ga-chong-ra-tay-tan-nhan-sat-hai-vo-trong-ngay-sinh-nhat-cua-con-gai-a-ly-hon-ang-co-y-inh-quay-lai-thi-xay-ra-chuyen-633789.html