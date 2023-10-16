Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân để xác định nguyên nhân sự việc. Cơ quan điều tra cũng sẽ lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng (nếu có) để làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc giết người, phân xác ở Hà Nội gây rúng động 2 ngày qua, dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, để làm rõ vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết chứng cứ trên hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu ngoài đối tượng gây án còn có đối tượng khác thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng này cũng bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tại thời điểm đối tượng thực hiện hành vi sát hại nạn nhân thì có ai biết, chứng kiến, có hành vi giúp sức, xúi giục hay không?

Trường hợp có nhiều đối tượng có mặt trên hiện trường vụ án, chứng kiến đối tượng thực hiện hành vi giết người, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ lý do các đối tượng có mặt trên hiện trường, làm rõ có đối tượng giúp sức phi tang xác nạn nhân hay không.

Đồng thời, sẽ làm rõ đối tượng gây án có sử dụng trái phép chất ma túy hay không? Nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội có phải là do bị tác động bởi việc sử dụng trái phép chất ma tuý hay không? Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, bị tác động bởi chất ma túy, các đối tượng bị xử lý về tội giết người.

“Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Việc xác định hiện trường vụ án là rất quan trọng để xác định vụ án này có đồng phạm hay không, nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi phạm tội cũng như để làm rõ các tình tiết của vụ án này”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Khu vực phát hiện ra 4 phần thi thể của cô gái trẻ - Ảnh: VTC News

Cập nhật mới nhất về vụ án, theo VTC News, chiều nay 16/10, công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, phát hiện tại khu vực Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Buổi họp báo diễn ra vào 16h cùng ngày tại trụ sở Công an TP Hà Nội.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ án phân thi thể thành nhiều mảnh phi tang ở sông Hồng.

Khoảng 12h30 ngày 13/10, tổng đài Cảnh sát 113 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể bị phân mảnh tại bờ sông Hồng (thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm).

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Kh. (SN 1985, quê quán Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án.