Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định pháp y để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thu thập các dấu vết, chứng cứ tại hiện trường vụ án để xác định hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời lấy lời khai của nghi phạm để làm rõ các vấn đề liên quan.

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại, phân xác thành 4 mảnh trên sông Hồng, dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Đây là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của đối tượng rất tàn nhẫn, man rợ.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản thì sẽ xử lý thêm đối tượng này về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Với kết quả xác minh ban đầu như trên, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Kh. về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân, thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự.

Với những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách côn đồ, manh động, phạm tội đến cùng, phạm nhiều tội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Hình phạt không chỉ hướng đến mục đích cải tạo giáo dục đối với người phạm tội mà còn để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Cập nhật thông tin về vụ việc, theo báo Lao Động, đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng là nghi phạm trong vụ trọng án nói trên.

Kh. được xác định là bạn trai của nạn nhân. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình.

Khi bị công an vây bắt, Kh. đã dùng dao tự sát, tuy nhiên bất thành và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Hiện, người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an.