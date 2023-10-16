Nghi phạm gây ra vụ án giết người, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là Tạ Duy Kh. (sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Lao Động, đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng là nghi phạm trong vụ trọng án giết người, phân xác thành 4 mảnh vứt trên sông Hồng tại khu vực Bát Tràng.

Khi bị công an vây bắt, Kh. đã dùng dao tự sát, tuy nhiên bất thành và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Kh. được xác định là bạn trai của nạn nhân. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình.

Hiện, người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Đối tượng Kh - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Tri thức và Cuộc sống, Công an TP Hà Nội xác định danh tính nạn nhân là Á khôi áo dài Việt Nam 2022 H.Y.N (17 tuổi, hiện là người mẫu tự do). Thời điểm tham gia cuộc thi, cô đăng ký là sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Việc xác định danh tính nạn nhân do gia đình đã lên thử ADN và nhận xác. Theo gia đình nạn nhân, dự định sẽ hỏa táng rồi gửi lên chùa tại quê nhà Bắc Ninh

Ảnh đời thường của Á khôi H.Y.N - Ảnh: Dân Việt

Sau khi giành giải Á khôi 2 cuộc thi sắc đẹp trên, H.Y.N có cuộc sống khá trầm, ít khi xuất hiện trước truyền thông, thi thoảng cô mới đăng ảnh và tham gia thiện nguyện.

H.Y.N là á khôi áo dài Việt Nam 2022

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.