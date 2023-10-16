Chiều nay (16/10): Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ giết người, phân xác thành 4 mảnh

Xã hội 16/10/2023 10:47

Buổi họp báo diễn ra vào chiều 16/10 tại trụ sở Công an TP Hà Nội. 

Theo thông tin từ VOV, ngày 16/10, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án Giết người, phát hiện tại khu vực Bát Tràng, huyện Gia Lâm- Hà Nội. Buổi họp báo diễn ra vào chiều 16/10 tại trụ sở Công an TP Hà Nội. 

Chiều nay (16/10): Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ giết người, phân xác thành 4 mảnh - Ảnh 1
Nạn nhân của vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng là nghi phạm trong vụ trọng án giết gười, phân xác thành 4 mảnh vứt trên sông Hồng tại khu vực Bát Tràng.

Nghi phạm gây ra vụ án giết người, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là Tạ Duy Kh. (sinh năm 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội).

Kh. được xác định là bạn trai của nạn nhân. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình.

Khi bị công an vây bắt, Kh. đã dùng dao tự sát, tuy nhiên bất thành và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Hiện, người này đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Chiều nay (16/10): Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ giết người, phân xác thành 4 mảnh - Ảnh 2
Nghi phạm Kh - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân khi đi đánh cá đã phát hiện một phần thi thể tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa phận Thôn 2, Giang Cao, Bát Tràng. Ngay lập tức, người này đã báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường.

Tiếp tục tìm kiếm, Công an huyện Gia Lâm xác định thi thể nạn nhân đã bị chia thành 4 phần. Các phần của thi thể sau đó đã được trục vớt để phục vụ điều tra.

Anh K.Đ, người đầu tiên phát hiện vụ việc, kể lại lúc anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng thì phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, anh Đ. tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Tìm kiếm thêm, anh K.Đ thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,6m.

Tóc nạn nhân màu đen, dài khoảng 35cm, xăm môi màu hồng, lông mày xăm màu nâu, chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

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