Khanh gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một xe của anh L.N.T.. Bị can yêu cầu tài xế mang theo thùng xốp (bên trong đựng thi thể) đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, Khanh bảo anh T. dừng xe và nhờ cùng bê giúp thùng xốp xuống, để tại bậc lên xuống.

Sau khi tài xế rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang. Công an Hà Nội cho biết, Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông.

Xong xuôi, Khanh lại gọi tài xế T. đến đón, chở quay lại căn hộ. Về đến chung cư, Khanh lấy xe máy đi đến cầu Thanh Trì vứt 2 chiếc điện thoại của chị N. xuống sông Hồng, giấu chiếc túi xách, dép của chị N. ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng.

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đi mua 125.000 đồng tiền xi măng mang đến khu vực giấu thi thể chị N. Tuy nhiên, do có đông người qua lại, Khanh lại mang xi măng về nhà. Rạng sáng hôm sau, Khanh một mình quay lại khu vực trên và đổ xi măng phủ lên khu vực chôn thi thể chị N.

Chiều 13/10, khi biết công an đã phát hiện tử thi nạn nhân, Khanh bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Khoảng 23h ngày 14/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Đây không phải là vụ án đầu tiên, mà trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ giết người, phân xác phi tang hết sức man rợ...

Chồng giết vợ, phân xác phi tang xuống sông Đuống

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, năm 2017, Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải (SN 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngọc Anh sau đó mua tặng bà Hải một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở.

Sau khi cả 2 đăng ký kết hôn và chung sống một thời gian, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ với người phụ nữ khác nên tự ý bán chiếc xe Parado nhưng không chịu sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ cho Ngọc Anh.

Đỗ Ngọc Anh bị tuyên án tử hình - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Từ đó, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào bên trong rồi dùng một thanh sắt đánh vợ tử vong. Đến tối, Ngọc Anh quấn xác nạn nhân cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể bà Hải ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).

Tại đây, Ngọc Anh phân thi thể bà Hải làm nhiều phần rồi ném xuống sông phi tang.

Ngày 4/2/2019, Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sáng 1/9/2020, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình về tội Giết người.

Vợ xuống tay với chồng vì bị dọa chém

Tương tự, vào năm 2017, tại Bình Dương cũng đã xảy ra vụ án vợ giết chồng, gây rúng động cả nước.

Theo Dân Trí, chiều ngày 16/12/2017, nhân viên đi thu gom rác thải sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nay là TP Thuận An, Bình Dương) thấy chiếc túi xách du lịch còn mới nên mở kiểm tra thì phát hiện phần đầu người.

Vợ sát hại chồng sau nhiều năm chung sống - Ảnh: Dân Trí

Công an Bình Dương đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính của nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, quê Hậu Giang). Cả 2 ở trọ tại khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao.

Diễm sau đó bị công an bắt khẩn cấp. Tại phòng trọ của 2 vợ chồng, công an phát hiện nhiều vết máu. Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chồng mình, rồi phân xác phi tang.

Diễm khai báo, tình cảm giữa hai vợ chồng đã bị rạn nứt từ 3 năm trước. Người phụ nữ này cho rằng nhiều lần phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với người khác. Dù đã khuyên ngăn nhưng chồng không nghe khiến cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 2h ngày 16/12/2017, anh Tú đi uống rượu trở về phòng trọ thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh Tú lấy con dao dọa chém chết Diễm và bị vợ dùng chân đạp vào vùng kín và đâm chồng.

Sau khi giết chết chồng, Diễm đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần cho vào túi nylon mang đi phi tang. Riêng phần đầu nạn nhân được cho vào túi xách mang ném cạnh sọt rác.

Ngày 23/8/2018, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Diễm về tội Giết người. HĐXX cho rằng dù bị cáo giết người man rợ nhưng gây án trong lúc tinh thần bị kích động, đã tỏ ra ăn năn hối tội, hơn nữa 2 con còn nhỏ; nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của bị hại.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Diễm mức án tù chung thân, đồng thời bồi thường cho gia định bị hại số tiền 80 triệu tiền mai táng phí.

Ôm thi thể người yêu ngủ 8 tiếng rồi phân xác phi tang

Vào năm 2018, vụ án mạng kinh hoàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM cũng từng khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng khi thủ đoạn và hành vi của hung thủ quá đỗi ám ảnh.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tại thời điểm xảy ra vụ án, Vũ Ngọc Hiếu (lúc bấy giờ 29 tuổi, ngụ Gia Lai) khai sau khi gây án, Hiếu ôm thi thể người yêu khoảng 8 tiếng trong căn nhà trọ tại quận Gò Vấp, TP.HCM rồi mới thực hiện hành vi chặt xác, phi tang.

Bước đầu, Hiếu khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân gần 9 năm qua nhưng hai người đã chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu thấy trên tài khoản Zalo của nạn nhân chụp hình thân mật với người khác.

Hiếu nghi ngờ giữa hai người họ chuẩn bị cưới nên ghen tuông. Hiếu đón xe từ Gia Lai về TP.HCM, thuê phòng ở tại quận Gò Vấp ở trước khi gây án.

Kẻ thủ ác sát hại bạn gái cũ vì níu kéo không thành - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đêm hôm xảy ra án mạng, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ, trong đó có nạn nhân đi uống cà phê. Kết thúc buổi hẹn tối đó, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ mình.

Tại phòng trọ, nạn nhân nói rằng đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý. Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến chết.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang.

Hiếu kéo thi thể vào nhà vệ sinh, chặt ra thành nhiều phần rồi bỏ vào tủ lạnh, túi nilông đem phi tang

Giết người yêu cũ, chặt đứt đầu và 10 đầu ngón tay đầy man rợ

Từng làm dậy sóng dư luận suốt 1 thời gian dài vào năm 2010 không thể không nhắn đến "sát thủ" Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984), ở Kiến An, Hải Phòng. Theo báo Nghệ An, thời điểm xảy ra sự việc, Nghĩa và Nguyễn Phương Linh (SN 1984), ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chia tay.

Sau khi chia tay một vài ngày Nghĩa có người yêu mới là Hoàng Thị Yến (SN 1986), ở Quảng Ninh, là SV trường ĐH Genetic Hà Nội; sống tại phòng 1101, tầng 11, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa, Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Dịp 30/4/2010: Yến đã gửi nhà nhờ Nghĩa trông giúp để cô về quê.

Ngày 3/5, Nghĩa điện thoại cho Linh đến nhà của Yến để “tâm sự” (trước đó dù chia tay nhưng Nghĩa vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Linh). Linh đi đến điểm hẹn bằng xe máy có mang theo điện thoại và máy tính xách tay.

Khoảng 19h ngày 3/5, điện thoại của Linh liên tiếp đổ chuông nhưng Linh không nghe máy. Khi Nghĩa gặng hỏi ai gọi thì Linh trả lời là người yêu Linh ở miền Nam.

Khoảng 23h ngày 3/5, trong lúc Linh đang đứng trước gương thì đột nhiên Nghĩa tiến đến rút dao nhọn đâm thẳng vào lưng Linh khiến Linh chết ngay tại chỗ. Để phi tang thi thể Linh, Nghĩa dùng dao cắt bỏ đầu và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon vứt tại một khúc sông Cấm ở Quảng Ninh, phần thân được Nghĩa mang lên tầng thượng giấu vào phòng xử lý rác của khu chung cư.

Ngày 14/7/2010, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa và tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Tội ác của Nguyễn Đức Nghĩa từng khiến dư luận ám ảnh 1 thời gian dài - Ảnh: báo Nghệ An

Những vụ án man rợ - vì đâu nên nỗi?

Có thể thấy hung thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội. Từ sinh viên đại học, người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt đều có thể trở thành tội phạm. Điểm chung là họ đủ khả năng tự chủ về hành vi, nhận thức về hành động, nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc.

Dẫn từ Người Lao Động, Thượng tá, tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Phó Trưởng khoa Tâm lý, Trường Đại học An ninh nhân dân, cho rằng không thể dựa vào việc số lượng các vụ án nghiêm trọng ngày một gia tăng để phản ánh thực trạng của xã hội hiện nay và đánh đồng rằng tâm lý của giới trẻ đang có xu hướng bạo lực hoá.

Động cơ gây án của các vụ việc trên thường bắt nguồn từ mâu thuẫn. Cảm xúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm dẫn đến hành vi phạm tội được thực hiện man rợ chứ không có chủ đích từ trước.

Theo quá trình diễn biến tâm lý tội phạm, sau khi gây án, hung thủ thường tìm cách xóa dấu vết và phi tang thi thể nạn nhân. Nguyên nhân một phần do hung thủ bị ám ảnh, chi phối bởi những vụ án trước đây - gọi là "cơ chế ám thị xã hội".

Từ nhiều năm trước cũng có nhiều vụ án dã man, nhưng do giới hạn của báo giấy và radio, thông tin không được lan truyền rộng rãi. So với hiện tại, với sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội, mức độ lan toả thông tin đã biến đổi mạnh mẽ. Theo TS Báu, việc truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội thường xuyên khai thác tình tiết ly kỳ nhằm thu hút người xem đã tạo ra một bầu không khí tiêu cực, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và hành vi của người tiếp cận thông tin.

Các cơ quan truyền thông và mạng xã hội cần chấn chỉnh, định hướng hoạt động đưa tin, kiểm soát và ngăn chặn những thông tin được cường điệu hóa. Thông tin đăng tải cần vắn tắt, mô hình hóa hình ảnh để giảm bớt mức độ tiêu cực.

Về giải pháp để giảm thiểu hành vi phạm tội man rợ, TS Báu nhận định nguyên nhân chính của các vụ án này thường liên quan đến mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức đúng tình cảm và tự trau dồi kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ; sống lành mạnh, cư xử đúng mực để tránh xa các mối quan hệ phức tạp, không rõ ràng.

Khung hình phạt của pháp luật hiện hành đối với tội danh giết người đã đủ răn đe và phù hợp, phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp qua các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng?. Do đó, điều quan trọng không phải là điều chỉnh pháp luật mà là sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể trong việc trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho người dân, đặc biệt là giới trẻ cùng với sự quyết tâm trong định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền.

Để trở thành bạn đọc thông thái trong một thế giới đang tràn ngập thông tin tiêu cực như hiện nay, TS Báu cho rằng mỗi cá nhân cần có sự cân bằng giữa thông tin tích cực và tiêu cực. Chọn chủ đề và những thông tin hữu ích như gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm và cơ hội việc làm, kiến thức, lối sống đẹp… sẽ giúp phân loại luồng tin, tránh không bị phụ thuộc và có khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu.