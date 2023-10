Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Ảnh: Dân Trí

Khi sự tích tụ đủ "chín", hành vi tội ác sẽ phát sinh khi gặp "điều kiện". Lấy ví dụ với chính vụ án tại huyện Gia Lâm, vị phó giáo sư nhận định "điều kiện" dẫn tới hành vi của Khanh là xung đột, mâu thuẫn về lợi ích, cụ thể ở đây là số tiền 50 triệu đồng.

Phân tích về diễn biến hành vi, Đại tá Thìn nhận định sau khi gây án, hung thủ sẽ nảy sinh tâm lý muốn che giấu tội ác. Hành vi tội ác càng nghiêm trọng, quyết tâm che giấu càng lớn.

Để che giấu, hung thủ sẽ tìm cách xóa dấu vết, tung tích của nạn nhân, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng chức năng. Tâm lý này lý giải cho hành vi phân xác nạn nhân làm nhiều phần trước khi phi tang của Khanh.

Đưa ra quan điểm, Đại tá Thìn cho rằng số tiền 50 triệu đồng có thể chưa phải là động cơ chính hoặc động cơ duy nhất khiến Khanh gây án tàn độc đến vậy.

"Có thể còn nhiều điều uẩn khúc khác mà nghi phạm đang muốn che giấu", PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn nói và cho rằng cần chờ cơ quan điều tra có cái nhìn toàn diện, cặn kẽ về vụ án trên để ra được kết luận cuối cùng.

Hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: VOV

Như đã đưa tin trước đó, theo Kinh tế Đô thị, đại diện Công an TP thông tin, hồi 12 giờ 30 phút ngày 13/10/2023, Tổng đài 113 - Công an TP tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao Đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh.

Qua khám nghiệm tử thi xác định: nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi 2 vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và vào thành tim.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định: Đây là vụ án giết người; để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/10/2023, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích nạn nhân là chị H. Y. N. (SN 2006; HKTT phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội).

Đến 23 giờ 00 phút ngày 14/10/2023 (sau hơn 34 giờ liên tục, tích cực điều tra), Phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh (SN 1985; nơi thường trú: phòng 5A8A tòa S2-12, KĐT Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội).